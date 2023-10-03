Эксперт заявил, что барнаулец мог случайно убить возлюбленную в заброшенном доме

По его словам, некоторые люди в порыве проявления чувств не могут контролировать себя

03 октября 2023, 21:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Барнаулец, убивший возлюбленную и отрезавший ей грудь, мог сделать это случайно. Об этом Life рассказал бывший сотрудник МВД Михаил Игнатов.

По его словам, мужчина, скорее всего, ревнивый психопат, который способен на все из чувства ревности. Игнатов отметил, что есть люди, у которых в порыве выражения чувств "падает планка".

"У него упала планка, и он уже выполнял все, как говорится, на автомате", – сказал бывший сотрудник.

Он предположил, что мужчина мог убить женщину в порыве эмоций, возможно, даже случайно, а после этого не смог остановиться и начал расчленение. Говоря о том, почему женщине отрезали именно грудь, Игнатов предположил, что убийца мог акцентировать внимание на женской груди и подумать "не доставайся же ты никому".

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в убийстве мужчина перед следователями пытается сделать вид, что он невменяемый, чтобы избежать тюремного срока.