Рассказываем, что делать, если столкнулись авто и электросамокат, и как возместить ущерб

30 апреля 2025, 14:15, ИА Амител erid: 2W5zFJvgNTa

Водитель электросамоката в Барнауле / Фото: amic.ru

С каждым годом на улицах городов становится все больше электросамокатов. Этот удобный способ передвижения набирает популярность, но вместе с ним растет и количество аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Причем виновниками могут быть как водители машин, так и самокатчики. Разберемся, как поступать, если произошло столкновение автомобиля и электросамоката.

Что делать, если автомобиль столкнулся с электросамокатом?

Авария с участием электросамоката и автомобиля считается полноценным дорожно-транспортным происшествием. И неважно, по чьей вине оно произошло. Как сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края, при таком инциденте нужно действовать так же, как и в случае стандартного ДТП.

Водитель обязан сразу остановиться, включить аварийные огни и выставить знак аварийной остановки – это необходимо для безопасности на дороге.

Если в результате столкновения кто-то пострадал, нужно немедленно вызвать скорую помощь.

После этого следует позвонить в Госавтоинспекцию и дождаться прибытия инспекторов. Пока сотрудники в пути, желательно сфотографировать место происшествия и записать видео. Убедитесь, что на снимках хорошо видны номера автомобиля и самокат. Если СИМ арендованное, постарайтесь сфотографировать его номер – он размещен на раме или на крыле. До приезда полиции перемещать транспортные средства нельзя – они должны оставаться на том же месте, где случилось столкновение.

"Оформить по европротоколу такое ДТП невозможно, так как ОСАГО на электросамокаты не оформляется", – разъясняет руководитель правового центра "Эксперт" Константин Швец.

Как возместить ущерб в таком ДТП?

Если виновником аварии оказался водитель автомобиля, то пострадавшая сторона сможет получить компенсацию от его страховой компании по ОСАГО. Если ущерб причинен самокату, сумма компенсации составит до 400 тыс. руб. Если пострадал и сам самокатчик (ущерб здоровью), компенсация по "автогражданке" может доходить до 500 тысяч.

А вот если ДТП случилось по вине самокатчика, ситуация усложняется. Электросамокат не подлежит обязательному страхованию, поэтому полис ОСАГО на него не оформляется. В таком случае возмещение ущерба возможно только по договоренности между сторонами или через суд.

Что делать, если самокатчик скрылся с места ДТП?

Если водитель СИМ врезался в автомобиль и скрылся, сразу вызывайте сотрудников Госавтоинспекции. Водителю тоже нельзя покидать место ДТП.

"Ни в коем случае не передвигайте автомобиль и не покидайте место ДТП – за это предусмотрена административная ответственность в виде лишения водительского удостоверения на срок до полутора лет или административного ареста на срок до 15 суток", – подчеркивают в Госавтоинспекции.

При этом водителю рекомендуется собрать как можно больше данных об аварии. Попытайтесь найти свидетелей, записать их фамилии, имена, отчества и номера телефонов. Юрист советует прописать все эти данные в объяснительной. В ней же укажите место и изложите обстоятельства происшествия.

Чтобы доказать вину самокатчика, лучше всего иметь видеозапись ДТП. Например, с видеорегистратора. Эту запись можно предоставить инспектору – ее добавят к материалам дела. Также можно попытаться получить видеозапись с камер наблюдения поблизости.

"Если камеры есть, уточните – можно ли получить записи напрямую, или нужен официальный запрос от Госавтоинспекции. Важно успеть вовремя, пока записи не удалили автоматически по истечении срока хранения. Если водитель самоката будет найден, но откажется признать свою вину, то вы вправе подать на него в суд, приложив доказательства столкновения. Право взыскания ущерба с виновного лица в судебном порядке закреплено в п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса", – отмечает Константин Швец.

Если в ДТП оказалось замешано арендованное СИМ, постарайтесь запомнить, каким цветом был самокат, а также название фирмы, которой он принадлежит. Крупные компании, которые сдают их в аренду, как правило, сами страхуют гражданскую ответственность пользователей. В этом случае за ремонт машины (при вине в ДТП водителя самоката) будет платить страховая компания. За подробностями стоит обратиться в службу поддержки этой фирмы.

Кроме того, важно зафиксировать точное время происшествия и место – эти данные впоследствии помогут арендным компаниям идентифицировать пользователя самоката благодаря системе спутникового мониторинга и контроля.

Куда можно пожаловаться на нарушения электросамокатчиков?

Если вы стали свидетелем опасного поведения пользователя прокатного самоката, вы можете пожаловаться через специального чат-бота в Telegram – @Samokat_ru_bot. Этот сервис создан для общественного контроля и работает по всей России, в том числе и в Барнауле. К нему подключены крупнейшие прокатные компании, такие как МТС Юрент и Whoosh.

Чтобы отправить жалобу, нужно указать город, компанию, тип нарушения, адрес и время происшествия. Желательно прикрепить фото или видео доказательства. После проверки оператор сервиса может принять меры: нарушителю выпишут штраф или заблокируют доступ к аренде. Они смогут найти виновного, даже если он скрылся с места ДТП.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

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