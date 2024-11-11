Эксперты рассказали, что делать с неподъемным платежом по ипотеке

Среди популярных вариантов – кредитные каникулы и реструктуризация платежа

11 ноября 2024, 11:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В России ежемесячные платежи по ипотеке становятся неподъемными для некоторых заемщиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Для тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации, существует несколько решений проблемы.

"На практике самый распространенный вариант – реструктуризация ипотечного долга или ипотечные каникулы", – отмечают специалисты.

Ипотечные каникулы – полугодовая отсрочка платежа. Общий срок кредита при этом увеличивается на те же шесть месяцев.

Условия ипотечных каникул:

приобретенное жилье – единственное;

сумма ипотеки не превышает 15 миллионов рублей;

каникулы оформляются впервые;

есть обстоятельства, дающие основания для отсрочки платежей.

Когда заемщик оформляет кредитные каникулы, он получает отсрочку только по ежемесячным ипотечным платежам. Проценты же продолжают начисляться по указанной в договоре ставке и выделяются в отдельный долг.

Также можно воспользоваться правом на реструктуризацию – изменение условий действующего кредита. Ограничений по продлению срока платежей и сумме в этом случае нет.

Однако для реструктуризации нужно иметь веские причины, подтверждающие снижение платежеспособности:

увольнение или сильное уменьшение дохода;

рождение ребенка;

смерть супруга или близкого родственника;

длительное лечение или получение инвалидности.

Если заемщик понимает, что даже при предложенных банком вариантах он не справляется со своей ипотечной нагрузкой, ему остается только продать объект залога.