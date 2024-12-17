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Эксперты прогнозируют резкое замедление экономики России в 2025 году

Это связано с геополитической нестабильностью и жесткой денежно-кредитной политикой

17 декабря 2024, 19:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Эксперты прогнозируют замедление роста экономики России до 1,5% в 2025 году. Об этом сообщает газета "Известия".

"Согласно консенсус-прогнозу, составленному на основе опроса 15 аналитиков, экономический рост продолжится, однако темпы его замедлятся по сравнению с 2024 годом", – пишет издание.

Несмотря на общий прогноз, мнения экспертов различаются. Оптимистичный прогноз дает инвестиционный банк "Синара", где ожидают рост ВВП на 2,5%, в то время как в "БКС Мир инвестиций" предполагают, что экономика почти не вырастет.

Основным фактором неопределенности аналитики называют геополитику, которая будет играть ключевую роль в экономической динамике страны в следующем году.

Вдобавок важное влияние окажет денежно-кредитная политика Центрального банка, считает эксперт компании Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Экономика прогнозы

Комментарии 11

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Гость

19:47:34 17-12-2024

Ааааааа! Кто бы сомневался!?...

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Гость

19:51:59 17-12-2024

Будьте оптимистами! В обморок с голода не падаем, в туалет сами ходим. Значит всё норм!

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Гость

06:21:11 18-12-2024

Гость (19:51:59 17-12-2024) Будьте оптимистами! В обморок с голода не падаем, в туалет ... это существенное достижение для жителей ноунеймов третьего мира. Для страны, считающей себя одним из мировых лидеров, это не повод для гордости

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Гость

09:17:39 18-12-2024

Гость (19:51:59 17-12-2024) Будьте оптимистами! В обморок с голода не падаем, в туалет ... тут должен гимн заиграть, скупая слеза скатиться по щеке от переполняющего чувства величия

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Гость

20:42:42 17-12-2024

Ну потому что страна уже встала с колен, и дальше разгибаться коленям некуда, поэтому экономика и замедлится!

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Гость

20:57:21 17-12-2024

а она разве бежала куда-то?

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Гость

22:56:58 17-12-2024

Медальку набиулиной дайте. По экономике. И Нобелевскую. Она смогла. Казалось бы, были все предпосылки развиться, но какой талантливый и простой ход. Самое простое решение - самое верное?

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Гость

13:12:31 18-12-2024

Гость (22:56:58 17-12-2024) Медальку набиулиной дайте. По экономике. И Нобелевскую. Она ...
Не так всё однозначно. Смотря какие метрики развития.

Так-то цены растут, значит и движение денежных средств увеличивается, ВВП растёт! )) Но рост цен, внезапно, ведёт и к снижению покупательной способности. Покупательная способность росла бы с повышением зарплат, но тогда возможен дефицит товаров и инфляция. Надо наращивать производство товаров, а это не так просто и не в компетенции ЦБ.

А вот производство ещё Чубайсом роздано в 90е эффективным управленцам. Но в этот гадюшник никто не осмеливается заглянуть.

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Гость

03:54:56 18-12-2024

Рост цен. Какое развитие. Без аналитиков всё понятно.

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Гость

09:32:14 18-12-2024

Что давно мертво.замедлиться не может.

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Иванна

11:11:32 18-12-2024

Наша страна самая лучшая и все страны завидуют нам.

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