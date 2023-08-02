Эксперты рассказали, почему на Алтае подорожал бензин и вернутся ли старые цены

На внутреннем рынке топлива не хватает, потому что экспорт стал привлекательнее

02 августа 2023, 12:56, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Председатель алтайского реготделения "Деловой России" Юрию Матвейко рассказал о том, почему в Алтайском крае подорожал бензин. Его слова передает "Алтапресс".

Специалист отметил, что за последнее время топливо подорожало в среднем на 3,5%. Это связано с тем, что на внутреннем рынке бензина не хватает, поскольку из-за роста курса доллара некоторые компании не насыщают рынок в стране, а отдают топливо на экспорт.

Матвейко выразил мнение о том, что к осени обстановка может стабилизироваться, когда выходы из ситуации будут найдены.

При этом он добавил, что ждать отката цен не стоит.

Ранее эксперты сообщили, что цены на бензин на Алтае могут вскоре превысить 60 рублей за литр.