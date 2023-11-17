Эксперт рассказал, что происходит с недвижимостью в Барнауле после роста ставки

На фоне ажиотажного спроса в конце лета падение еще более заметно

17 ноября 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Что происходит на рынке недвижимости в Барнауле после повышения ключевой ставки и ажиотажного спроса в конце лета? Что ожидает жителей краевой столицы, в эфире радиостанции Business FM Барнаул рассказал эксперт по недвижимости и финансам Дмитрий Дворядкин.

В конце лета на рынке недвижимости Барнаула был огромный ажиотаж. Скорее всего, это было вызвано ожиданием роста ключевой ставки и, как следствие, ставок по ипотеке. Тогда за пару недель жители скупили почти все студии и однокомнатные квартиры – их было просто не найти. Банки зафиксировали за август трехмесячный объем заявок на ипотеку, которого хватило, чтобы продажи активно шли и в сентябре-октябре. Но за этим пошел неизбежный спад.

"В октябре было заметно падение задатков на покупку квартир почти на 50% к августу. Ноябрь будет еще более печальным, учитывая ключевую ставку в 15% и ипотеку на вторичном рынке от 18%. Обращений пока еще достаточно много, но вот задатки покупатели давать не спешат. Выжидают", – сказал эксперт.При этом практически прекратились так называемые "цепные" сделки – когда люди продают однокомнатную квартиру, чтобы купить двухкомнатную, и так далее.

"Вторичный рынок в целом встал. Наблюдается переток в "первичку", но предложений на этом рынке осталось не так много. Как результат – рост цен", – добавил Дворядкин.Стоимость "квадрата" в новостройках Барнаула продолжит расти и в ноябре. Сейчас она уже дошла до средних показателей практически в 100 тысяч. И предпосылок к тому, чтобы цены снижались, сейчас нет: новых жилых комплексов на рынок выходит мало и разлетаются они быстро.

Дворядкин считает, что ситуация исправится только в 2024 году, и вовсе не в его начале. Центробанк ожидает, что по итогам следующего года ключевая ставка будет на уровне около 12% – пока драйвером рынка останется только ипотека с господдержкой.