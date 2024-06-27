Эксперты рассказали, почему в Алтайском крае так жарко и что ждать от погоды дальше

Одна из возможных причин жаркой погоды — приход воздушных масс из горячих и пустынных частей Евразии

27 июня 2024, 09:45, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ученые объяснили причины экстремальной жары в Алтайском крае и рассказали, чего ждать от погоды в дальнейшем, сообщает "Толк".

Так, доктор биологических наук, директор центра "Биота, климат, ландшафты" Сергей Кирпотин связывает жару с ослаблением атлантического переноса воздушных масс, возникновением атмосферных блокировок и усилением меридионального переноса, когда холодный воздух сталкивается с более теплыми массами. По его мнению, климат в таком случае становится более "истеричным", причем ситуация будет только усиливаться и людям придется к этому приспосабливаться.

В то же время кандидат географических наук, доцент кафедры метеорологии и климатологии Томского государственного университета Ирина Кужевская считает, что нынешняя жара в Сибири – не аномальная, поскольку аномалия начинается на отметке +40 градусов. Она отмечает, что сейчас происходит смена циркуляционной эпохи, когда чередуются циклоны и антициклоны. А причина нынешней погоды связана с приходом воздушных масс из горячих и пустынных частей Евразии – например, из Пакистана.

Это явление может повторяться и дальше в течение лета, но позднее ситуация должна немного выправиться, так как август ожидается более-менее "нормальным", отмечает специалист.

По прогнозам синоптиков, чрезвычайно жаркая погода сохранится в Алтайском крае до конца июня. При этом на 29 и 30 числа ожидаются локальные дожди.