Это не только самые недооцененные специалисты, но и самые стабильные

13 августа 2024, 14:16, ИА Амител

Школьный класс / Фото: unsplahs.com

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, в каких сферах в Барнауле трудятся самые стабильные сотрудники.

"Самыми постоянными сотрудниками являются медицинские сестры и квалифицированные рабочие: в среднем их срок работы на одном месте составляет 6,2 года. На втором месте - учителя (6,1 года). Третье место поделили микробиологи и аудиторы, меняющие работу в среднем раз в шесть лет", - говорится в исследовании.

Самые непостоянные специалисты - пиарщики, они меняют работу каждые два года. UI/UX-дизайнеры и бизнес-аналитики трудятся на одном месте в среднем два с половиной года.

Ранее жители Барнаула заявили, что медсестры и учителя - это одни из самых недооцененных профессий, поскольку они постоянно сталкиваются с несоответствием объемов работы и размером зарплаты.