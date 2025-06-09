"Поведенческий сдвиг". Барнаульцы массово сдают квартиры в аренду и "роняют" цены

Сдача квартир стала интересна экс-инвесторам и тем, кто отложил продажу жилья до лучших времен

09 июня 2025, 09:20, ИА Амител

Квартира с ремонтом / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Аренда жилья в Барнауле стремительно дешевеет. Сейчас однокомнатную квартиру (в зависимости от ремонта и локации) можно снять за 15–25 тыс. рублей в месяц, хотя год назад средняя цена составляла 25–27 тыс. Снижение цен эксперты объясняют ростом рынка: число предложений резко (и внезапно) увеличилось. И в первую очередь – за счет новостроек. В аренду вышли инвестиционные квартиры, которые барнаульцы скупали для перепродажи и сохранения денег; жилье, ожидающее лучшего периода для реализации. Предложений так много, что до 20% объявлений не находят быстрого отклика, а каждая пятая квартира ждет арендаторов дольше месяца. Какие предложения наиболее популярны у барнаульцев, сколько стоят съемные объекты и кто такие "квартирные туристы" – в материале amic.ru.

Новые игроки и правила

Рынок аренды резко вырос в конце 2024 года. По информации "Авито Недвижимости", в четвертом квартале количество предложений стало больше сразу на 47%. Эксперты объясняют: сошлось сразу несколько факторов. Один из главных – в городе ввели в эксплуатацию новые ЖК, в которых около 40% площадей сразу поступило в арендный фонд. Об этом amic.ru сообщила директор агентства недвижимости "Ключевые люди" Ирина Апухтина.

"Рынок аренды в Барнауле действительно меняется, и мы наблюдаем рост предложений в новостройках. Девелоперы активно сдают ЖК: только в 2022–2025 годах в городе возвели десятки многоквартирных комплексов, особенно в районах массовой застройки. Инвесторы скупали в них квартиры на этапе строительства (в том числе по льготной ипотеке), а теперь эти объекты стремительно попадают на рынок аренды. Многие новые ЖК сдаются с чистовой отделкой, что делает их привлекательными для сдачи без дополнительных вложений", – говорит эксперт.

Переориентация инвесторов на долгосрочную сдачу – один из трендов, зародившихся в 2024 году. Среди других актуальных тенденций – выход в аренду собственников, которые ранее не рассматривали этот рынок как основной заработок. Однако рост обслуживания недвижимости вынудил их сменить приоритеты. Отмечен на рынке и "поведенческий сдвиг":

"Мы наблюдаем, что каждый третий новый арендодатель – это собственник, который ранее принципиально не сдавал жилье. Кроме того, некоторые владельцы квартир не спешат продавать их из-за нестабильности цен, предпочитая сдавать", – отмечает Ирина Апухтина.

"Кривое" предложение

В первом квартале 2025 года динамика несколько стабилизировалась. Объем предложений остается высоким, но уже не растет такими темпами, как полгода назад, говорит Ирина Апухтина.

Спрос, особенно на фоне летнего сезона, немного увеличился – это связано с притоком студентов, готовящихся к новому учебному году, сезонных работников. Однако баланс все равно пока смещен в сторону арендодателей: конкуренция между собственниками сохраняется, что провоцирует умеренное снижение цен.

"Аренда в новостройках стоит на 10–20% дороже, чем в старом фонде, однако конкуренция среди арендодателей сдерживает рост цен. Барнаул переживает бум аренды в новостройках, но рынок пока не перенасыщен. Если у собственников хороший ремонт и адекватная цена, квартиры сдаются быстро. Рынок аренды Барнаула становится более сегментированным: новостройки доминируют в среднем и премиальном сегментах, а старый фонд остается нишевым решением для бюджетных арендаторов", – говорит Ирина Апухтина.

По данным агентства, ставки на квартиры сейчас выглядят так:

– однокомнатные – 15–25 тыс. рублей;

– двухкомнатные – 22–45 тыс. рублей;

– трехкомнатные – 30–60 тыс. рублей.

Наибольшим спросом пользуются укомплектованные квартиры: где есть все необходимое для проживания, включая кухонную утварь и ванные принадлежности. Наличие мебели и бытовой техники – по умолчанию.

"Чем лучше ремонт, тем выше шансов удачно сдать квартиру. Многие арендаторы, особенно это касается молодежи, ищут абсолютно готовые варианты, сродни гостиничным номерам. Молодые барнаульцы мобильны, активны, они не хотят покупать микроволновые печи, стулья, посуду – ведь, возможно, уже завтра они будут искать квартиру в другой локации или вовсе – в другом городе. Отсутствие бытового "балласта" позволяет переезжать оперативно", – объясняет риелтор Евгения Панова.

Стабильно самый популярный район для аренды – центр города. Здесь максимально востребованы однокомнатные квартиры и студии вблизи учебных заведений, говорит Ирина Апухтина. На ВРЗ и Потоке – устойчивый спрос у студентов и бюджетных арендаторов. Причем чем ближе дом расположен к центру, вузам, рабочим зонам, тем дороже квартиры. Недорогие варианты можно найти в поселке Южном (где, кстати, появляются новые дома) и Новосиликатном. А вот Индустриальный район – лидер по количеству предложений: здесь сосредоточено около 50% всех арендных квартир.

"Удаленщики" и "премиальщики"

За последнее время изменилась не только структура предложений в аренде, но и портрет квартиросъемщика. Если раньше риелторы делили клиентов на три категории (студенты, семьи и пары, рабочие), то сейчас появляются все новые типажи.

"Удаленщики" – IT-специалисты, которые могут работать из любого города и выбирают Барнаул за доступные цены при достойном качестве жизни. Они готовы платить за хороший интернет и комфортную среду. "Полупереездные" – люди, которые сохраняют жилье в других городах, но арендуют здесь на три-шесть месяцев по работе или личным обстоятельствам. "Квартирные туристы" – снимают на месяц-два, изучая город перед возможным переездом. Пенсионеры, которые сдают свою недвижимость и переезжают в арендную (например, ближе к детям). Люди в переходный период – те, кто ждет переезда или на время ремонта. "Премиум-аренда" – на квартиры с дизайнерским ремонтом и сервисом спрос вырос в три раза", – анализирует Ирина Апухтина.

Еще одна интересная динамика, по ее словам, – увеличение срока аренды с 8 до 14 месяцев.

"Люди стали менее мобильными, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Это говорит о том, что рынок переходит в новую фазу зрелости", – резюмирует эксперт.

Советы риелтора

Барнаульцам, которые планируют сдавать квартиры, рекомендуют:

– не завышать цены. Переоцененные объекты (на 12–15% дороже рынка) ищут квартиросъемщиков на 60% дольше;

– предлагать гибкие условия аренды. Жесткие рамки (запрет на проживание животных/детей сокращает пул потенциальных арендаторов на 40%);

– делать качественные фото и описание – 90% клиентов отсеивают объявления с плохими снимками;

обновлять коммуникации – квартиры с современным ремонтом и техникой сдаются быстрее.

Рекомендации арендаторам:

сейчас хорошее время для аренды – летом можно договориться о скидке 5–10%;

смотрите не только на цену, но и на район – выбирайте те, которые сочетают доступность и комфорт;

торгуйтесь – многие владельцы готовы снизить цену, особенно если квартира пустует больше месяца.