В России сдавать квартиры хотят разрешить только через "Госуслуги"

Тогда все ведомства будут знать, кому принадлежит квартира, кто и когда ее снимал и кому предъявлять претензии

16 ноября 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Госдуме готовят поправки в законопроект, который привяжет краткосрочный наем квартир к "Госуслугам", пишет "Парламентская газета".

Задача, которую поставили перед собой парламентарии, – побороть серый рынок аренды жилья. Предварительные наметки уже есть, указал депутат Александр Якубовский.

"У нас "Госуслуги" находятся в симбиозе с МВД, налоговой службой и так далее. К примеру, пользователь переходит в личный кабинет, заполняет специальную форму с подробным указанием адреса, состояния квартиры, наличия приборов учета и так далее, оплачивает госпошлину и отправляет заявку", – пояснил Якубовский.

В итоге, подчеркнул он, все ведомства будут знать, кому принадлежит квартира, кто и когда ее снимал и кому предъявлять претензии.

Альтернативой мог бы стать специальный федеральный портал по типу некоего открытого реестра: в итоге у человека, который ищет жилье на несколько дней, будет защита от мошенников, а жильцы, которым докучают квартиранты, смогут проверить, кому и на каком основании сдается квартира.

Ранее квартиры с посуточной арендой предложили сдавать на срок не менее месяца.