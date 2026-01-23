Что означает сигнал 7700, поданный экипажем Boeing на рейсе Пхукет — Барнаул

Код является одним из самых известных и тревожных сигналов в авиации

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Экипаж самолета Boeing, выполнявшего рейс из Пхукета в Барнаул, подал международный сигнал бедствия 7700 над территорией Китая. На момент публикации лайнер продолжал находиться в зоне ожидания посадки над китайским аэропортом. Борт кружил в районе аэродрома, при этом экипаж контролировал параметры полета и готовился к приземлению, сообщили в авиакомпании Azur air.

Код 7700 является одним из самых известных и тревожных сигналов в авиации. Общение между пилотами и диспетчерами строится на системе специальных кодов, жестов и звуков, и именно этот цифровой код используется в случае общей чрезвычайной ситуации на борту.

По данным news.ru, 7700 – универсальный транспондерный сигнал, который пилоты устанавливают при возникновении нештатной ситуации, требующей повышенного внимания со стороны диспетчерских служб. При этом подача такого кода не всегда означает непосредственную угрозу катастрофы.

Сигнал сообщает наземным службам о том, что самолету может потребоваться приоритет при посадке или помощь экстренных служб. В авиационной практике код 7700 может указывать на самые разные обстоятельства – от серьезных технических неисправностей и угроз безопасности до внезапного ухудшения состояния здоровья пассажира на борту.

В публикации также отмечается, что при упоминании в переговорах пилотов слов "тяжелый" или выражения seventy-seven hundred бортпроводники понимают, что рейс перешел в режим повышенной готовности и возможна нештатная ситуация.