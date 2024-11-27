Элтон Джон не может заниматься музыкой из-за слепоты
Зрение певца стремительно ухудшается
27 ноября 2024, 14:53, ИА Амител
Британский певец Элтон Джон заявил, что не может закончить работу над новым альбомом из-за слепоты. Он рассказал об этом в передаче Good Morning America.
По словам 77-летнего певца, он уже четыре месяца практически не видит правым глазом.
"Еще в июле, во время отдыха во Франции, я перенес инфекцию. Я буквально потерял свой правый глаз. И левый – не лучше", – рассказал Элтон Джон.
Артист уточнил, что может свободно давать интервью, но записывать песни у него совсем не выходит, потому что слепота не позволяет разглядеть текст.
Элтон Джон рассказывал о своем выздоровлении еще в сентябре. Певец говорил, что оно протекает довольно медленно, однако, как выяснилось сейчас, полностью вернуть зрение артисту уже вряд ли удастся.
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