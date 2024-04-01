В России с 1 апреля вступит в силу обновленный регламент сдачи экзамена на права

01 апреля 2024, 08:20, ИА Амител

Водитель / Фото: unsplash.com/ Jan Baborak

Правила приема экзаменов в ГИБДД на права меняются в России с 1 апреля. Требования к кандидатам станут строже, а ошибаться в практической части разрешат чаще. Причем изменения коснутся не только новичков, но и тех, кто давно за рулем. А водителям, которые получали права за рубежом, предстоит переэкзаменовка. Подробнее об этих новшествах рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Как ужесточат требования к кандидатам в водители?

Пока стать водителем автобуса или маршрутки может стать кандидат не моложе 21 года, который ранее не лишался водительских прав. С 1 апреля 2024 года требования к категории D ужесточат: к экзамену допустят только опытных водителей. Для этого им требуется минимум год откатать на легковушке или грузовике. Новое правило связано с большим количеством ДТП, которые зачастую происходят по вине водителей общественного транспорта.

Можно ли будет ездить с иностранными правами в России в 2024 году?

Иностранные национальные и международные водительские удостоверения в России по-прежнему будут действовать. Но как только их владелец получит российский паспорт или вид на жительство в РФ, он будет обязан обменять иностранное водительское удостоверение на российское. На это ему отводится один год.

Причем для мотоциклистов и водителей легковушек потребуется сдать только теорию на знание ПДД. А водителям грузовиков и автобусов придется не только пройти обучение в автошколе и сдать и теорию, но и практику, пишет "Российская газета".

Если это требование не выполнить, по истечении 12 месяцев иностранный документ будет признан недействительным. Если такого водителя фактически без прав остановит сотрудник ГИБДД, в лучшем случае нарушителю выпишут штраф на 5 тысяч рублей, в худшем – на 15 тысяч (ч. 1. ст. 12.7 КоАП), уточняет autonews.ru.

Кого не допустят до экзамена в ГИБДД?

Сдавать экзамен на права в ГИБДД не получится уклонистам – тем, кто не явился в военкомат по повестке.

Также рискуют ученики "серых" автошкол. С 1 апреля 2024 года образовательные организации могут обучать водителей только при наличии заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям. Если у автошколы такого документа нет, она не сможет получить лицензию на ведение образовательной деятельности или продлить уже действующую. Так что перед тем как записаться на курсы, проверьте этот момент.

А когда экзамен на права смогут пересдать те, кто попался пьяным за рулем?

Тех, кого поймали за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с 1 апреля тоже ждут новшества. Таких водителей не допустят до экзамена до тех пор, пока не истечет срок наказания. То есть ждать им придется минимум два года.

Как изменится сам экзамен на права?

С 1 апреля 2024 года меняются сроки пересдачи экзамена на права. Кандидаты, которые трижды "провалятся" на этапе вождения, в следующий раз смогут попробовать свои силы не раньше чем через полгода и не позже чем через девять месяцев.

Важно отметить, что на практическом экзамене количество штрафных баллов увеличится с 5 до 7. Так что шансы сдать экзамен станут выше.

Кстати, изменятся и требования к практическим упражнениям на экзамене. Мотоциклистам, вместо того чтобы парковать двухколесное средство задним ходом, нужно будет продемонстрировать свое мастерство, проехав по "колейной доске".

Тем, кто сдает на права категории "D", "ВЕ", "СЕ" и "DE", не придется делать остановку и начинать движение на спуске – это упражнение упразднили. Проверка выполнения обгона или опережения будет осуществляться только при наличии такой возможности. А разворот в ограниченном пространстве увеличится с 5 до 7 метров.

При условии, что в экзаменационном автомобиле установлен датчик использования дублирующих педалей, инструктор автошколы во время испытания сможет сидеть на переднем пассажирском сиденье.

Впервые материал был опубликован 16 марта 2024, 07:30.