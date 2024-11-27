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Элтон Джон не может заниматься музыкой из-за слепоты

Зрение певца стремительно ухудшается

27 ноября 2024, 14:53, ИА Амител

Элтон Джон, 2023 год / Фото: AP / TASS
Элтон Джон, 2023 год / Фото: AP / TASS

Британский певец Элтон Джон заявил, что не может закончить работу над новым альбомом из-за слепоты. Он рассказал об этом в передаче Good Morning America.

По словам 77-летнего певца, он уже четыре месяца практически не видит правым глазом.

"Еще в июле, во время отдыха во Франции, я перенес инфекцию. Я буквально потерял свой правый глаз. И левый – не лучше", – рассказал Элтон Джон.

Артист уточнил, что может свободно давать интервью, но записывать песни у него совсем не выходит, потому что слепота не позволяет разглядеть текст.

Элтон Джон рассказывал о своем выздоровлении еще в сентябре. Певец говорил, что оно протекает довольно медленно, однако, как выяснилось сейчас, полностью вернуть зрение артисту уже вряд ли удастся.

Шоу-бизнес музыка Знаменитости

Комментарии 3

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Гость

15:18:01 27-11-2024

кара небесная за изврат. Глаукома, грипп глаза и прочее

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Гость

15:34:27 27-11-2024

Гость (15:18:01 27-11-2024) кара небесная за изврат. Глаукома, грипп глаза и прочее... Видимо кара небесная и вас стороной не обошла. Лишив серого вещества.

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Гость

19:38:22 27-11-2024

Не видеть музыку плохо, но если бы он ее не слышал...

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