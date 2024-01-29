НОВОСТИОбщество

Эксперт раскрыл способ обнаружить прослушку на смартфоне

По словам Василия Шутова, в этом поможет антивирус либо специальные команды

29 января 2024, 12:30, ИА Амител

Смартфон / Фото: unsplash.com
Смартфон / Фото: unsplash.com

Есть несколько способов проверить смартфон на наличие слежки, рассказал "Прайму" преподаватель кафедры защиты информации Российского технологического университета МИРАЭ Василий Шутов.

С его слов, порядок действий будет следующим:

  • оценить перегрев устройства, самопроизвольные включения и отключения, сбои, скорость разрядки батареи – это может быть связано со шпионскими действиями;
  • проверить смартфон антивирусом либо специальными USSD-командами – их легко можно найти в интернете;
  • удалить найденные сомнительные или лишние приложения, а лучше – сделать сброс до заводских настроек.

При этом эксперт подчеркнул: эти способы помогут отследить лишь непрофессиональный шпионаж. "Если речь идет об оперативно-разыскной деятельности, то среднестатистический пользователь смартфона вряд ли сможет установить факт прослушивания", – заключил он.

приложения Гаджеты

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

12:36:43 29-01-2024

Ну и какой смысл в этой новости если всё равно ничего не сможешь сделать!?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:43 29-01-2024

Или произнести запретные слова, и если придут архангелы, значит прослушка была.....

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:59:36 29-01-2024

Гость (12:51:43 29-01-2024) Или произнести запретные слова, и если придут архангелы, зна... Если произносишь запретные слова, автоматически включается запись разговора любого телефона, даже если нет прослушки.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:10 29-01-2024

##002# и вызов. Нажимаешь два раза на решетку, потом 002, потом один раз решетку и на вызов. Появляется надпись, удаление выполнено успешно. Затем также на второй симке. Если что и было, все удалилось.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:32:22 29-01-2024

Любая симка может отслежена и прочитана ,любая память остаётся. Чего вы тут парите,Любая беспроводная связь - уязвима в плане слежки. Так что пользуйтесь почтовыми голубями....

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:00 30-01-2024

да пускай слушают, я матами очень хорошо разговариваю

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров