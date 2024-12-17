Эксперты прогнозируют резкое замедление экономики России в 2025 году
Это связано с геополитической нестабильностью и жесткой денежно-кредитной политикой
17 декабря 2024, 19:45, ИА Амител
Эксперты прогнозируют замедление роста экономики России до 1,5% в 2025 году. Об этом сообщает газета "Известия".
"Согласно консенсус-прогнозу, составленному на основе опроса 15 аналитиков, экономический рост продолжится, однако темпы его замедлятся по сравнению с 2024 годом", – пишет издание.
Несмотря на общий прогноз, мнения экспертов различаются. Оптимистичный прогноз дает инвестиционный банк "Синара", где ожидают рост ВВП на 2,5%, в то время как в "БКС Мир инвестиций" предполагают, что экономика почти не вырастет.
Основным фактором неопределенности аналитики называют геополитику, которая будет играть ключевую роль в экономической динамике страны в следующем году.
Вдобавок важное влияние окажет денежно-кредитная политика Центрального банка, считает эксперт компании Freedom Finance Global Владимир Чернов.
19:47:34 17-12-2024
Ааааааа! Кто бы сомневался!?...
19:51:59 17-12-2024
Будьте оптимистами! В обморок с голода не падаем, в туалет сами ходим. Значит всё норм!
06:21:11 18-12-2024
Гость (19:51:59 17-12-2024) Будьте оптимистами! В обморок с голода не падаем, в туалет ... это существенное достижение для жителей ноунеймов третьего мира. Для страны, считающей себя одним из мировых лидеров, это не повод для гордости
09:17:39 18-12-2024
Гость (19:51:59 17-12-2024) Будьте оптимистами! В обморок с голода не падаем, в туалет ... тут должен гимн заиграть, скупая слеза скатиться по щеке от переполняющего чувства величия
20:42:42 17-12-2024
Ну потому что страна уже встала с колен, и дальше разгибаться коленям некуда, поэтому экономика и замедлится!
20:57:21 17-12-2024
а она разве бежала куда-то?
22:56:58 17-12-2024
Медальку набиулиной дайте. По экономике. И Нобелевскую. Она смогла. Казалось бы, были все предпосылки развиться, но какой талантливый и простой ход. Самое простое решение - самое верное?
13:12:31 18-12-2024
Гость (22:56:58 17-12-2024) Медальку набиулиной дайте. По экономике. И Нобелевскую. Она ...
Не так всё однозначно. Смотря какие метрики развития.
Так-то цены растут, значит и движение денежных средств увеличивается, ВВП растёт! )) Но рост цен, внезапно, ведёт и к снижению покупательной способности. Покупательная способность росла бы с повышением зарплат, но тогда возможен дефицит товаров и инфляция. Надо наращивать производство товаров, а это не так просто и не в компетенции ЦБ.
А вот производство ещё Чубайсом роздано в 90е эффективным управленцам. Но в этот гадюшник никто не осмеливается заглянуть.
03:54:56 18-12-2024
Рост цен. Какое развитие. Без аналитиков всё понятно.
09:32:14 18-12-2024
Что давно мертво.замедлиться не может.
11:11:32 18-12-2024
Наша страна самая лучшая и все страны завидуют нам.