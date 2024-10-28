В топ-5 вошли два отечественных автомобиля

28 октября 2024, 11:14, ИА Амител

Автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае автовладельцы реже всего расстаются с японскими, российскими и южнокорейскими машинами, выяснили эксперты "Автотеки" (проект "Авито").

Доля легковых автомобилей с одним владельцем в Алтайском крае, среди представленных в 2024 году на платформе, составляет 16,07%.

"Лидером по доле автомобилей с одним владельцем в регионе стал японский хэтчбек Toyota Vitz: для этой модели показатель составил 42,54%. На втором месте – отечественный бренд ВАЗ (LADA Granta, 29,55%). На третьей строке субкомпактный южнокорейский Hyundai Solaris (21,28%). Также в пятерку вошли ВАЗ (LADA Kalina, 18,31%) и седан Kia Rio (17,92%)", – говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что российские машины могут резко подорожать в 2025 году. Но зато в них появятся, например, подушки безопасности.