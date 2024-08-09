Чаще всего склоняет людей к переезду возможность получать более высокую зарплату

09 августа 2024, 12:00, ИА Амител

Мужчина с чемоданом / Фото: freepik

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, какие причины чаще всего мотивируют работающих жителей Алтайского края к переезду в другой регион.

"Лидирующей причиной, которая могла бы склонить людей к переезду, пока остается повышение зарплаты - об этом заявили сразу 93% опрошенных респондентов из Алтайского края (в целом по РФ этот вариант отметили 92%)", - говорится в исследовании.

Вторая по важности причина - лучшее качество городской среды, в том числе, инфраструктура, безопасность, озеленение и так далее. Об этом заявили 67% опрошенных жителей края (по стране - 63%).

На третьем месте - больше возможностей для самореализации (47%). Также заставляют сменить постоянное место жительства

более доступное жилье в месте для переезда (43%);

доступ к более качественному и разнообразному досугу (41%);

уверенность в том, что на новом месте можно начать новую жизнь (38%)

возможность принять участие в значимом для страны проекте (22%);

знакомство с новым и интересным регионом (9%);

возможность быстро вырасти внутри компании (6%).

Ранее эксперты выяснили, каким специалистам в Алтайском крае предлагают самую большую зарплату и поменьше.