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Эксперты рассказали, почему на Алтае подорожал бензин и вернутся ли старые цены

На внутреннем рынке топлива не хватает, потому что экспорт стал привлекательнее

02 августа 2023, 12:56, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Председатель алтайского реготделения "Деловой России" Юрию Матвейко рассказал о том, почему в Алтайском крае подорожал бензин. Его слова передает "Алтапресс".

Специалист отметил, что за последнее время топливо подорожало в среднем на 3,5%. Это связано с тем, что на внутреннем рынке бензина не хватает, поскольку из-за роста курса доллара некоторые компании не насыщают рынок в стране, а отдают топливо на экспорт.

Матвейко выразил мнение о том, что к осени обстановка может стабилизироваться, когда выходы из ситуации будут найдены.

При этом он добавил, что ждать отката цен не стоит.

Ранее эксперты сообщили, что цены на бензин на Алтае могут вскоре превысить 60 рублей за литр.

Алтайский край цены Бензин

Комментарии 26

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Гость

13:05:48 02-08-2023

Удивили.

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Гость

13:17:19 02-08-2023

Главное мы вместе!!!!!Ура товарищи!!!

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2

13:18:26 02-08-2023

Молодец. Это было и понятно - нечего эксперта спрашивать

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Гость

13:20:29 02-08-2023

Юрию Матвейко рассказал о том, почему осенью в Алтайском крае бензин подорожал до 100 рублей. Его слова передает "Алтапресс". Специалист отметил, что за последнее время топливо подорожало в среднем на незначительные 1,5%. Это связано с тем, что на внутреннем рынке бензина не хватает, поскольку из-за роста курса доллара некоторые компании не насыщают рынок в стране, а отдают топливо на экспорт, ну и традиционно у нас уборочная компания, что тоже несущественно влияет на увеличение цены топлива.

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ВВП

13:33:21 02-08-2023

Бизнес, главное получение прибыли, а остальное по Марксу...

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гость

13:48:18 02-08-2023

Народное достояние.... вот и пользуйтесь....

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Гость

13:53:33 02-08-2023

Мне кажется что матвейкО немножечко хохол ?

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Алена

13:54:55 02-08-2023

У нас как обычно: то сахар кончится, то трусЫ порвутся! Ничего не меняется!

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Гость

14:09:53 02-08-2023

Африк наш!

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Гость

14:24:20 02-08-2023

Только вчера же писали насколько больше бензина я могу купить на свою зарплату

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Гость

14:54:10 02-08-2023

Естественно он не вернется к прежнему уровню, наивно думать обратное.

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Владимир В.

15:33:00 02-08-2023

А меня ,как глубокого пенсионера интересует, почему подорожала курятина, причем существенно.Её тоже на экспорт направили.И у нас её не хватает.?

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Гость

16:10:04 02-08-2023

это не бензин подорожал, а с тех пор, как рубль подешевел в три раза, мы стали втрое беднее

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Виктор

16:55:39 02-08-2023

Всё по плану

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Гость

17:11:55 02-08-2023

Играют с огнём ребятки. Кто возглавит недовольство,тот и инициатор " красивой жизни" населения. Нового ничего не придумают.

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Андрей

18:07:32 02-08-2023

За 3 месяца подорожал на 6 рублей 95 бенз, это больше 10%.

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Гость

21:11:29 02-08-2023

Андрей (18:07:32 02-08-2023) За 3 месяца подорожал на 6 рублей 95 бенз, это больше 10%.... а 92 (на РН) за пару месяцев на 2 рубля. % сам посчитаешь?

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Гость

20:17:18 02-08-2023

почему все видят отрицательные стороны только у нас, вон в Америке негров угнетают, а на Западе люди от жары умирают и все молчат

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Гость

20:19:40 02-08-2023

если повысили,значит так надо, спасибо,что хоть под мирным небом живем

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Антонио

20:40:12 02-08-2023

Так недра все продали,хозяева за бугром, алкаш Борька Ельцин раздавал на лево и на право,а Вовка Путин последние прибрал.Поэтому не кто не знает кто владеет Роснефть, Газпром и так далее информация закрыта.

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Гость

23:25:25 02-08-2023

Доброго вечера,Матвейко что бы вы знали владелец сети автозаправочных станции Лукойл, это факт, а теперь вопрос будет ли данное лицо являющиеся кроме этого депутатом Зак собранием Алт края, и возглавляет комитет ТЭК, радеть за понижение цен на ГСМ, ответ за вами,.... Да он кстати ВДВ ...шник с праздником их!!!

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Лариса

07:17:55 03-08-2023

Жить стало лучше... Проблема в том, что практически всё связано с грузоперевозками. Соответственно с подорожанием бензина дорожает всё.

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Евгений

09:12:20 03-08-2023

Правительство ГДЕ ? , ДУМАЮТ О НАРОДЕ , ЗАРАБАТЫВАЮТ НА НАРОДЕ , СВОЛОЧИ.

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Алекс

13:10:24 03-08-2023

Своим управлением заниматься что хотят то творят, только почему только на Алтае подорожал бензин.

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Гость

16:16:09 03-08-2023

Алекс (13:10:24 03-08-2023) Своим управлением заниматься что хотят то творят, только по... подорожал по всей стране

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Сергей

16:14:33 03-08-2023

Единственной причиной роста цен является нахождение стратегической отросли в частный собственности.

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