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Британский певец Элтон Джон потерял зрение

Ранее певец перенес острую инфекцию глаз

03 декабря 2024, 11:10, ИА Амител

Элтон Джон, 2023 год / Фото: AP / TASS
Элтон Джон, 2023 год / Фото: AP / TASS

Музыкант Элтон Джон потерял зрение. Об этом сообщает ТАСС.

Исполнитель рассказал об этом на премьере мюзикла "Дьявол носит Prada" в Лондоне.

В сентябре Элтон Джон писал в соцсетях о перенесенной им острой инфекции глаз. После этого певец мог лишь частично видеть одним глазом.

Ранее артист заявил, что из-за слепоты не может закончить работу над новым альбомом. Он уточнил, что может свободно давать интервью, но записывать песни у него совсем не выходит, потому что слепота не позволяет разглядеть текст.

Комментарии 3

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Гость

11:18:28 03-12-2024

а говорили от этого только волосы на ладошках растут...!?
а оказывается вон оно как!? даже слепнут...!

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Гость

13:15:34 03-12-2024

Зачем нам эти англосаксы? Что у нас мало слепых?

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Гость

16:57:41 03-12-2024

Вроде же от онанизма зрение теряют?

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