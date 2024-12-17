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Ставка по вкладам в десяти банках достигла исторического максимума

Средняя ставка по вкладам достигла рекордных 22,08%

17 декабря 2024, 18:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России выросла в первой декаде декабря на 0,1 процентного пункта и достигла рекордных 22,08% годовых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ЦБ.

Предыдущий рекорд – 21,98% годовых – зафиксировали в конце ноября. Минимальный показатель за всю историю наблюдений был отмечен в октябре 2020 года, когда ставка составляла 4,33% годовых.

Средняя максимальная ставка, рассчитываемая Центробанком, выступает ориентиром для банковского рынка. Регулятор рекомендует банкам не привлекать вклады населения по ставкам, превышающим этот показатель более чем на два процентных пункта.

В десятку банков, на основе данных которых проводится расчет, входят: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Росбанк, Московский кредитный банк, Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Экономика банки ставка Центробанк

Комментарии 5

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Гость

18:29:29 17-12-2024

Интересно, чтобы банки смогли рассчитаться с вкладчиками по таким процентам, что должно произойти?

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Musik

19:52:49 17-12-2024

Гость (18:29:29 17-12-2024) Интересно, чтобы банки смогли рассчитаться с вкладчиками по ... Вы что-то не знаете.

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Гость

18:35:09 17-12-2024

Пока дают надо брать

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Гость

09:15:42 18-12-2024

Гость (18:35:09 17-12-2024) Пока дают надо брать ... Условия почитайте. Своё бы потом вернуть.

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Гость

11:06:41 18-12-2024

Самые интересные ставки банки будут предлагать после 20 декабря.

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