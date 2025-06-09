"Поведенческий сдвиг". Барнаульцы массово сдают квартиры в аренду и "роняют" цены
Сдача квартир стала интересна экс-инвесторам и тем, кто отложил продажу жилья до лучших времен
09 июня 2025, 09:20, ИА Амител
Аренда жилья в Барнауле стремительно дешевеет. Сейчас однокомнатную квартиру (в зависимости от ремонта и локации) можно снять за 15–25 тыс. рублей в месяц, хотя год назад средняя цена составляла 25–27 тыс. Снижение цен эксперты объясняют ростом рынка: число предложений резко (и внезапно) увеличилось. И в первую очередь – за счет новостроек. В аренду вышли инвестиционные квартиры, которые барнаульцы скупали для перепродажи и сохранения денег; жилье, ожидающее лучшего периода для реализации. Предложений так много, что до 20% объявлений не находят быстрого отклика, а каждая пятая квартира ждет арендаторов дольше месяца. Какие предложения наиболее популярны у барнаульцев, сколько стоят съемные объекты и кто такие "квартирные туристы" – в материале amic.ru.
Новые игроки и правила
Рынок аренды резко вырос в конце 2024 года. По информации "Авито Недвижимости", в четвертом квартале количество предложений стало больше сразу на 47%. Эксперты объясняют: сошлось сразу несколько факторов. Один из главных – в городе ввели в эксплуатацию новые ЖК, в которых около 40% площадей сразу поступило в арендный фонд. Об этом amic.ru сообщила директор агентства недвижимости "Ключевые люди" Ирина Апухтина.
"Рынок аренды в Барнауле действительно меняется, и мы наблюдаем рост предложений в новостройках. Девелоперы активно сдают ЖК: только в 2022–2025 годах в городе возвели десятки многоквартирных комплексов, особенно в районах массовой застройки. Инвесторы скупали в них квартиры на этапе строительства (в том числе по льготной ипотеке), а теперь эти объекты стремительно попадают на рынок аренды. Многие новые ЖК сдаются с чистовой отделкой, что делает их привлекательными для сдачи без дополнительных вложений", – говорит эксперт.
Переориентация инвесторов на долгосрочную сдачу – один из трендов, зародившихся в 2024 году. Среди других актуальных тенденций – выход в аренду собственников, которые ранее не рассматривали этот рынок как основной заработок. Однако рост обслуживания недвижимости вынудил их сменить приоритеты. Отмечен на рынке и "поведенческий сдвиг":
"Мы наблюдаем, что каждый третий новый арендодатель – это собственник, который ранее принципиально не сдавал жилье. Кроме того, некоторые владельцы квартир не спешат продавать их из-за нестабильности цен, предпочитая сдавать", – отмечает Ирина Апухтина.
"Кривое" предложение
В первом квартале 2025 года динамика несколько стабилизировалась. Объем предложений остается высоким, но уже не растет такими темпами, как полгода назад, говорит Ирина Апухтина.
Спрос, особенно на фоне летнего сезона, немного увеличился – это связано с притоком студентов, готовящихся к новому учебному году, сезонных работников. Однако баланс все равно пока смещен в сторону арендодателей: конкуренция между собственниками сохраняется, что провоцирует умеренное снижение цен.
"Аренда в новостройках стоит на 10–20% дороже, чем в старом фонде, однако конкуренция среди арендодателей сдерживает рост цен. Барнаул переживает бум аренды в новостройках, но рынок пока не перенасыщен. Если у собственников хороший ремонт и адекватная цена, квартиры сдаются быстро. Рынок аренды Барнаула становится более сегментированным: новостройки доминируют в среднем и премиальном сегментах, а старый фонд остается нишевым решением для бюджетных арендаторов", – говорит Ирина Апухтина.
По данным агентства, ставки на квартиры сейчас выглядят так:
– однокомнатные – 15–25 тыс. рублей;
– двухкомнатные – 22–45 тыс. рублей;
– трехкомнатные – 30–60 тыс. рублей.
Наибольшим спросом пользуются укомплектованные квартиры: где есть все необходимое для проживания, включая кухонную утварь и ванные принадлежности. Наличие мебели и бытовой техники – по умолчанию.
"Чем лучше ремонт, тем выше шансов удачно сдать квартиру. Многие арендаторы, особенно это касается молодежи, ищут абсолютно готовые варианты, сродни гостиничным номерам. Молодые барнаульцы мобильны, активны, они не хотят покупать микроволновые печи, стулья, посуду – ведь, возможно, уже завтра они будут искать квартиру в другой локации или вовсе – в другом городе. Отсутствие бытового "балласта" позволяет переезжать оперативно", – объясняет риелтор Евгения Панова.
Стабильно самый популярный район для аренды – центр города. Здесь максимально востребованы однокомнатные квартиры и студии вблизи учебных заведений, говорит Ирина Апухтина. На ВРЗ и Потоке – устойчивый спрос у студентов и бюджетных арендаторов. Причем чем ближе дом расположен к центру, вузам, рабочим зонам, тем дороже квартиры. Недорогие варианты можно найти в поселке Южном (где, кстати, появляются новые дома) и Новосиликатном. А вот Индустриальный район – лидер по количеству предложений: здесь сосредоточено около 50% всех арендных квартир.
"Удаленщики" и "премиальщики"
За последнее время изменилась не только структура предложений в аренде, но и портрет квартиросъемщика. Если раньше риелторы делили клиентов на три категории (студенты, семьи и пары, рабочие), то сейчас появляются все новые типажи.
"Удаленщики" – IT-специалисты, которые могут работать из любого города и выбирают Барнаул за доступные цены при достойном качестве жизни. Они готовы платить за хороший интернет и комфортную среду. "Полупереездные" – люди, которые сохраняют жилье в других городах, но арендуют здесь на три-шесть месяцев по работе или личным обстоятельствам. "Квартирные туристы" – снимают на месяц-два, изучая город перед возможным переездом. Пенсионеры, которые сдают свою недвижимость и переезжают в арендную (например, ближе к детям). Люди в переходный период – те, кто ждет переезда или на время ремонта. "Премиум-аренда" – на квартиры с дизайнерским ремонтом и сервисом спрос вырос в три раза", – анализирует Ирина Апухтина.
Еще одна интересная динамика, по ее словам, – увеличение срока аренды с 8 до 14 месяцев.
"Люди стали менее мобильными, хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Это говорит о том, что рынок переходит в новую фазу зрелости", – резюмирует эксперт.
Советы риелтора
Барнаульцам, которые планируют сдавать квартиры, рекомендуют:
– не завышать цены. Переоцененные объекты (на 12–15% дороже рынка) ищут квартиросъемщиков на 60% дольше;
– предлагать гибкие условия аренды. Жесткие рамки (запрет на проживание животных/детей сокращает пул потенциальных арендаторов на 40%);
– делать качественные фото и описание – 90% клиентов отсеивают объявления с плохими снимками;
обновлять коммуникации – квартиры с современным ремонтом и техникой сдаются быстрее.
Рекомендации арендаторам:
сейчас хорошее время для аренды – летом можно договориться о скидке 5–10%;
смотрите не только на цену, но и на район – выбирайте те, которые сочетают доступность и комфорт;
торгуйтесь – многие владельцы готовы снизить цену, особенно если квартира пустует больше месяца.
10:42:26 09-06-2025
"Снижение цен эксперты объясняют ростом рынка: число предложений резко (и внезапно) увеличилось. И в первую очередь – за счет новостроек. В аренду вышли инвестиционные квартиры, которые барнаульцы скупали для перепродажи и сохранения денег; жилье, ожидающее лучшего периода для реализации"
Повеселило (и внезапно), нужно всё-таки было взять в кавычки или так))))) Сейчас главное внепланово не обрушить самим инвесторам в бетон рынок недвижимости и аренды. Если вывалить на рынок весь свободный инвестиционный бетон, а это от 70 до 80% всех новостроек последних 5-7 лет + вторичка, которую желающих продать хоть отбавляй, то можно будет пробить не одно дно падающими ценами. А команды на снижение цен, как когда то на повышение, ещё не было. И кризиса ещё нет. И рынок охладился совсем не потому, что ставка высокая или программу льготной ипотеки сократили, а потому что клиенты, лопухи ушастые, которые готовы были на десятилетия вперёд продать свой труд, ступив в добровольное рабство или ипотеку, закончились или почти закончились, и не рождаются или почти не рождаются, как не уговаривай другими программами для лопухов ушастых, типа материнский капитал или сто тысяч для забеременевших школьниц. Но кризис обязательно придёт, это неизбежно. Переизбыток понастроенного и неспособность оплатить долг по взятым ипотекам и кредитам уже в обозримом будущем его спровоцируют, даже если команды сверху не поступит.
11:01:11 09-06-2025
Гость (10:42:26 09-06-2025) "Снижение цен эксперты объясняют ростом рынка: число предлож... достаточно эмоционально, но аналитики "0". Одни ожидания... Забавно такое читать. Самое главное таким персонажам на эмоциях на рынок недвижимости не залетать, а то наделаете делов. А так, да, ждите падения цен))) Но в долларовом выражении. В номинальном рублей мой прогноз пока положняк. А дальше рост по мере выбега капиталов с депозитов.
11:21:57 09-06-2025
Гость (11:01:11 09-06-2025) достаточно эмоционально, но аналитики "0". Одни ожидания... ...
Как то не патриотично вы по поводу рубля))) Рост конечно же будет, он неизбежен, но только после сииильного падения. И рост этот долгие годы не сможет отыграть падения, которое произойдёт из-за пузыря сегодняшнего. И про выбег с депозитов вы ошибаетесь, сами же пишете, что в долларом выражении будет падение и это правильно. Так какой смысл сбегать с депозита в бесперспективный бетон на прогнозируемой отрицательной волатильности рубля...
11:33:25 09-06-2025
Гость (10:42:26 09-06-2025) "Снижение цен эксперты объясняют ростом рынка: число предлож... Желающих переехать из села в город хоть отбавляй, а останавливает их только невозможность купить в городе жилье (если не себе, то детям). При снижении цены все построенное моментально будет раскуплено.
Меня больше удивляет другое - если человек купил жилье под льготную ипотеку и сдает его, значит это жилье у него не единственное. Соответственно, ипотеки льготной его надо лишать, ибо это уже бизнес за счет остальных людей, т.к. разницу процентов между рыночной и льготной ипотекой банкам возмещает государство из наших налогов. Льготная ипотека должна быть только у действительно нуждающихся в ней людей, для единственного жилья, в котором люди будут проживать сами, а не для "инвесторов в бетон".
11:48:42 09-06-2025
Житель (11:33:25 09-06-2025) Желающих переехать из села в город хоть отбавляй, а останавл...
Что вам сказать... желать, как говорится, не запретишь. Как "напечатаете" достаточно средств на селе, так любой город для вас откроется. Ну, и ещё. Про льготную ипотеку, вы глубоко заблуждаетесь. Когда эта программа вводилась, типа ставка частично будет компенсироваться льготой, вам забыли сказать, что предварительно цены на недвижимость искусственно подняли, без экономических оснований, в 2-2.5 раза и "льготная" ставка будет накручивать на "подросшую" стоимость квадратного метра. Как то так...
13:59:07 09-06-2025
Гость (11:48:42 09-06-2025) Что вам сказать... желать, как говорится, не запретишь. ... И все же разницу между льготной и рыночной ипотекой государство компенсирует, а рыночная ипотека накручивается на точно такую же разбухшую цен недвижимости. Просто льготникам компенсируют ипотеку за счет остальных, даже тех, у кого ипотеки вообще нет и не было.
13:48:41 09-06-2025
у моего брата 45 квартир, сдает, ничего "ронять" не собирается. так плавают цены только в некачественном, без комплекта или покомнатной сдаче. однушки средние и премиум стабильно 25-35, тут только район влияет и инфра. сейчас все дороже там, где близко школа-поликлиника-магазин
16:08:40 09-06-2025
Гость (13:48:41 09-06-2025) у моего брата 45 квартир, сдает, ничего "ронять" не собирает... У моего брата 245 квартир. Он твоего брата одной левой уделает.
06:28:08 10-06-2025
Гость (13:48:41 09-06-2025) у моего брата 45 квартир, сдает, ничего "ронять" не собирает... а ты вообще знаешь, кто мой брат? он- боксер!
13:53:06 09-06-2025
В начале каждого лета цены падают, когда уезжаю те, кто закончил обучение. С августа снова вырастут, когда тысячи студентов будут искать жильё.
Вот и вся аналитика.
08:03:02 15-06-2025
В Барнауле квартиру снимают по острой необходимости. В Алтайском крае уровень жизни по всем показателям на нуле,а вот цены на всё и вся одни самых высоких.Люди уезжают отсюда.И правильно делают.По аренде например. Во всех регионах риэлторы берут 50% от сделки,а здесь 100% И так во всем!!
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