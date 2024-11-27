Элтон Джон не может заниматься музыкой из-за слепоты

Зрение певца стремительно ухудшается

27 ноября 2024, 14:53, ИА Амител

Элтон Джон, 2023 год / Фото: AP / TASS

Британский певец Элтон Джон заявил, что не может закончить работу над новым альбомом из-за слепоты. Он рассказал об этом в передаче Good Morning America.

По словам 77-летнего певца, он уже четыре месяца практически не видит правым глазом.

"Еще в июле, во время отдыха во Франции, я перенес инфекцию. Я буквально потерял свой правый глаз. И левый – не лучше", – рассказал Элтон Джон.

Артист уточнил, что может свободно давать интервью, но записывать песни у него совсем не выходит, потому что слепота не позволяет разглядеть текст.

Элтон Джон рассказывал о своем выздоровлении еще в сентябре. Певец говорил, что оно протекает довольно медленно, однако, как выяснилось сейчас, полностью вернуть зрение артисту уже вряд ли удастся.