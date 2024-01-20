Авиабилеты экономкласса подорожали за год почти на четверть

Подорожание стало самым резким с 2008-го

20 января 2024, 13:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В 2023 году средняя цена на перелет экономклассом в России выросла на 22,2%. В декабре она достигла 7,6 тыс. рублей за тысячу километров полета. Об этом пишет РБК со ссылкой на Росстат.

Такое подорожание стало самым резким с 2008 года, когда цены подскочили на 30,9%.

Для сравнения: в 2021 году перелеты подорожали на 5,97%, а в 2022-м – на 15,6%. Однако в ФАС по этому поводу сообщили, что "период с 2020 по 2022 год не является репрезентативным с учетом различного уровня поддержки отрасли в период пандемии".

По данным антимонопольщиков, рост цен на билеты в 2023 году по отношению к допандемийному 2019-му составит не больше 10%.

Ранее сообщили, что из Барнаула в Таиланд запустят прямые рейсы. Полетная программа стартует уже в апреле.