Эксперты выяснили, с какими машинами реже всего расстаются жители Алтая
В топ-5 вошли два отечественных автомобиля
28 октября 2024, 11:14, ИА Амител
В Алтайском крае автовладельцы реже всего расстаются с японскими, российскими и южнокорейскими машинами, выяснили эксперты "Автотеки" (проект "Авито").
Доля легковых автомобилей с одним владельцем в Алтайском крае, среди представленных в 2024 году на платформе, составляет 16,07%.
"Лидером по доле автомобилей с одним владельцем в регионе стал японский хэтчбек Toyota Vitz: для этой модели показатель составил 42,54%. На втором месте – отечественный бренд ВАЗ (LADA Granta, 29,55%). На третьей строке субкомпактный южнокорейский Hyundai Solaris (21,28%). Также в пятерку вошли ВАЗ (LADA Kalina, 18,31%) и седан Kia Rio (17,92%)", – говорится в исследовании.
Ранее сообщалось, что российские машины могут резко подорожать в 2025 году. Но зато в них появятся, например, подушки безопасности.
11:19:20 28-10-2024
Это происходит не от изысканности конкретной модели автомобиля, а скорее связано с размером бюджета владельца.
11:31:49 28-10-2024
самый главный показатель на сегодня это Ремонтопригодность!
чем не могут похвастаться современные авто!
13:15:41 28-10-2024
Самая лучшая машина шестерка с блокиратором моста для России. Вопрос приехать на работу в буранчик и вернуться домой. Дороги Москвы во внимание не принимаются, как и их жители.
13:57:52 28-10-2024
Гость (13:15:41 28-10-2024) Самая лучшая машина шестерка с блокиратором моста для России... а мне по городу блокиратор не нужен...
21:31:34 29-10-2024
- "На втором месте – отечественный бренд ВАЗ (LADA Granta, 29,55%)." - мечта иммигранта.