Экстренная посадка в Китае: что известно о рейсе Пхукет — Барнаул

23 января 2026, 15:47, ИА Амител

Самолет в небе / Фото: amic.ru

Самолет рейса ZF-2998 авиакомпании Azur Air, следовавший из Пхукета в Барнаул, во время полета подал международный сигнал бедствия Squawk 7700. Информация об этом появилась в сервисе Flightradar24.

Как сообщили в авиакомпании, воздушное судно находится в зоне ожидания посадки на территории Китая. Экипаж контролирует параметры полета и готовится к приземлению. Речь идет о незапланированной посадке, факт которой подтвердили в Azur Air, добавив, что службы перевозчика продолжают мониторинг ситуации.

Рейс ZF-2998 вылетел с острова Пхукет 23 января в 10:20 по местному времени. Примерно через три с половиной часа после взлета, когда до Барнаула оставалось около 2456 километров, экипаж подал универсальный сигнал бедствия. После этого лайнер начал экстренное снижение с высоты 17 700 футов для посадки в китайском аэропорту Ланьчжоу. По данным сервиса отслеживания полетов, в настоящий момент самолет кружит над аэропортом.

На борту воздушного судна находятся 238 пассажиров. Причины подачи сигнала бедствия официально не уточняются.

Самолет, выполняющий рейс, – Boeing 757-2Q8 с регистрационным номером RA-73071. Его возраст и точная причина нештатной ситуации пока не называются. Согласно данным Flightradar24, в момент происшествия лайнер двигался курсом 358 градусов со скоростью 303 узла.

Сообщается, что авиационные власти России и Китая координируют действия по приему воздушного судна. По информации Flightradar, самолет уже направляется на посадку.