Эксперты прогнозируют резкое замедление экономики России в 2025 году

Это связано с геополитической нестабильностью и жесткой денежно-кредитной политикой

17 декабря 2024, 19:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Эксперты прогнозируют замедление роста экономики России до 1,5% в 2025 году. Об этом сообщает газета "Известия".

"Согласно консенсус-прогнозу, составленному на основе опроса 15 аналитиков, экономический рост продолжится, однако темпы его замедлятся по сравнению с 2024 годом", – пишет издание.

Несмотря на общий прогноз, мнения экспертов различаются. Оптимистичный прогноз дает инвестиционный банк "Синара", где ожидают рост ВВП на 2,5%, в то время как в "БКС Мир инвестиций" предполагают, что экономика почти не вырастет.

Основным фактором неопределенности аналитики называют геополитику, которая будет играть ключевую роль в экономической динамике страны в следующем году.

Вдобавок важное влияние окажет денежно-кредитная политика Центрального банка, считает эксперт компании Freedom Finance Global Владимир Чернов.