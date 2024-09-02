Алтайский край оказался на 72-м месте по уровню предлагаемых педагогам зарплат

Спрос на учителей в регионе за год увеличился лишь на 3%

02 сентября 2024, 10:30, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com

Алтайский край занял 72-е место среди российских регионов по уровню зарплат для педагогов, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

По данным сервиса "Люди в цифрах", диапазон средних предлагаемых зарплат для учителей в России – от 34 483 до 70 000 рублей. Лидером стала Москва, где работодатели готовы платить в среднем 75 200 рублей, на втором месте – Камчатский край (75 000), третье место разделили Магаданская область и Карачаево-Черкесская Республика (по 72 000 рублей).

"Алтайский край оказался на 72-м месте среди 77 регионов, здесь средняя предлагаемая зарплата для учителей составила 30,8 тыс. рублей. За год сумма предложения сократилась на 6%", – говорится в исследовании.

Эксперты также выяснили, что российские работодатели с начала года опубликовали более 75,6 тыс. вакансий для учителей, и это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый существенный рост спроса на педагогов произошел в Республике Северная Осетия – Алания (число вакансий для учителей вырос в три раза), в Республике Адыгея (в 2,1 раза), в Курганской области (в два раза).