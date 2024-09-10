Также стали известны сферы, где доход вырос наиболее значимо по итогам августа 2024 года по сравнению с 2023-м

10 сентября 2024, 15:10, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Алтайском крае зарплатные предложения за год больше всего выросли для строителей, увеличившись на 57%, до 78,5 тыс. рублей, выяснили специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Сферы, где зарплатные предложения для специалистов выросли наиболее значимо по итогам августа 2024 года по сравнению с 2023-м:

"Строительство, недвижимость" (на +57%, до 78,5 тыс. руб.);

"Транспорт, логистика, перевозки" (+54%, до 86,6 тыс. руб.);

"Сельское хозяйство" (+52%, до 105 тыс. руб.);

"Рабочий персонал" (+49%, до 73,2 тыс. руб.);

"Добыча сырья" (+48%, 103,5 тыс. руб.);

"Искусство, развлечения, массмедиа" (+44%, до 52,4 тыс. руб.);

"Маркетинг, реклама, PR" (+44%, до 59,7 тыс. руб.).

Больше всего сейчас в крае получают специалисты из сфер: "Сельское хозяйство" (медиана предлагаемых зарплат – 105 тыс. рублей) и "Добыча сырья" (103,5 тыс. рублей).

Наиболее низкие зарплаты работодатели предлагают специалистам из сфер: "Наука, образование" (в среднем 34,9 тыс. рублей), "Туризм, гостиницы, рестораны" (39,2 тыс. рублей), "Розничная торговля" (40,2 тыс. рублей), "Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты" (49,6 тыс. рублей), "Медицина, фармацевтика" (49,7 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае лишь 10% работников имеют доход выше среднего по стране.