Ставка по вкладам в десяти банках достигла исторического максимума
Средняя ставка по вкладам достигла рекордных 22,08%
17 декабря 2024, 18:15, ИА Амител
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России выросла в первой декаде декабря на 0,1 процентного пункта и достигла рекордных 22,08% годовых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ЦБ.
Предыдущий рекорд – 21,98% годовых – зафиксировали в конце ноября. Минимальный показатель за всю историю наблюдений был отмечен в октябре 2020 года, когда ставка составляла 4,33% годовых.
Средняя максимальная ставка, рассчитываемая Центробанком, выступает ориентиром для банковского рынка. Регулятор рекомендует банкам не привлекать вклады населения по ставкам, превышающим этот показатель более чем на два процентных пункта.
В десятку банков, на основе данных которых проводится расчет, входят: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Московский кредитный банк, Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
18:29:29 17-12-2024
Интересно, чтобы банки смогли рассчитаться с вкладчиками по таким процентам, что должно произойти?
19:52:49 17-12-2024
Гость (18:29:29 17-12-2024) Интересно, чтобы банки смогли рассчитаться с вкладчиками по ... Вы что-то не знаете.
18:35:09 17-12-2024
Пока дают надо брать
09:15:42 18-12-2024
Гость (18:35:09 17-12-2024) Пока дают надо брать ... Условия почитайте. Своё бы потом вернуть.
11:06:41 18-12-2024
Самые интересные ставки банки будут предлагать после 20 декабря.