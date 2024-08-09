Эксперты выяснили, что заставляет жителей покидать Алтайский край
Чаще всего склоняет людей к переезду возможность получать более высокую зарплату
09 августа 2024, 12:00, ИА Амител
Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, какие причины чаще всего мотивируют работающих жителей Алтайского края к переезду в другой регион.
"Лидирующей причиной, которая могла бы склонить людей к переезду, пока остается повышение зарплаты - об этом заявили сразу 93% опрошенных респондентов из Алтайского края (в целом по РФ этот вариант отметили 92%)", - говорится в исследовании.
Вторая по важности причина - лучшее качество городской среды, в том числе, инфраструктура, безопасность, озеленение и так далее. Об этом заявили 67% опрошенных жителей края (по стране - 63%).
На третьем месте - больше возможностей для самореализации (47%). Также заставляют сменить постоянное место жительства
- более доступное жилье в месте для переезда (43%);
- доступ к более качественному и разнообразному досугу (41%);
- уверенность в том, что на новом месте можно начать новую жизнь (38%)
- возможность принять участие в значимом для страны проекте (22%);
- знакомство с новым и интересным регионом (9%);
- возможность быстро вырасти внутри компании (6%).
Ранее эксперты выяснили, каким специалистам в Алтайском крае предлагают самую большую зарплату и поменьше.
12:09:48 09-08-2024
Т.е. без экспертов мы бы и не знали,почему народ уезжает из края???
12:14:09 09-08-2024
НИЗКАЯ ЗАРПЛАТА!!! Зайдите на сайт службы занятости населения края и посмотрите РЕАЛЬНУЮ зарплату людей.
Когда лучшие кадры уедут, поздно будет что- то поднимать. Когда работодатели это поймут???
12:24:33 09-08-2024
Гость (12:14:09 09-08-2024) НИЗКАЯ ЗАРПЛАТА!!! Зайдите на сайт службы занятости населени... А работодатели тогда тоже уедут. Останутся пенсионеры.
12:15:09 09-08-2024
Ха, сто лет не был на сайте и не удержался от комментов под первой новостью: Тут не надо быть экспертом, что бы ответить на этот вопрос. Я сам уехал в 2011 году в Москву. После Барнаульских зарплат в 25-30, в Москве - сто и это в 2011 году (!). Перетащил всех своих. Недавно подруга перехала. Работает учителем в обычной муниципальной школе, зарплата от 150-ти.
14:21:27 09-08-2024
Андрей (12:15:09 09-08-2024) Ха, сто лет не был на сайте и не удержался от комментов под ...
а что же тогда учителя все плачутся? врет, собаки, что мало получают, прибедняются... мне так смешно читать про зарплаты в москве. а жилье там сколько стоит? а вообще жизнь? ваши 100500 руб там такие же как наши 60-70 тыс. :)))) еще и снимать всю жизнь, т.к. купить это неподъемно... сказочник
16:21:53 09-08-2024
Андрей (12:15:09 09-08-2024) Ха, сто лет не был на сайте и не удержался от комментов под ... У нас знакомые кто в Москву уехали, никто обратно не вернулся
19:51:56 09-08-2024
Андрей (12:15:09 09-08-2024) Ха, сто лет не был на сайте и не удержался от комментов под ... Что же тогда зубы лечить в Барнаул прилетаете? В Маськве и лечите.
19:58:23 09-08-2024
Гость (19:51:56 09-08-2024) Что же тогда зубы лечить в Барнаул прилетаете? В Маськве и л... Где зубов лишили, там и лечат.
12:19:21 09-08-2024
Рыба ищет глубже а человек лучше...
12:21:38 09-08-2024
безперспективняк
12:22:51 09-08-2024
Ох уж эти экзперды!?...
Рыба ищет где глубже, а человек где лучше...!
Эту формулу давно уже наши предки вывели!!!
И кстати, если вы решите только проблему зарплаты, то существенно в вашей зелёненький диаграмме с процентами, ни чего не изменится!...
Решать нужно одновременно все вопросы отраженные в таблице! Комплексно!... И всё равно, инерция уезда из региона будет оставаться!!!... Должно пройти время! Люди должны проверить, что это решение властей комплексное и на долго, на всю оставшуюся жизнь, как было при Советах! А не сиюминутное, спонтанное, временное решение властей, что бы хоть как то подправить приукрасить ситуацию...!
Верно говорят про современную власть - Править хотят как Сталин, а жить как Абрамович! © Так не бывает!!! Пора бы это уже понять!!!
12:52:18 09-08-2024
Гость (12:22:51 09-08-2024) Ох уж эти экзперды!?...Рыба ищет где глубже, а человек г... рвачи длинного рубля
космополиты
12:54:29 09-08-2024
Гость (12:22:51 09-08-2024) Ох уж эти экзперды!?...Рыба ищет где глубже, а человек г... Поздняк метаться. Наше государство давно и прочно зарекомендовало себя шулером. Правила игры меняются на ходу. Так что никто уже ничему не поверит.
13:12:52 09-08-2024
Гость (12:54:29 09-08-2024) Поздняк метаться. Наше государство давно и прочно зарекоменд... Согласен!...
13:35:18 09-08-2024
Гость (12:22:51 09-08-2024) Ох уж эти экзперды!?...Рыба ищет где глубже, а человек г... \\\\\
Эксперт, к в школу собирайся, там научат писать " ни чего" вместе.
13:52:43 09-08-2024
Старый гость (13:35:18 09-08-2024) \\\\\ Эксперт, к в школу собирайся, там научат писать " ... начало августа на улице!
какая школа???
12:57:15 09-08-2024
Странные, оставались бы в ЖК норд уже болото в зарослях переломанного клена сформировывается годами , красота природа и из города выезжать не нужно. Не удивлюсь если администрация района ещё на дизайн потратилась для такой красоты.
17:16:00 09-08-2024
Норд (12:57:15 09-08-2024) Странные, оставались бы в ЖК норд уже болото в зарослях пере... Как ты уже достал со своим Нордом и кленами. Купил халупу в ипотеку. Вот и пользуйся всеми ее преимуществами... Тебя туда под автоматами загоняли? Или сам залез?
21:31:41 09-08-2024
Гость (17:16:00 09-08-2024) Как ты уже достал со своим Нордом и кленами. Купил халупу в ... Обманом , макетами , что будет одно , а по итогу другое. Земля города , которому плевать и прокуратура не указ.
13:07:16 09-08-2024
Не верю насчет низких з/п в крае. Если бы это было так, население не хапало бы пачками квартиры, стоимость которых уже около 10 млн. И причем с ростом цен и ставок по ипотеке ажиотажный спрос только усиливается!
14:00:31 09-08-2024
Гость (13:07:16 09-08-2024) Не верю насчет низких з/п в крае. Если бы это было так, насе... Согласна полностью. Присмотрела однушку в центре. Цена 7250000. Не хватало 1млн. Сходила в 3 банка. Взяла этот миллион. Времени это заняло 2 часа. Возвращаюсь радостная. А продавец за 2 часа поднял цену до 8млн. и покупатели в очередь стоят с наличными деньгами - никто по банкам не бегал, ипотеки, кредиты не брал. Квартира ушла в течение 2х часов за 8млн.наличными
14:09:39 09-08-2024
Гость (13:07:16 09-08-2024) Не верю насчет низких з/п в крае. Если бы это было так, насе... Учителя, кондукторы, воспитатели, санитарки, продавцы, уборщицы, библиотекари, кочегары и т.д. хапают? Как можно взять ипотеку на среднюю зарплату в крае? Как??? Её просто не дадут!
16:27:05 09-08-2024
Гость (14:09:39 09-08-2024) Учителя, кондукторы, воспитатели, санитарки, продавцы, уборщ... Почему не дадут?Нам дали-1миллион 170тысяч,бери что хочешь.Зп 35тыс.
17:20:20 09-08-2024
Гость (16:27:05 09-08-2024) Почему не дадут?Нам дали-1миллион 170тысяч,бери что хочешь.З... Гараж купили на Силикатном или сарайку на Осипухе?
08:09:36 12-08-2024
Гость (14:09:39 09-08-2024) Учителя, кондукторы, воспитатели, санитарки, продавцы, уборщ... А вы обратитесь к риэлторам, они, как волшебники, все могут! Даже безработные, с их умением в одобрении ипотеки, спокойно покупают жилье!.. А вы не знали?
14:57:16 10-08-2024
Гость (13:07:16 09-08-2024) Не верю насчет низких з/п в крае. Если бы это было так, насе... Так это москвичи и хапают, чтобы местным сдавать. Инаесторы
13:35:08 09-08-2024
Ха, сто лет не был на сайте и не удержался от комментов под первой новостью: Тут не надо быть экспертом, что бы ответить на этот вопрос. Я сам уехал в 2011 году в Москву. После Барнаульских зарплат в 25-30, в Москве - сто и это в 2011 году (!). Перетащил всех своих. Недавно подруга перехала. Работает учителем в обычной муниципальной школе, зарплата от 150-ти.
хм 13 лет как переехал,а подруга только недавно??
какая то нескладуха.
оч.верная подруга .почти 13 лет ждала
14:19:37 09-08-2024
Руководить - не руками разводить!
16:36:55 09-08-2024
Дочь уехала в Новосибирск.Работала поваром,за здесь была 26,там устроилась сразу на45,счас уже 60.Зять также здесь 40-там по приезду 60,счас 80.Ипотеку взяли, квартиру купили.Ребятишки маленькие были,садик дали через месяц,в отличии от Барнаула,да и перспектив для ребятишек больше и вузы хорошие.Про наличие рабочих мест в Новосибирске можно вообще не говорить,резюме своё выставила дочь,за два часа записалась на собеседование на неделю вперёд,потом уже просто телефон выключила,чтобы не звонили уже.
17:11:22 09-08-2024
Один руководитель прикрыл филиал в другом городе и пригласил освободившихся работников в наш славный город на о-о- чень известное предприятие.Те приехали, узнали о новой зарплате,ужаснулись и назад уехали.А у того руководителя принцип:" Кому не нравится,пусть за дверью постоят"
00:21:51 10-08-2024
наоборот подальше от центра все едут. тут и квартиры дорожают и земля, там такая ситуация страшная, кто туда уезжает-то? у нас в этом году 6 ребятишек новеньких из Москвы новеньких, в прошлом было трое на всю школу...в реальности наоборот оттуда уезжают, какие там твои "150 тысяч" пресловутые, когда жизнь в опасности?!
10:26:12 10-08-2024
Остаются неудачники и инвалиды. Как умственного так и физического труда. Ну и наркоши. Куда ж без них.