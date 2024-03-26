Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к весне

В первую очередь необходимо озаботиться покупкой летней резины — так можно избежать стояния в очередях

26 марта 2024, 16:41, ИА Амител

Автомобиль / Фото: standret /Freepik

После зимы автомобиль необходимо подготавливать к эксплуатации в теплое время года. Как сообщает телеканал "360", автоэксперт, вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, на что стоит обратить внимание в первую очередь.

По словам Хайцеэра, в первую очередь необходимо озаботиться покупкой летней резины — так можно избежать стояния в очередях. Следом стоит заехать на станцию технического обслуживания, чтобы проверить состояние подвески и двигателя.

"Необходимо проверить радиаторы, в течение зимы они забиваются, а потом перегреваются. Снимите утеплитель с капота, у кого есть", — добавил он.Если машина долгое время стояла, то следует также проверить состояние аккумулятора и подвески.