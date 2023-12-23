"Экспорт русского языка". В АлтГУ открыли цифровую студию для иностранных студентов

Новое образовательное пространство будет работать и для местных студентов, а также преподавателей и школьников

23 декабря 2023, 11:00, ИА Амител

Открытие "Лексемы" в АлтГУ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В последние десять лет Алтайский государственный университет активно развивает международное направление. Вуз принимает все больше иностранных студентов, реализует все больше проектов по популяризации российского образования в других странах. В пятницу, 22 декабря, в институте гуманитарных науку АлтГУ открыли новое образовательное пространство для преподавания русского языка как иностранного – цифровую студию "Лексема".

Новый уровень

"Открытие современной цифровой лаборатории выведет на новый уровень сотрудничество университета с нашими друзьями из азиатских государств, поможет обрести новых. И, конечно, позволит активнее демонстрировать качество российского образования, а оно одно из лучших в мире", – сказал ректор вуза Сергей Бочаров.

Международное направление классический вуз развивает уже более 10 лет. Один из наиболее масштабных проектов – научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай". Только в этом году в АлтГУ поступило более двух тысяч иностранных студентов. В целом же уже почти 20% студентов – граждане 24 стран.

"Сегодня для нашей страны важно сотрудничать с государствами, особенно азиатского направления. Это наши друзья еще с времен Советского Союза. Мы тесно работали, кооперировались по образовательным проектам, по производственным цепочкам", – отметил ректор.

Открытие "Лексемы" в АлтГУ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Язык Пушкина

Студию создали при поддержке правительства Алтайского края в рамках реализации программы развития АлтГУ "Приоритет 2030".

Кабмин региона на торжественном открытии представлял зампред правительства Виталий Снесарь. Кстати, сам он – выпускник АлтГУ, часто и с удовольствием приходит на мероприятия в свою альма-матер.

"Поздравлю университет с новым шагом в очень перспективном экспортном направлении – экспорте русского языка. Это часть нашей политики. И я вижу здесь ребят из иностранных государств, заинтересованных в изучении языка Пушкина, Достоевского, Лермонтова и Толстова", – отметил Снесарь.Он поздравил университет с открытием современное образовательного пространства. И поблагодарил за синхронизацию с властью действий по продвижению региона.

Виталий Снесарь и Сергей Бочаров подписали соглашение о сотрудничестве Алтайского госуниверситета и администрации губернатора и правительства Алтайского края в области продвижения русского языка за рубежом.

Открытие "Лексемы" в АлтГУ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сотни участников в одной студии

"Лексема" – проект кафедры русского языка как иностранного ИГН АлтГУ. На этой площадке будут проводить занятия, семинары, конференции, открытые лекции, дискуссии. Учащиеся из других стран смогут пообщаться с соотечественниками. А местные студенты – с иностранными преподавателями и носителями языка.

Актуальным задачам – современное оборудование: камеры, системы для трансляции, визуализации и акустики. Физически студия вмешает до 40 человек, но благодаря оснащению присоединится к занятию и любому другому мероприятию смогут сотни участников. Уже даже и на небольшой церемонии открытия заочно присутствовали студенты и партнеры вуза из десятка стран-партнеров: Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Монголия, Китая и других.

В этот же день там провели первую интерактивную литературную программу "Родной Алтай: Василий Шукшин" и онлайн-урок "Язык Шукшина".

"Я занимаюсь преподаванием русского языка всю жизнь. И, конечно, работать с иностранными студентами с мелом в руке невозможно. Технологии развиваются, мы не должны отставать", – подчеркнула руководитель проекта, заведующий кафедрой русского языка как иностранного ИГН АлтГУ, доктор филологических наук, профессор Лидия Дмитриева.

Кстати, скоро на базе студии откроют "Международный центр русского языка и культуры".