Подозреваемый в убийстве женщины в барнаульской "заброшке" пытается сойти за дурачка

Следователей его потуги не убеждают

03 октября 2023, 16:34, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

43-летний барнаулец, который жестоко расправился со своей возлюбленной в заброшенном здании, на допросах пытается казаться невменяемым. Об этом сообщает Shot.

По информации источников телеграм-канала, во время следственных действий мужчина ведет себя неадекватно. Так он пытается заработать себе принудительное лечение вместо тюремного срока. При этом отмечается, что его актерская игра следователей не убеждает и с большой вероятностью задержанный снова отправится за решетку. Ранее он уже сидел за убийство.

Также сообщается, что отрезанные части тела задержанный выбросил в Пивоварку и их уже нашли. При этом ряд других СМИ утверждают, что пока найдено не все.

Напомним, что тело убитой в заброшенном здании на ул. 2-й Строительной нашли подростки. Оно было спрятано под полом. Подозреваемого в убийстве задержали. Предположительно, на преступление он пошел из-за ревности.