Разговаривать с пенсионерами о кибербезопасности проще, чем кажется

25 апреля 2025, 17:45, ИА Амител

Фото: Danie Franco / unsplash.com

Методист Лаборатории телепсихологии Пироговского Университета Минздрава России Елизавета Куликова рассказала, как уберечь старших родственников от действий телефонных мошенников. Разговаривать о кибербезопасности с бабушками и дедушками проще, чем кажется, и для начала стоит завести обычную беседу в привычной для вас манере. Ее слова передает Transsibinfo.com.

По мнению эксперта, начать разговор нужно следующим образом:

"Ты знаешь, дедушка/бабушка, сейчас время другое и обман может происходить по-другому, все перенеслось в виртуальное пространство. Тебе могут звонить по телефону или писать сообщения, что что-то якобы случилось. Тебе может показаться все очень правдоподобным, они даже могут какие-то вещи говорить, которые близки нашей семье. Мошенники давят на эмоции, чтобы вызвать мгновенную реакцию страха, например, связанную со здоровьем членов семьи или финансами. Знай, что у тебя всегда есть пять минут, за которые ничего не случится. Ты можешь ничего не говорить, положить телефон и ничего не произойдет".

После этого стоит объяснить, что делать дальше. Например, скажите: "У тебя есть мой телефон, позвони мне, мы решим, что делать". Также внутри семьи можно придумать специальное кодовое слово, чтобы сразу определять достоверность всяческих звонков с места ДТП, просьб занять денег и подобных мошеннических сценариев.

Кроме того, важно и на повседневной основе быть внимательным со своим старшим родственником: задавать больше вопросов, рассказывать о себе. Это наладит эмоциональную связь и степень доверия между вами. В момент звонка бабушка и дедушка будут думать о внуке и его советах.