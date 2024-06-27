Эксперты рассказали, почему в Алтайском крае так жарко и что ждать от погоды дальше
Одна из возможных причин жаркой погоды — приход воздушных масс из горячих и пустынных частей Евразии
27 июня 2024, 09:45, ИА Амител
Ученые объяснили причины экстремальной жары в Алтайском крае и рассказали, чего ждать от погоды в дальнейшем, сообщает "Толк".
Так, доктор биологических наук, директор центра "Биота, климат, ландшафты" Сергей Кирпотин связывает жару с ослаблением атлантического переноса воздушных масс, возникновением атмосферных блокировок и усилением меридионального переноса, когда холодный воздух сталкивается с более теплыми массами. По его мнению, климат в таком случае становится более "истеричным", причем ситуация будет только усиливаться и людям придется к этому приспосабливаться.
В то же время кандидат географических наук, доцент кафедры метеорологии и климатологии Томского государственного университета Ирина Кужевская считает, что нынешняя жара в Сибири – не аномальная, поскольку аномалия начинается на отметке +40 градусов. Она отмечает, что сейчас происходит смена циркуляционной эпохи, когда чередуются циклоны и антициклоны. А причина нынешней погоды связана с приходом воздушных масс из горячих и пустынных частей Евразии – например, из Пакистана.
Это явление может повторяться и дальше в течение лета, но позднее ситуация должна немного выправиться, так как август ожидается более-менее "нормальным", отмечает специалист.
По прогнозам синоптиков, чрезвычайно жаркая погода сохранится в Алтайском крае до конца июня. При этом на 29 и 30 числа ожидаются локальные дожди.
10:36:20 27-06-2024
Всё понятно, нифига вы не знаете.
10:56:45 27-06-2024
Со вторника будет прохладнее.. 😁
10:57:16 27-06-2024
30 градусов не экстремальная жара, перестаньте ныть
11:39:12 27-06-2024
Гость (10:57:16 27-06-2024) 30 градусов не экстремальная жара, перестаньте ныть... Это действительно так, вот только уровень ультрафиолета ещё бы не зашкаливал.
12:01:58 27-06-2024
Гость (10:57:16 27-06-2024) 30 градусов не экстремальная жара, перестаньте ныть... 30 не экстремальная. НО ведь в городе 33-36, этот уже совсем другие ощушения.
11:33:14 27-06-2024
льда на северном полюсе и в горных ледниках все меньше а это значит что колебания тепло-холод все больше. Когда лед окончательно растает то у нас летом будет плюс сто а зимой минус сто. Придется копай город возрождать....
11:43:23 27-06-2024
Кто-то впахивает на заводе, а кто-то за сказки о погоде получает зарплату...)
11:52:20 27-06-2024
Умный, а откуда зимой будет минус сто,если лёд растает???
13:18:39 27-06-2024
Гость (11:52:20 27-06-2024) Умный, а откуда зимой будет минус сто,если лёд растает???... Правда не понимаешь или прикидываешься? Про аккумулирование Мировым океаном тепла и его отдачу что-нибудь слышал?
12:13:04 27-06-2024
интересно почему молчат инспекция труда и роспотребнадзор. Какие то работадателям сигналы подайте. Кондиционеры они в кабинеты не покупают.работники сидят в полуобморочном.
12:45:54 27-06-2024
Хорошо, что я от частника-жмота ушёл, который не хотел кондиционеры покупать, только в серверную (сервер ведь не запугаешь, не убедишь, что ему только кажется, что жарко, он чуть что вырубается от жары и Вася кот). Сейчас в госструктуре сижу в прохладном офисе в приятной компании противоположного пола, беседуем, на улицу выходим покурить и погреться...
14:07:40 27-06-2024
Гость (12:45:54 27-06-2024) Хорошо, что я от частника-жмота ушёл, который не хотел конди... По описанию вы там не работаете а отдыхаете.
21:02:14 27-06-2024
Гость (14:07:40 27-06-2024) По описанию вы там не работаете а отдыхаете.... В госструктурах преимущественно так и работают
15:58:18 27-06-2024
В АК аномальным является только непроходящая глупость некоторых жителей. Остальное все в пределах нормы.
12:33:02 28-06-2024
Да здесь главное,то,что эта жара держится так долго.Вспомните когда 30+ держалась больше недели?Я не помню такого.