В России сдавать квартиры хотят разрешить только через "Госуслуги"
Тогда все ведомства будут знать, кому принадлежит квартира, кто и когда ее снимал и кому предъявлять претензии
16 ноября 2023, 10:55, ИА Амител
В Госдуме готовят поправки в законопроект, который привяжет краткосрочный наем квартир к "Госуслугам", пишет "Парламентская газета".
Задача, которую поставили перед собой парламентарии, – побороть серый рынок аренды жилья. Предварительные наметки уже есть, указал депутат Александр Якубовский.
"У нас "Госуслуги" находятся в симбиозе с МВД, налоговой службой и так далее. К примеру, пользователь переходит в личный кабинет, заполняет специальную форму с подробным указанием адреса, состояния квартиры, наличия приборов учета и так далее, оплачивает госпошлину и отправляет заявку", – пояснил Якубовский.
В итоге, подчеркнул он, все ведомства будут знать, кому принадлежит квартира, кто и когда ее снимал и кому предъявлять претензии.
Альтернативой мог бы стать специальный федеральный портал по типу некоего открытого реестра: в итоге у человека, который ищет жилье на несколько дней, будет защита от мошенников, а жильцы, которым докучают квартиранты, смогут проверить, кому и на каком основании сдается квартира.
Ранее квартиры с посуточной арендой предложили сдавать на срок не менее месяца.
10:59:50 16-11-2023
Кто это все время хотят? Мы вот ничего не хотят.
11:05:41 16-11-2023
Раньше был такой киножурнал "Хочу все знать"!? И эти туда же...!? И так уже все знаете! про всех!! Только простому народу от этого чё то не легче!?...
11:47:48 16-11-2023
Потому что ВСЁ и ВСЕХ "под колпак"!
11:57:36 16-11-2023
Как сейчас сдают без всяких документов, чтобы налоги не платить, так и потом без всяких госуслуг будут сдавать
12:11:25 16-11-2023
Самая главная фраза "оплачивают госпошлину"
12:27:06 16-11-2023
Руки прочь !Частная собственность неприкосновенна.
19:18:38 17-11-2023
Гость (12:27:06 16-11-2023) Руки прочь !Частная собственность неприкосновенна. ... Если в частной собственности незаконно ведётся бизнес, то она очень даже прикосновенна.
12:52:19 16-11-2023
Наше государство не только не способствует в приобретении жилья но и всяческими способами пытается отжать имеющееся.
14:36:31 16-11-2023
вначале надо запретить продавать в гос думе наркотики, иначе так и будем от их инициатив страдать.
14:57:54 16-11-2023
Государственная кибертирания шагает по стране. Скоро покакать, надо делать этот процес через госуслуги.
15:09:07 16-11-2023
вначале надо запретить продавать в гос думе наркотики, иначе так и будем от их инициатив страдать. --------- Не поможет. Эти прохиндеи на стороне покупать будут)))
16:46:40 16-11-2023
Объявления на столбах были, есть и всегда будут. У бабушек, например, нет Госуслуг.