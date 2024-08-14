Элитный дом "под старину" разрешили строить рядом с новым сквером на ул. Приречной

ЖК рассчитан всего на 108 человек

14 августа 2024, 08:15, ИА Амител

Проект дома на ул. Приречной, 12 / Фото: "Мастерская Золотова"

Четырехэтажный дом на 30 квартир возведут на ул. Приречной, рядом с новым сквером, где установлен памятный знак художнику Николаю Рериху. Эскизы ЖК в 2023 году защитили на градсовете, а в начале августа 2024-го проект успешно прошел экспертизу, которая выдала положительное заключение.

Согласно варианту, представленному на комиссии в мэрии, здание будет Г-образным, рассчитанным на 108 жителей. Под домом запроектирован паркинг на 42 машино-места. Автор проекта – архитектор Владимир Золотов – постарался максимально вписать объект в историческую застройку города и учесть расположенные рядом объекты. Так, по соседству находится "Дом торговый", построенный в начале XX века, а также храм барнаульской старообрядческой поморской общины.

Чтобы "связать" новый дом и исторические здания, архитектор стилизовал фасады ЖК "под старину", использовав высокие парапеты, арочные окна, балясины (невысокие фигурные столбики в виде колонн).

Проект дома на ул. Приречной, 12 / Фото: "Мастерская Золотова"

Для облицовки дома используют керамический кирпич, натуральный камень или керамическую плитку. Для кондиционеров сделают специальные отверстия в лоджиях. Территория дома будет полностью закрытой и огорожена высоким забором.

Отметим, что очередное заседание градсовета, на котором рассматривают строительные проекты, состоится 14 августа. В повестке – четыре вопроса: ЖК на ул. Димитрова, 150; объект для хранения автотранспорта на ул. Малахова, 151; здание делового управления на ул. Балтийской, 116; торгово-административное здание на ул. Пролетарской, 146.