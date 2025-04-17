В Барнауле мошенник обманул пенсионерку, предложив встать в очередь на перерасчет выплат

Полицейские возбудили уголовное дело

17 апреля 2025, 10:40, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники вынудили 63-летнюю жительницу Барнаула перевести им 175 тыс. рублей, сообщает региональное МВД.

"Через мессенджер ей поступил телефонный звонок от неизвестного, представившегося сотрудником социального фонда. Он пояснил, что в ее трудовой деятельности есть неучтенный стаж. Чтобы его пересчитать, необходимо записаться в электронную очередь в отделение МФЦ и для этого продиктовать шестизначный код из СМС. Женщина сообщила цифры", – рассказали в ведомстве.

Затем с пенсионеркой связался якобы работник Роскомнадзора и сказал, что ее личный кабинет на портале госуслуг взломали мошенники.

После позвонил еще один неизвестный, который заявил, что аферисты оформили от ее имени доверенность на себя и теперь женщине необходимо сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы привлечь к ответственности преступников.

"Убедил для предотвращения мошенничества срочно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет". Женщина перевела имеющиеся сбережения в размере 175 тыс. рублей на указанный счет. Кредит ей оформить не удалось", – отметили в МВД.

После этого пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

Ранее в Алтайском крае глава бедной многодетной семьи отдал мошенникам 800 тысяч рублей в надежде разбогатеть на инвестициях.