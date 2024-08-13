Эксперты выяснили, как часто учителя и медсестры меняют работу в Барнауле
Это не только самые недооцененные специалисты, но и самые стабильные
13 августа 2024, 14:16, ИА Амител
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, в каких сферах в Барнауле трудятся самые стабильные сотрудники.
"Самыми постоянными сотрудниками являются медицинские сестры и квалифицированные рабочие: в среднем их срок работы на одном месте составляет 6,2 года. На втором месте - учителя (6,1 года). Третье место поделили микробиологи и аудиторы, меняющие работу в среднем раз в шесть лет", - говорится в исследовании.
Самые непостоянные специалисты - пиарщики, они меняют работу каждые два года. UI/UX-дизайнеры и бизнес-аналитики трудятся на одном месте в среднем два с половиной года.
Ранее жители Барнаула заявили, что медсестры и учителя - это одни из самых недооцененных профессий, поскольку они постоянно сталкиваются с несоответствием объемов работы и размером зарплаты.
14:24:35 13-08-2024
а кто такие эксперты и откуда они берутся?)
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Врачи чуть больше медсестер получают, но при этом самые недооцененные - медсестры.
10:03:04 14-08-2024
Недооцененные медсестры из стационаров в поликлиники рванули за ССВ.