Авиабилеты экономкласса подорожали за год почти на четверть
Подорожание стало самым резким с 2008-го
20 января 2024, 13:31, ИА Амител
В 2023 году средняя цена на перелет экономклассом в России выросла на 22,2%. В декабре она достигла 7,6 тыс. рублей за тысячу километров полета. Об этом пишет РБК со ссылкой на Росстат.
Такое подорожание стало самым резким с 2008 года, когда цены подскочили на 30,9%.
Для сравнения: в 2021 году перелеты подорожали на 5,97%, а в 2022-м – на 15,6%. Однако в ФАС по этому поводу сообщили, что "период с 2020 по 2022 год не является репрезентативным с учетом различного уровня поддержки отрасли в период пандемии".
По данным антимонопольщиков, рост цен на билеты в 2023 году по отношению к допандемийному 2019-му составит не больше 10%.
Ранее сообщили, что из Барнаула в Таиланд запустят прямые рейсы. Полетная программа стартует уже в апреле.
13:42:40 20-01-2024
Подорожало, подорожала, подорожал, подорожали....одно и тоже каждый день.
14:58:37 20-01-2024
.... И стали билеты не эконом...
15:10:21 20-01-2024
Билет Новосибирск-Стамбул-Новосибирск обошёлся в 67 тыр. Билеты София-Мюнхен-Стокгольм-Вена-София в пересчёте на рубли стоил 22 тысячи.