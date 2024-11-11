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Эксперты рассказали, что делать с неподъемным платежом по ипотеке

Среди популярных вариантов – кредитные каникулы и реструктуризация платежа

11 ноября 2024, 11:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

В России ежемесячные платежи по ипотеке становятся неподъемными для некоторых заемщиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Для тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации, существует несколько решений проблемы.

"На практике самый распространенный вариант – реструктуризация ипотечного долга или ипотечные каникулы", – отмечают специалисты.

Ипотечные каникулы – полугодовая отсрочка платежа. Общий срок кредита при этом увеличивается на те же шесть месяцев.

Условия ипотечных каникул:

  • приобретенное жилье – единственное;
  • сумма ипотеки не превышает 15 миллионов рублей;
  • каникулы оформляются впервые;
  • есть обстоятельства, дающие основания для отсрочки платежей.

Когда заемщик оформляет кредитные каникулы, он получает отсрочку только по ежемесячным ипотечным платежам. Проценты же продолжают начисляться по указанной в договоре ставке и выделяются в отдельный долг.

Также можно воспользоваться правом на реструктуризацию – изменение условий действующего кредита. Ограничений по продлению срока платежей и сумме в этом случае нет.

Однако для реструктуризации нужно иметь веские причины, подтверждающие снижение платежеспособности:

  • увольнение или сильное уменьшение дохода;
  • рождение ребенка;
  • смерть супруга или близкого родственника;
  • длительное лечение или получение инвалидности.

Если заемщик понимает, что даже при предложенных банком вариантах он не справляется со своей ипотечной нагрузкой, ему остается только продать объект залога.

ипотека

Комментарии 8

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Гость

11:56:31 11-11-2024

Ходить на каникулы, когда ежемесячные платежи по ипотеке становятся неподъемными, уже поздно. Это всё равно, что пить баржоми когда о тебя уже прободная язва, и ничего при этом не есть. В обоих случаях нужен хирург, который отрежет вам не нужное.

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Musik

14:57:31 11-11-2024

Гость (11:56:31 11-11-2024) Ходить на каникулы, когда ежемесячные платежи по ипотеке ста... Милая аллегория.

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Гость

12:04:01 11-11-2024

Менять политику государства на социальную. Капитализм сдох, все, дальше катастрофа.

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гость

12:14:59 11-11-2024

Гость (12:04:01 11-11-2024) Менять политику государства на социальную. Капитализм сдох, ... а если головой подумать, а не совком?

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Гость

12:31:17 11-11-2024

Гость (12:04:01 11-11-2024) Менять политику государства на социальную. Капитализм сдох, ... Капитализм сдох ---- ну не так радикально. Скорее сдох дикий капитализм, а в Китае он живет и даже развивается. Не должно быть крайностей, ни в полном остутствии частной собственности, ни, наоборот, в диком рынке. Это даже Дикий Запад понял

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гость

13:20:45 11-11-2024

Чет не нравится эта Набиулина с ее идеями - по ходу нас ждут опять "новые купюры".

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Гость

13:29:31 11-11-2024

А Набиуллина здесь причём? Она как могла так и боролась с ценовым пузырём на рынке недвижимости. Предупреждала, призывала думать, говорила о последствиях. А разгоняли, надували, отрицали совсем другие не менее высокопоставленные. Про них и пишите

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Гость

12:18:31 12-11-2024

Умные враги, продажные чиновники...

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