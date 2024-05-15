В Барнауле электросамокатчик выехал на дорогу и попал под автомобиль

Молодому человеку оказали медицинскую помощь

15 мая 2024, 12:00, ИА Амител

Электросамокат в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле вечером 14 мая произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Corolla Fielder и электросамоката, сообщили в городской ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Попова в районе дома № 76. Водитель 1958 года рождения сбил парня 2006 года рождения, передвигающегося на электросамокате.

"Молодому человеку оказали медицинскую помощь на месте ДТП, госпитализация не потребовалась", – уточнили в ГИБДД.

Ранее власти Барнаула назвали места, где необходимо ограничить скорость электросамокатов.