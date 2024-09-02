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Алтайский край оказался на 72-м месте по уровню предлагаемых педагогам зарплат

Спрос на учителей в регионе за год увеличился лишь на 3%

02 сентября 2024, 10:30, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com
Школьные стулья / Фото: pxhere.com

Алтайский край занял 72-е место среди российских регионов по уровню зарплат для педагогов, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

По данным сервиса "Люди в цифрах", диапазон средних предлагаемых зарплат для учителей в России – от 34 483 до 70 000 рублей. Лидером стала Москва, где работодатели готовы платить в среднем 75 200 рублей, на втором месте – Камчатский край (75 000), третье место разделили Магаданская область и Карачаево-Черкесская Республика (по 72 000 рублей).

"Алтайский край оказался на 72-м месте среди 77 регионов, здесь средняя предлагаемая зарплата для учителей составила 30,8 тыс. рублей. За год сумма предложения сократилась на 6%", говорится в исследовании.

Эксперты также выяснили, что российские работодатели с начала года опубликовали более 75,6 тыс. вакансий для учителей, и это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый существенный рост спроса на педагогов произошел в Республике Северная Осетия – Алания (число вакансий для учителей вырос в три раза), в Республике Адыгея (в 2,1 раза), в Курганской области (в два раза).

"В Алтайском крае спрос на педагогов за год увеличился лишь на 3%", отмечается в исследовании. 

Школьный класс / Фото: unsplahs.com

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Алтайский край рейтинги зарплаты Учителя

Комментарии 9

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Гость

10:45:26 02-09-2024

30,8 тыс. рублей --- это еще наверное минус 13 %, а на руки 26,8. Это средняя, то есть кому то 35, а кому то 20

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Гость

11:36:33 02-09-2024

Вы еще забыли написать, что эти в среднем 34 тысячи - за две ставки. И то - ДО вычета подоходного налога. А "спрос" не вырос как раз поэтому - учителя разбирают все вакантные часы, чтобы хоть как-то выжить на реальную нищенскую зарплату. И очень много пенсионеров продолжают работать, потому что на еще более нищенскую пенсию и вовсе не прожить. А нынче зимой зарплаты и пенсии и вовсе сожрет коммуналка - уж по повышению коммунальных платежей-то мы впереди той же Москвы.

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Чучмек

12:42:57 02-09-2024

На территории края явно проводится социальный эксперимент.

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Гость

13:37:51 02-09-2024

Учителей во многих школах катастрофически не хватает. Прошли переподготовку за месяц и... ты учитель русского языка и литературы))) Бежишь в старшие классы, пока у первоклассников физкультура.

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Учитель

14:30:53 02-09-2024

Ставка (18 часов (уроков в неделю) до 1.09 у учителя в Барнауле составляла ≈ 9500 рублей. С 1.09 обещали поднять на 10 %, будет ≈ 10 450 рублей. На нее уже идут добавки: стаж, категория, проверка тетрадей и так далее. Если в школе нет стимулирующего фонда, то за 2 ставки (36 уроков в неделю) как раз около 30 000 рублей выйдет. Только к этим 36 урокам нужно еще подготовиться. Поэтому по факту работы чуть ли не в два раза больше (по часам). Печально. 😢

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Гость

16:05:17 02-09-2024

Интересно а наши министры какое место занимают по з/плате ?

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Гость

16:24:32 02-09-2024

Гость (16:05:17 02-09-2024) Интересно а наши министры какое место занимают по з/плате ?... Примерно такое же! Зарплата в министерствах ниже чем у учителей и врачей.

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Гость

16:34:13 02-09-2024

Гость (16:24:32 02-09-2024) Примерно такое же! Зарплата в министерствах ниже чем у учите... Это шутка юмора?)

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Гость

09:55:03 03-09-2024

Гость (16:24:32 02-09-2024) Примерно такое же! Зарплата в министерствах ниже чем у учите...
Да что вы говорите! А попробуйте устроиться в это министерство! А у "министерши" зарплата под полмиллиона, если уже не больше. И это только зарплата.

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