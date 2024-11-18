Тилль Линдеманн отменил концерт в Твери

18 ноября 2024, 13:40, ИА Амител

Концерт Rammstein / Фото: unsplash.com

Международный коммерческий арбитражный суд требует взыскать более 635 тыс. евро с лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна за отмену концерта в Твери, пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

Деньги потребовали взыскать в пользу компании "Прайм маркетинг", которая договорилась с музыкантом о выступлении.

Тилль Линдеманн должен был дать концерт на фестивале в Твери в 2021 году. Длительность выступления составила бы чуть больше часа.

Услуги артиста полностью оплатили. Однако он отменил выступление, не вернув деньги.