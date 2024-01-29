Эксперт раскрыл способ обнаружить прослушку на смартфоне
По словам Василия Шутова, в этом поможет антивирус либо специальные команды
29 января 2024, 12:30, ИА Амител
Смартфон / Фото: unsplash.com
Есть несколько способов проверить смартфон на наличие слежки, рассказал "Прайму" преподаватель кафедры защиты информации Российского технологического университета МИРАЭ Василий Шутов.
С его слов, порядок действий будет следующим:
- оценить перегрев устройства, самопроизвольные включения и отключения, сбои, скорость разрядки батареи – это может быть связано со шпионскими действиями;
- проверить смартфон антивирусом либо специальными USSD-командами – их легко можно найти в интернете;
- удалить найденные сомнительные или лишние приложения, а лучше – сделать сброс до заводских настроек.
При этом эксперт подчеркнул: эти способы помогут отследить лишь непрофессиональный шпионаж. "Если речь идет об оперативно-разыскной деятельности, то среднестатистический пользователь смартфона вряд ли сможет установить факт прослушивания", – заключил он.
12:36:43 29-01-2024
Ну и какой смысл в этой новости если всё равно ничего не сможешь сделать!?
12:51:43 29-01-2024
Или произнести запретные слова, и если придут архангелы, значит прослушка была.....
12:59:36 29-01-2024
Гость (12:51:43 29-01-2024) Или произнести запретные слова, и если придут архангелы, зна... Если произносишь запретные слова, автоматически включается запись разговора любого телефона, даже если нет прослушки.
12:56:10 29-01-2024
##002# и вызов. Нажимаешь два раза на решетку, потом 002, потом один раз решетку и на вызов. Появляется надпись, удаление выполнено успешно. Затем также на второй симке. Если что и было, все удалилось.
16:32:22 29-01-2024
Любая симка может отслежена и прочитана ,любая память остаётся. Чего вы тут парите,Любая беспроводная связь - уязвима в плане слежки. Так что пользуйтесь почтовыми голубями....
11:50:00 30-01-2024
да пускай слушают, я матами очень хорошо разговариваю