В Барнауле электросамокатчик выехал на дорогу и попал под автомобиль
Молодому человеку оказали медицинскую помощь
15 мая 2024, 12:00, ИА Амител
Электросамокат в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле вечером 14 мая произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Corolla Fielder и электросамоката, сообщили в городской ГИБДД.
Инцидент произошел на улице Попова в районе дома № 76. Водитель 1958 года рождения сбил парня 2006 года рождения, передвигающегося на электросамокате.
"Молодому человеку оказали медицинскую помощь на месте ДТП, госпитализация не потребовалась", – уточнили в ГИБДД.
Ранее власти Барнаула назвали места, где необходимо ограничить скорость электросамокатов.
12:10:07 15-05-2024
Молодому человеку оказали медицинскую помощь на месте ДТП, госпитализация не потребовалась. Надо было добить контрольным в голову.
12:17:38 15-05-2024
Естественный отбор, закон природы. Водителя только жалко, сколько нервов потратит!
12:34:54 15-05-2024
А может, запретить автомобили, а?
😁
Меня умиляют местные трололо: до появления самокатов они кляли скутеристов. До скутеристов - мотоциклистов и велосипедистов.
А когда не было интернета, они на своих лавочках
и завалинках ругали машины и транваи.
🤣🤣🤣🤣🤣
18:55:57 15-05-2024
Кхм.... (12:34:54 15-05-2024) А может, запретить автомобили, а?😁Меня умиляют мест... Уважаемый, парень на самокате пересекал дорогу, чего делать категорически не должно. Ни один водитель не ожидает подобного, поэтому и среагировать не успевает.
12:46:02 15-05-2024
Не приспособлен ни наш город, ни люди для самокатов.
12:47:12 15-05-2024
ну запретите вы самокаты на прокат эти , не предусмотрено место для катания, для чего они стоят на каждом углу? вот кгда будут дорожки тогда и разрешайте бизнес самокат на прокат
13:06:58 15-05-2024
Гость (12:47:12 15-05-2024) ну запретите вы самокаты на прокат эти , не предусмотрено ме... Да вообще всё запретить и даже пешеходам на корму госномера прикрепить.
🤣
13:30:24 15-05-2024
Кхм... (13:06:58 15-05-2024) Да вообще всё запретить и даже пешеходам на корму госномера ... Вот не помешало бы, а то бегают либо где попало, либо где положено, но на свой красный почему-то. Бессмертные блин.
14:03:05 15-05-2024
Гость (12:47:12 15-05-2024) ну запретите вы самокаты на прокат эти , не предусмотрено ме... За чей счёт, за ваш?
14:49:32 15-05-2024
Гость (14:03:05 15-05-2024) За чей счёт, за ваш?... Сходи что ли поучись. В городах почти всё делается на налоги граждан, для этого они и придуманы.
Естественно за наш счет идет благоустройство города.
Как дети малые.
16:19:30 15-05-2024
Гость (14:49:32 15-05-2024) Сходи что ли поучись. В городах почти всё делается на налоги... Эти дорожки городу на фиг не нужны, как и эти электросамокаты, от которых одна головная боль. С какой стати на деньги из бюджета должны их делать? Вам надо - вы и делайте
19:00:32 15-05-2024
Гость (16:19:30 15-05-2024) Эти дорожки городу на фиг не нужны, как и эти электрос... Недавно смотрел на Евроспорте Лондонский марафон. Финиш в самом центре города, и я просто загляделся на широкие велодорожки в обе стороны. Это не Барнаул, а огромный мегаполис, где движение интенсивнее во много раз. Но деньги нашлись, как и место. И нет всяких "нам энтот ван энторнэт не нужон".
13:14:47 15-05-2024
Если запретить самокаты, то дорожки никогда не появятся. Есть проблема, решайте ее, делайте дорожки, никто сейчас не мешает
13:33:10 15-05-2024
Гость (13:14:47 15-05-2024) Если запретить самокаты, то дорожки никогда не появятся. Ест... Не будет самокатов-не нужны дорожки для них.
15:12:04 15-05-2024
Гость (13:33:10 15-05-2024) Не будет самокатов-не нужны дорожки для них.... Точно.
А естлиф элиминировать всё население края, не нужно будет тратиться ни на медицину, ни на коммуналку с образованием. Вообще сплошной профит!
13:33:57 15-05-2024
Гость (13:14:47 15-05-2024) Если запретить самокаты, то дорожки никогда не появятся. Ест... Вы знаете, даже там где дорожки есть, на Лазурной например, эти тупни-велосипедисты-самокатчики едут по аллее, где ходят пешики. И наоборот кстати тоже происходит - тупни-пешики спокойно идут по велодорожке. Взаимное неуважение.
13:29:24 15-05-2024
18 лет самокатчику а мозг не появился. Или он так норовит от службы в армии РФ откосить?
15:08:25 15-05-2024
Доставщики хавчика пусть пешком ходят. Расстояние доставки им сократить за счет создания дополнительных точек снабжения.
16:04:20 15-05-2024
Игорный бизнес запретили. Кто то из за этого страдает? Запретить и электро самокаты (кроме специальных, огоженных мест).