Эксперт раскрыл способ обнаружить прослушку на смартфоне

По словам Василия Шутова, в этом поможет антивирус либо специальные команды

29 января 2024, 12:30, ИА Амител

Смартфон / Фото: unsplash.com

Есть несколько способов проверить смартфон на наличие слежки, рассказал "Прайму" преподаватель кафедры защиты информации Российского технологического университета МИРАЭ Василий Шутов.

С его слов, порядок действий будет следующим:

оценить перегрев устройства, самопроизвольные включения и отключения, сбои, скорость разрядки батареи – это может быть связано со шпионскими действиями;

проверить смартфон антивирусом либо специальными USSD-командами – их легко можно найти в интернете;

удалить найденные сомнительные или лишние приложения, а лучше – сделать сброс до заводских настроек.

При этом эксперт подчеркнул: эти способы помогут отследить лишь непрофессиональный шпионаж. "Если речь идет об оперативно-разыскной деятельности, то среднестатистический пользователь смартфона вряд ли сможет установить факт прослушивания", – заключил он.