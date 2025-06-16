Эксперт: жилье в российских новостройках подорожает на 10% за год

На вторичном рынке рост цен может быть еще выше

16 июня 2025, 08:15, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2025 году стоимость жилья в новостройках в России вырастет в пределах 10%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Владимира Гусакова.

Со слов эксперта, в таком прогнозе учитывается сохранение запретительных ставок на ипотеку.

Глава АКРА также заявил, что на вторичном рынке цены могут стать еще выше: это связано с более низкой стоимостью квадратного метра.

Напомним, в Барнауле за счет новостроек начала стремительно дешеветь аренда жилья. Сейчас однокомнатную квартиру (в зависимости от ремонта и локации) можно снять за 15–25 тыс. рублей в месяц, хотя в 2024 году средняя цена составляла 25–27 тыс. В аренду вышли инвестиционные квартиры, которые барнаульцы скупали для перепродажи и сохранения денег.