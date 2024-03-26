Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к весне
В первую очередь необходимо озаботиться покупкой летней резины — так можно избежать стояния в очередях
26 марта 2024, 16:41, ИА Амител
После зимы автомобиль необходимо подготавливать к эксплуатации в теплое время года. Как сообщает телеканал "360", автоэксперт, вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, на что стоит обратить внимание в первую очередь.
По словам Хайцеэра, в первую очередь необходимо озаботиться покупкой летней резины — так можно избежать стояния в очередях. Следом стоит заехать на станцию технического обслуживания, чтобы проверить состояние подвески и двигателя.
"Необходимо проверить радиаторы, в течение зимы они забиваются, а потом перегреваются. Снимите утеплитель с капота, у кого есть", — добавил он.Если машина долгое время стояла, то следует также проверить состояние аккумулятора и подвески.
16:50:18 26-03-2024
забыл посоветовать поменять зимние дворники на летние и омывайку, иксперд )))
21:58:05 26-03-2024
Ян Хайцеэ. А вот Алёша Иванов и Вася Петров из Барнаула в гаражах больше и лучше расскажут в эконом-реалиях.
06:07:37 27-03-2024
лучше сити манагеру расскажите, как дороги подготовить - в городе яма на яме
08:03:35 27-03-2024
Этой весной такой треш на дорогах в плане ям. Просто ужас! Ни один трамвайный переезд нормально не проехать,по основным то дорогам едешь,как в шашки играешь-яма на яме