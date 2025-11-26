Эксперты рассказали, какие цветы лучше не дарить на День матери

Чересчур яркие или, наоборот, темные тона не очень уместны

26 ноября 2025, 17:35, ИА Амител

Цветы / Фото: amic.ru

Флорист Наталья Колганова поделилась с "Газетой.ru", какие распространенные ошибки при подборе букета ко Дню матери совершают россияне, и дала советы, как сделать подарок по-настоящему душевным и запоминающимся.

Первая недоработка – избыточно яркая гамма. Насыщенные тона, вроде темно-бордовых роз, черных калл или лиловых орхидей, хоть и смотрятся впечатляюще, вряд ли соответствуют случаю.

«Ярко-алые цветы, особенно розы, также советую преподносить осмотрительно – они, скорее, символизируют страсть и влечение. Более подходящими для Дня матери будут мягкие, пастельные тона, передающие чистоту и трогательность материнской любви: например, кремовый, персиковый или мягко-розовый», – комментирует специалист.

Также важно учитывать наличие аллергенов в цветах. Некоторые букеты, несмотря на роскошный внешний вид, сильно ароматизируют воздух или содержат много пыльцы.