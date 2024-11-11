Эксперты рассказали, что делать с неподъемным платежом по ипотеке
Среди популярных вариантов – кредитные каникулы и реструктуризация платежа
11 ноября 2024, 11:45, ИА Амител
В России ежемесячные платежи по ипотеке становятся неподъемными для некоторых заемщиков. Об этом сообщает РИА Новости.
Для тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации, существует несколько решений проблемы.
"На практике самый распространенный вариант – реструктуризация ипотечного долга или ипотечные каникулы", – отмечают специалисты.
Ипотечные каникулы – полугодовая отсрочка платежа. Общий срок кредита при этом увеличивается на те же шесть месяцев.
Условия ипотечных каникул:
- приобретенное жилье – единственное;
- сумма ипотеки не превышает 15 миллионов рублей;
- каникулы оформляются впервые;
- есть обстоятельства, дающие основания для отсрочки платежей.
Когда заемщик оформляет кредитные каникулы, он получает отсрочку только по ежемесячным ипотечным платежам. Проценты же продолжают начисляться по указанной в договоре ставке и выделяются в отдельный долг.
Также можно воспользоваться правом на реструктуризацию – изменение условий действующего кредита. Ограничений по продлению срока платежей и сумме в этом случае нет.
Однако для реструктуризации нужно иметь веские причины, подтверждающие снижение платежеспособности:
- увольнение или сильное уменьшение дохода;
- рождение ребенка;
- смерть супруга или близкого родственника;
- длительное лечение или получение инвалидности.
Если заемщик понимает, что даже при предложенных банком вариантах он не справляется со своей ипотечной нагрузкой, ему остается только продать объект залога.
11:56:31 11-11-2024
Ходить на каникулы, когда ежемесячные платежи по ипотеке становятся неподъемными, уже поздно. Это всё равно, что пить баржоми когда о тебя уже прободная язва, и ничего при этом не есть. В обоих случаях нужен хирург, который отрежет вам не нужное.
14:57:31 11-11-2024
Гость (11:56:31 11-11-2024) Ходить на каникулы, когда ежемесячные платежи по ипотеке ста... Милая аллегория.
12:04:01 11-11-2024
Менять политику государства на социальную. Капитализм сдох, все, дальше катастрофа.
12:14:59 11-11-2024
Гость (12:04:01 11-11-2024) Менять политику государства на социальную. Капитализм сдох, ... а если головой подумать, а не совком?
12:31:17 11-11-2024
Гость (12:04:01 11-11-2024) Менять политику государства на социальную. Капитализм сдох, ... Капитализм сдох ---- ну не так радикально. Скорее сдох дикий капитализм, а в Китае он живет и даже развивается. Не должно быть крайностей, ни в полном остутствии частной собственности, ни, наоборот, в диком рынке. Это даже Дикий Запад понял
13:20:45 11-11-2024
Чет не нравится эта Набиулина с ее идеями - по ходу нас ждут опять "новые купюры".
13:29:31 11-11-2024
А Набиуллина здесь причём? Она как могла так и боролась с ценовым пузырём на рынке недвижимости. Предупреждала, призывала думать, говорила о последствиях. А разгоняли, надували, отрицали совсем другие не менее высокопоставленные. Про них и пишите
12:18:31 12-11-2024
Умные враги, продажные чиновники...