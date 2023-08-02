Эксперты рассказали, почему на Алтае подорожал бензин и вернутся ли старые цены
На внутреннем рынке топлива не хватает, потому что экспорт стал привлекательнее
02 августа 2023, 12:56, ИА Амител
Председатель алтайского реготделения "Деловой России" Юрию Матвейко рассказал о том, почему в Алтайском крае подорожал бензин. Его слова передает "Алтапресс".
Специалист отметил, что за последнее время топливо подорожало в среднем на 3,5%. Это связано с тем, что на внутреннем рынке бензина не хватает, поскольку из-за роста курса доллара некоторые компании не насыщают рынок в стране, а отдают топливо на экспорт.
Матвейко выразил мнение о том, что к осени обстановка может стабилизироваться, когда выходы из ситуации будут найдены.
При этом он добавил, что ждать отката цен не стоит.
Ранее эксперты сообщили, что цены на бензин на Алтае могут вскоре превысить 60 рублей за литр.
13:05:48 02-08-2023
Удивили.
13:17:19 02-08-2023
Главное мы вместе!!!!!Ура товарищи!!!
13:18:26 02-08-2023
Молодец. Это было и понятно - нечего эксперта спрашивать
13:20:29 02-08-2023
Юрию Матвейко рассказал о том, почему осенью в Алтайском крае бензин подорожал до 100 рублей. Его слова передает "Алтапресс". Специалист отметил, что за последнее время топливо подорожало в среднем на незначительные 1,5%. Это связано с тем, что на внутреннем рынке бензина не хватает, поскольку из-за роста курса доллара некоторые компании не насыщают рынок в стране, а отдают топливо на экспорт, ну и традиционно у нас уборочная компания, что тоже несущественно влияет на увеличение цены топлива.
13:33:21 02-08-2023
Бизнес, главное получение прибыли, а остальное по Марксу...
13:48:18 02-08-2023
Народное достояние.... вот и пользуйтесь....
13:53:33 02-08-2023
Мне кажется что матвейкО немножечко хохол ?
13:54:55 02-08-2023
У нас как обычно: то сахар кончится, то трусЫ порвутся! Ничего не меняется!
14:09:53 02-08-2023
Африк наш!
14:24:20 02-08-2023
Только вчера же писали насколько больше бензина я могу купить на свою зарплату
14:54:10 02-08-2023
Естественно он не вернется к прежнему уровню, наивно думать обратное.
15:33:00 02-08-2023
А меня ,как глубокого пенсионера интересует, почему подорожала курятина, причем существенно.Её тоже на экспорт направили.И у нас её не хватает.?
16:10:04 02-08-2023
это не бензин подорожал, а с тех пор, как рубль подешевел в три раза, мы стали втрое беднее
16:55:39 02-08-2023
Всё по плану
17:11:55 02-08-2023
Играют с огнём ребятки. Кто возглавит недовольство,тот и инициатор " красивой жизни" населения. Нового ничего не придумают.
18:07:32 02-08-2023
За 3 месяца подорожал на 6 рублей 95 бенз, это больше 10%.
21:11:29 02-08-2023
Андрей (18:07:32 02-08-2023) За 3 месяца подорожал на 6 рублей 95 бенз, это больше 10%.... а 92 (на РН) за пару месяцев на 2 рубля. % сам посчитаешь?
20:17:18 02-08-2023
почему все видят отрицательные стороны только у нас, вон в Америке негров угнетают, а на Западе люди от жары умирают и все молчат
20:19:40 02-08-2023
если повысили,значит так надо, спасибо,что хоть под мирным небом живем
20:40:12 02-08-2023
Так недра все продали,хозяева за бугром, алкаш Борька Ельцин раздавал на лево и на право,а Вовка Путин последние прибрал.Поэтому не кто не знает кто владеет Роснефть, Газпром и так далее информация закрыта.
23:25:25 02-08-2023
Доброго вечера,Матвейко что бы вы знали владелец сети автозаправочных станции Лукойл, это факт, а теперь вопрос будет ли данное лицо являющиеся кроме этого депутатом Зак собранием Алт края, и возглавляет комитет ТЭК, радеть за понижение цен на ГСМ, ответ за вами,.... Да он кстати ВДВ ...шник с праздником их!!!
07:17:55 03-08-2023
Жить стало лучше... Проблема в том, что практически всё связано с грузоперевозками. Соответственно с подорожанием бензина дорожает всё.
09:12:20 03-08-2023
Правительство ГДЕ ? , ДУМАЮТ О НАРОДЕ , ЗАРАБАТЫВАЮТ НА НАРОДЕ , СВОЛОЧИ.
13:10:24 03-08-2023
Своим управлением заниматься что хотят то творят, только почему только на Алтае подорожал бензин.
16:16:09 03-08-2023
Алекс (13:10:24 03-08-2023) Своим управлением заниматься что хотят то творят, только по... подорожал по всей стране
16:14:33 03-08-2023
Единственной причиной роста цен является нахождение стратегической отросли в частный собственности.