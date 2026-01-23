Экстренная посадка в Китае: что известно о рейсе Пхукет — Барнаул
Воздушное судно находится в зоне ожидания посадки на территории Китая
23 января 2026, 15:47, ИА Амител
Самолет рейса ZF-2998 авиакомпании Azur Air, следовавший из Пхукета в Барнаул, во время полета подал международный сигнал бедствия Squawk 7700. Информация об этом появилась в сервисе Flightradar24.
Как сообщили в авиакомпании, воздушное судно находится в зоне ожидания посадки на территории Китая. Экипаж контролирует параметры полета и готовится к приземлению. Речь идет о незапланированной посадке, факт которой подтвердили в Azur Air, добавив, что службы перевозчика продолжают мониторинг ситуации.
Рейс ZF-2998 вылетел с острова Пхукет 23 января в 10:20 по местному времени. Примерно через три с половиной часа после взлета, когда до Барнаула оставалось около 2456 километров, экипаж подал универсальный сигнал бедствия. После этого лайнер начал экстренное снижение с высоты 17 700 футов для посадки в китайском аэропорту Ланьчжоу. По данным сервиса отслеживания полетов, в настоящий момент самолет кружит над аэропортом.
На борту воздушного судна находятся 238 пассажиров. Причины подачи сигнала бедствия официально не уточняются.
Самолет, выполняющий рейс, – Boeing 757-2Q8 с регистрационным номером RA-73071. Его возраст и точная причина нештатной ситуации пока не называются. Согласно данным Flightradar24, в момент происшествия лайнер двигался курсом 358 градусов со скоростью 303 узла.
Сообщается, что авиационные власти России и Китая координируют действия по приему воздушного судна. По информации Flightradar, самолет уже направляется на посадку.
15:59:22 23-01-2026
Сел, все нормально
16:27:03 23-01-2026
Гость (15:59:22 23-01-2026) Сел, все нормально... Нормально? А чо тогда сигнал бедствия? Клавиатуру протирали?
16:37:51 23-01-2026
Гость (16:27:03 23-01-2026) Нормально? А чо тогда сигнал бедствия? Клавиатуру протирали?... Спирт, для протирки, пролили...
17:22:26 23-01-2026
Рейс ZF-2998 совершил посадку на одном двигателе. 238 пассажиров из РФ живы и здоровы. За ними выслали спецборт.
17:38:50 23-01-2026
неравнодушный (17:22:26 23-01-2026) Рейс ZF-2998 совершил посадку на одном двигателе. 238 пассаж... В этом самолёте дочь с затем летели.Позвонили внуку (сыну) у кого то попросили телефон в Ланьчжоу,сказали что всё хорошо!Когда вылетят неизвестно..Страшно!Очень страшно и переживательно..