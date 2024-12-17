Ставка по вкладам в десяти банках достигла исторического максимума

Средняя ставка по вкладам достигла рекордных 22,08%

17 декабря 2024, 18:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России выросла в первой декаде декабря на 0,1 процентного пункта и достигла рекордных 22,08% годовых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ЦБ.

Предыдущий рекорд – 21,98% годовых – зафиксировали в конце ноября. Минимальный показатель за всю историю наблюдений был отмечен в октябре 2020 года, когда ставка составляла 4,33% годовых.

Средняя максимальная ставка, рассчитываемая Центробанком, выступает ориентиром для банковского рынка. Регулятор рекомендует банкам не привлекать вклады населения по ставкам, превышающим этот показатель более чем на два процентных пункта.

В десятку банков, на основе данных которых проводится расчет, входят: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Московский кредитный банк, Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.