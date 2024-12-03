Британский певец Элтон Джон потерял зрение
Ранее певец перенес острую инфекцию глаз
03 декабря 2024, 11:10, ИА Амител
Элтон Джон, 2023 год / Фото: AP / TASS
Музыкант Элтон Джон потерял зрение. Об этом сообщает ТАСС.
Исполнитель рассказал об этом на премьере мюзикла "Дьявол носит Prada" в Лондоне.
В сентябре Элтон Джон писал в соцсетях о перенесенной им острой инфекции глаз. После этого певец мог лишь частично видеть одним глазом.
Ранее артист заявил, что из-за слепоты не может закончить работу над новым альбомом. Он уточнил, что может свободно давать интервью, но записывать песни у него совсем не выходит, потому что слепота не позволяет разглядеть текст.
11:18:28 03-12-2024
а говорили от этого только волосы на ладошках растут...!?
а оказывается вон оно как!? даже слепнут...!
13:15:34 03-12-2024
Зачем нам эти англосаксы? Что у нас мало слепых?
16:57:41 03-12-2024
Вроде же от онанизма зрение теряют?