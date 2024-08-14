Элитный дом "под старину" разрешили строить рядом с новым сквером на ул. Приречной
ЖК рассчитан всего на 108 человек
14 августа 2024, 08:15, ИА Амител
Четырехэтажный дом на 30 квартир возведут на ул. Приречной, рядом с новым сквером, где установлен памятный знак художнику Николаю Рериху. Эскизы ЖК в 2023 году защитили на градсовете, а в начале августа 2024-го проект успешно прошел экспертизу, которая выдала положительное заключение.
Согласно варианту, представленному на комиссии в мэрии, здание будет Г-образным, рассчитанным на 108 жителей. Под домом запроектирован паркинг на 42 машино-места. Автор проекта – архитектор Владимир Золотов – постарался максимально вписать объект в историческую застройку города и учесть расположенные рядом объекты. Так, по соседству находится "Дом торговый", построенный в начале XX века, а также храм барнаульской старообрядческой поморской общины.
Чтобы "связать" новый дом и исторические здания, архитектор стилизовал фасады ЖК "под старину", использовав высокие парапеты, арочные окна, балясины (невысокие фигурные столбики в виде колонн).
Проект дома на ул. Приречной, 12 / Фото: "Мастерская Золотова"
Для облицовки дома используют керамический кирпич, натуральный камень или керамическую плитку. Для кондиционеров сделают специальные отверстия в лоджиях. Территория дома будет полностью закрытой и огорожена высоким забором.
Отметим, что очередное заседание градсовета, на котором рассматривают строительные проекты, состоится 14 августа. В повестке – четыре вопроса: ЖК на ул. Димитрова, 150; объект для хранения автотранспорта на ул. Малахова, 151; здание делового управления на ул. Балтийской, 116; торгово-административное здание на ул. Пролетарской, 146.
09:08:25 14-08-2024
"Под старину" - это типа хрущевку что ле??
09:18:34 14-08-2024
Мимопроходящий (09:08:25 14-08-2024) "Под старину" - это типа хрущевку что ле??... из стройматериалов от цума
09:56:53 14-08-2024
109-го не пропишут? А как же демографическая программа?
10:52:57 14-08-2024
"постарался максимально вписать объект в историческую застройку города и учесть расположенные рядом объекты"--это типа шобы ентот елитный комплекс не портил вид рядом расположенной психушки?))
11:25:53 14-08-2024
Гость (10:52:57 14-08-2024) "постарался максимально вписать объект в историческую застро... это здорово поднимет стоимость 1м2...
12:07:45 14-08-2024
Приречная скоро вся будет закрытой территорией.
18:27:37 14-08-2024
Мусики, мимоходящие-писать на Великом и могучем научитесь, а вот затем о старине и красоте рассуждайте . Когда там бомжатник был вам наверно больше нравилось.
22:51:26 14-08-2024
Не равнодушный (18:27:37 14-08-2024) Мусики, мимоходящие-писать на Великом и могучем научитесь, а... Чё, выселили?