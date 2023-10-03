Эксперт заявил, что барнаулец мог случайно убить возлюбленную в заброшенном доме
По его словам, некоторые люди в порыве проявления чувств не могут контролировать себя
03 октября 2023, 21:04, ИА Амител
Барнаулец, убивший возлюбленную и отрезавший ей грудь, мог сделать это случайно. Об этом Life рассказал бывший сотрудник МВД Михаил Игнатов.
По его словам, мужчина, скорее всего, ревнивый психопат, который способен на все из чувства ревности. Игнатов отметил, что есть люди, у которых в порыве выражения чувств "падает планка".
"У него упала планка, и он уже выполнял все, как говорится, на автомате", – сказал бывший сотрудник.
Он предположил, что мужчина мог убить женщину в порыве эмоций, возможно, даже случайно, а после этого не смог остановиться и начал расчленение. Говоря о том, почему женщине отрезали именно грудь, Игнатов предположил, что убийца мог акцентировать внимание на женской груди и подумать "не доставайся же ты никому".
Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в убийстве мужчина перед следователями пытается сделать вид, что он невменяемый, чтобы избежать тюремного срока.
21:09:14 03-10-2023
Теперь всё стало понятно. Отпускайте мужика
01:29:23 04-10-2023
))))) и пусть дальше, так поступает с возлюбленными))))) сколько у нас заброшенных домов в Барнауле?))
22:08:26 03-10-2023
такое ощущение что "эксперт" сам не совсем в адеквате, такую ересь нести, из милиции то похоже выгнали
22:13:26 03-10-2023
Да конечно случайно. Бывший сотрудник теперь адвокат, видимо?..
23:10:08 03-10-2023
Эксперт ....
01:36:13 04-10-2023
Да хрень это все выдумали, надо же как то отсчитаться. Сказки. Нашли типо сразу мужика. Груди , чтобы другому не достались.. А этот мужик , где то по городу шарится. Может он коллекционер грудей.? Может это пластиковый хирург. ? Или просто обдолбанный. Страшно за женщин! Мужик типо, на слабый пол. Да не мужик , шизо долбаннутое. Таким в аду гореть!
11:49:16 04-10-2023
спасибо, теперь прояснилось! случайно убил, случайно живот вспорол и грудь отрезал. можно дядьку отпускать.
16:00:35 04-10-2023
Элен без ребят (11:49:16 04-10-2023) спасибо, теперь прояснилось! случайно убил, случайно живот в... Отпускать нельзя, ибо по словам эксперта сие деяние классифицируется по ст. 109 УК РФ, а это - Причинение смерти по неосторожности - наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
10:16:58 05-10-2023
Если этот экземпляр себя не контролирует и в порыве чувств убивает, то его тем более(!) нужно держать за решеткой. А то он так ножичком кого угодно ткнет и отрежет ему части тела.