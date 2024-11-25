Эксперты рассказали бизнесменам Сибири о важности наставничества в компаниях

Этот вопрос обсудили на конференции в Сбере

25 ноября 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KRCeB

Конференция "Сибирь для Человека. Наставничество" / Фото: пресс-служба Сбера

В Новосибирске состоялась конференция "Сибирь для Человека. Наставничество", собравшая около 200 участников. В их числе представители крупного, среднего и малого бизнеса, органов власти, HR-директора и отраслевые эксперты.

Эта конференция стала второй HR-инициативой Сбера за осень. Первая была посвящена созданию комфортной рабочей среды и укреплению HR-бренда для удержания кадрового потенциала в Сибири. На этот раз обсудили развитие системы наставничества. Участники делились опытом внедрения наставнических программ, обсуждали мотивацию сотрудников на роль наставников, а также вопросы взаимодействия между поколениями. Эксперты представили практические кейсы и эффективные подходы к организации наставничества.

Наставничество играет ключевую роль в работе с персоналом. Оно помогает новым сотрудникам быстрее адаптироваться, определить карьерные цели и повышает вовлеченность в работу, способствуя профессиональному развитию.

В Сбере реализуется комплексная система взаимного развития. Она включает два направления: экспертные роли (наставники, бадди, менторы), которые делятся знаниями и опытом, и метаэкспертные роли (коучи, командные коучи, карьерные консультанты, фасилитаторы). Эта система направлена на постоянное развитие как профессиональных, так и личностных навыков сотрудников.

"Судя по отклику и большому количеству участников нашей встречи, тема наставничества очень актуальна для многих компаний. В ходе мероприятия мы познакомились с различными интересными и полезными практиками, которые здорово было бы взять на вооружение. Отлично, что такое количество наших партнеров сегодня смотрит в одну сторону – поддержки и развития своих сотрудников", – прокомментировала HR-директор Сибирского банка Сбера Елена Руднева.

Как ранее сообщал amic.ru, в сентябре Сбер провел в Новосибирске еще одну крупную конференцию – "Сибирь для Человека – регион для бизнеса". Участниками мероприятия стали представители региональных органов власти, крупных федеральных и международных компаний сибирского происхождения, локальных бизнесов, основанных иностранцами, а также HR-эксперты.

Ключевой темой обсуждения стало стимулирование экономического развития, привлечение и удержание людей в регионах Сибири. Участники делились стратегиями, которые уже реализуются в каждом субъекте, включая развитие регионального бренда. Это помогает повысить узнаваемость, а также укрепить инвестиционную и туристическую привлекательность территории.

ПАО Сбербанк

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