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Эксперты выяснили, как часто учителя и медсестры меняют работу в Барнауле

Это не только самые недооцененные специалисты, но и самые стабильные

13 августа 2024, 14:16, ИА Амител

Школьный класс / Фото: unsplahs.com
Школьный класс / Фото: unsplahs.com

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, в каких сферах в Барнауле трудятся самые стабильные сотрудники.

"Самыми постоянными сотрудниками являются медицинские сестры и квалифицированные рабочие: в среднем их срок работы на одном месте составляет 6,2 года. На втором месте - учителя (6,1 года). Третье место поделили микробиологи и аудиторы, меняющие работу в среднем раз в шесть лет", - говорится в исследовании.

Самые непостоянные специалисты - пиарщики, они меняют работу каждые два года. UI/UX-дизайнеры и бизнес-аналитики трудятся на одном месте в среднем два с половиной года.

Ранее жители Барнаула заявили, что медсестры и учителя - это одни из самых недооцененных профессий, поскольку они постоянно сталкиваются с несоответствием объемов работы и размером зарплаты.

Медицинская сестра / Фото: unsplash.com

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Комментарии 3

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гость

14:24:35 13-08-2024

а кто такие эксперты и откуда они берутся?)

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Гость

14:41:18 13-08-2024

Врачи чуть больше медсестер получают, но при этом самые недооцененные - медсестры.

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Гость

10:03:04 14-08-2024

Недооцененные медсестры из стационаров в поликлиники рванули за ССВ.

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