НОВОСТИОбщество

В России сдавать квартиры хотят разрешить только через "Госуслуги"

Тогда все ведомства будут знать, кому принадлежит квартира, кто и когда ее снимал и кому предъявлять претензии

16 ноября 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Госдуме готовят поправки в законопроект, который привяжет краткосрочный наем квартир к "Госуслугам", пишет "Парламентская газета".

Задача, которую поставили перед собой парламентарии, – побороть серый рынок аренды жилья. Предварительные наметки уже есть, указал депутат Александр Якубовский.

"У нас "Госуслуги" находятся в симбиозе с МВД, налоговой службой и так далее. К примеру, пользователь переходит в личный кабинет, заполняет специальную форму с подробным указанием адреса, состояния квартиры, наличия приборов учета и так далее, оплачивает госпошлину и отправляет заявку", – пояснил Якубовский.

В итоге, подчеркнул он, все ведомства будут знать, кому принадлежит квартира, кто и когда ее снимал и кому предъявлять претензии.

Альтернативой мог бы стать специальный федеральный портал по типу некоего открытого реестра: в итоге у человека, который ищет жилье на несколько дней, будет защита от мошенников, а жильцы, которым докучают квартиранты, смогут проверить, кому и на каком основании сдается квартира.

Ранее квартиры с посуточной арендой предложили сдавать на срок не менее месяца.

Фото: pxhere.com

Новое правило при посуточной сдаче квартир могут ввести в России

Сдавать жилье на короткий срок можно будет только с разрешения соседей
НОВОСТИНедвижимость
инициативы аренда

Комментарии 12

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Гость

10:59:50 16-11-2023

Кто это все время хотят? Мы вот ничего не хотят.

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Гость

11:05:41 16-11-2023

Раньше был такой киножурнал "Хочу все знать"!? И эти туда же...!? И так уже все знаете! про всех!! Только простому народу от этого чё то не легче!?...

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Гость

11:47:48 16-11-2023

Потому что ВСЁ и ВСЕХ "под колпак"!

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Гость

11:57:36 16-11-2023

Как сейчас сдают без всяких документов, чтобы налоги не платить, так и потом без всяких госуслуг будут сдавать

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Гость

12:11:25 16-11-2023

Самая главная фраза "оплачивают госпошлину"

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Гость

12:27:06 16-11-2023

Руки прочь !Частная собственность неприкосновенна.

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Гость

19:18:38 17-11-2023

Гость (12:27:06 16-11-2023) Руки прочь !Частная собственность неприкосновенна. ... Если в частной собственности незаконно ведётся бизнес, то она очень даже прикосновенна.

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Гость

12:52:19 16-11-2023

Наше государство не только не способствует в приобретении жилья но и всяческими способами пытается отжать имеющееся.

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Гость

14:36:31 16-11-2023

вначале надо запретить продавать в гос думе наркотики, иначе так и будем от их инициатив страдать.

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Гость

14:57:54 16-11-2023

Государственная кибертирания шагает по стране. Скоро покакать, надо делать этот процес через госуслуги.

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Гость

15:09:07 16-11-2023

вначале надо запретить продавать в гос думе наркотики, иначе так и будем от их инициатив страдать. --------- Не поможет. Эти прохиндеи на стороне покупать будут)))

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Светлана

16:46:40 16-11-2023

Объявления на столбах были, есть и всегда будут. У бабушек, например, нет Госуслуг.

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