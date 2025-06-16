Эксперт: жилье в российских новостройках подорожает на 10% за год
На вторичном рынке рост цен может быть еще выше
16 июня 2025, 08:15, ИА Амител
В 2025 году стоимость жилья в новостройках в России вырастет в пределах 10%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Владимира Гусакова.
Со слов эксперта, в таком прогнозе учитывается сохранение запретительных ставок на ипотеку.
Глава АКРА также заявил, что на вторичном рынке цены могут стать еще выше: это связано с более низкой стоимостью квадратного метра.
Напомним, в Барнауле за счет новостроек начала стремительно дешеветь аренда жилья. Сейчас однокомнатную квартиру (в зависимости от ремонта и локации) можно снять за 15–25 тыс. рублей в месяц, хотя в 2024 году средняя цена составляла 25–27 тыс. В аренду вышли инвестиционные квартиры, которые барнаульцы скупали для перепродажи и сохранения денег.
08:31:18 16-06-2025
Во вторичках и сейчас растет, несмотря на прогнозы(((
Год назад мог купить интересующий вариант на 700 тыс. дешевле и с относительно "небольшим "процентом по ипотеке. Но...Ждал)))
10:01:32 16-06-2025
ЖДУН (08:31:18 16-06-2025) Во вторичках и сейчас растет, несмотря на прогнозы(((Год... июнь 2024 года - ключевая ставка 16%, по ипотеке 20%. За прошедший год как раз 700тыс смогли бы банку отдать.
08:37:23 16-06-2025
10%- это не так много. Думаю ,что подорожание будет намного больше.
08:43:34 16-06-2025
Может и на 30% подорожать, вот только покупателей нет. Написать можно любой ценник.
10:03:58 16-06-2025
эксперт не чем не рискует, ни деньгами, ни репутацией.
10:22:53 16-06-2025
Покупать будут, до определенного времени, только те у кого есть деньги для сбережения, инвестирования капитала. Но если ничего не изменится, то и они перестанут покупать, так спрос ещё сильнее упадет и их инвестиции станут убыточными, начнется резкая продажа, чтобы зафиксировать текущую стоимость, а цены покатятся вниз, отток капитала из недвижимости, банкротство строительных компаний и просадка в сопутствующих отраслях. НО это мало вероятно, правительство поддержит отрасль выдаст новую ипотечную программу.
11:10:43 16-06-2025
"Глава АКРА также заявил, что на вторичном рынке цены могут стать еще выше: это связано с более низкой стоимостью квадратного метра."- классно закручено. Чем ниже стоимость тем дороже будут цены !!! Какой он хитрый этот АКРА !
01:00:25 17-06-2025
Кто платит - тот и заказывает музыку. Кому-то очень выгодно , что цены на недвижимость растут постоянно, чтобы подтолкнуть к покупке. Скорее покупай, а то станет еще дороже. А если нет? Вариант, что скорее всего цены будут снижаться - сейчас более актуален. Если только прибыльность на новые квартиры снизить до 40 -50% , тогда как в других отраслях 20-30%, но стоимость квартир снизится в 1,5-2 раза. А если еще и экономию включить....