Что такое подписка на автомобиль и почему на Алтае эта схема может не прижиться?

О подводных камнях такого способа владения машиной без ее покупки рассказали эксперты

24 октября 2024, 08:15, ИА Амител

Автомобиль / Фото: unsplash.com / Andrew Pons

На российском авторынке популярность набирает подписка на машину, которая является альтернативой подорожавшим кредитам. Для того чтобы начать эксплуатировать транспортное средство, первоначальный взнос не нужен. Требуется только вносить ежемесячные платежи. Подписку можно оформить на срок от шести месяцев до трех лет. О плюсах и минусах такого типа аренды amic.ru рассказали представители автосалонов Барнаула.

Что такое подписка на автомобиль и какие у нее условия?

Подписка на авто – это способ владения автомобилем без его покупки. Арендатору не придется платить за него транспортный налог и ОСАГО. Техобслуживание, шиномонтаж и сама резина – тоже не забота клиента.

В его обязанности входит только заправка транспортного средства и оплата ежемесячных взносов по договору. Они могут быть в полтора-два раза ниже, чем по кредиту по ставке 26-30% годовых, пишет "Российская газета" со ссылкой на опрошенных экспертов. Например, городской кроссовер по подписке обойдется примерно в 55 тыс. рублей в месяц.

В Алтайском крае пока такие программы еще не заработали. При этом представители автомобильных салонов региона считают, что такая схема у нас если и будет пользоваться спросом, то минимальным.

"Подписка – это тип долгосрочной аренды автомобиля. Возможно, по такой программе ежемесячные платежи действительно будут ниже, чем по автокредиту. Но в какой-то момент кредит заканчивается и у клиента остается в собственности машина. По подписке человек ежемесячно инвестирует средства, а по факту может только кататься на авто установленный период времени", – говорит представитель одного из автоцентров Барнаула.

Собеседник допускает, что вариант с подпиской может рассматривать молодежь, которая не задумывается о завтрашнем дне. Более взрослым клиентам, которые умеют считать деньги, это предложение менее интересно, убежден эксперт.

С коллегой соглашается руководитель отдела продаж "Альбион-Моторс" Антон Милаенко. Тем более опыт с подпиской клиенты в регионе уже имеют.

"Схема операционного лизинга начала работать три года назад. Так, по подписке в Барнауле можно было взять автомобили Skoda, Hyundai, Kia, Land Rover. Были клиенты, которые не могли позволить себе купить машину за восемь миллионов, но внося ежемесячный платеж порядка 60-80 тысяч, могли ездить на элитном авто. Я знаю клиентов, арендовавших машины по два года, за это удовольствие они заплатили порядка 1,7 млн руб. А при сдаче ТС начинались проблемы", – рассказывает Антон Милаенко.

Какие проблемы были у клиентов, оформивших подписку на машину?

Самое главное ограничение по эксплуатации авто по подписке – это пробег, говорит Милаенко. В среднем человек за год проезжает порядка 15 тыс. км, а по операционному лизингу установлен максимум в 10 тыс. В идеальном состоянии должна быть и резина, установленная на машине. Кроме того, на ТС не должно быть сколов и царапин. За каждую такую "оплошность" предусмотрены большие штрафы.

При желании арендатор может выкупить автомобиль, но рассчитывать на хорошую цену тоже не приходится.

"Мы предполагали, что с учетом амортизации на такие машины будет низкий выкупной платеж. А он оказался очень высоким. Например, стоил внедорожник семь миллионов, а после двух лет его предложили арендатору выкупить за девять. Безусловно, тогда на фоне санкций рынок сыграл: все выросло в цене. Но и сейчас горизонт планирования по автомобильной индустрии не больше месяца. И предугадать, что будет после аренды, невозможно", – объясняет эксперт.

Какой вариант тогда выгодный?

По мнению Антона Милаенко, лучше тогда взять машину в кредит, который банки выдают с поддержкой от импортеров под более выгодный процент. По его словам, ежемесячный платеж в сравнении с подпиской обойдется дороже на 6-7 тысяч.

"Автокредиты из-за высокой ключевой ставки сейчас дают под 25%. Выгодными их не назовешь. Но импортеры из Поднебесной заинтересованы в продажах. Поэтому они компенсируют часть затрат банкам. Сейчас реально купить новый китайский внедорожник или кроссовер под 0% при условии большого первоначального взноса: от 70% от стоимости машины. При первоначальном взносе 30-40% купить ТС возможно в кредит под 7%. И это будет реальный автомобиль, который останется в собственности", – объясняет Антон Милаенко.

Для тех, кто покупку автомобиля не рассматривает, вместо подписки выгоднее воспользоваться краткосрочной арендой. Например, в каршеринг на сутки городской кроссовер в Барнауле можно взять за три тысячи рублей. Либо ездить на такси, заключил эксперт.