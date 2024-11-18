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Суд требует взыскать с солиста Rammstein более 67 млн рублей

Тилль Линдеманн отменил концерт в Твери

18 ноября 2024, 13:40, ИА Амител

Концерт Rammstein / Фото: unsplash.com
Концерт Rammstein / Фото: unsplash.com

Международный коммерческий арбитражный суд требует взыскать более 635 тыс. евро с лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна за отмену концерта в Твери, пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

Деньги потребовали взыскать в пользу компании "Прайм маркетинг", которая договорилась с музыкантом о выступлении.

Тилль Линдеманн должен был дать концерт на фестивале в Твери в 2021 году. Длительность выступления составила бы чуть больше часа.

Услуги артиста полностью оплатили. Однако он отменил выступление, не вернув деньги.

Концерт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новосибирцы требуют отменить концерт солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна

Концерт всемирно известного исполнителя в Новосибирске запланирован на 26 января
НОВОСТИОбщество

суд концерт музыка

Комментарии 1

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Гость

14:48:29 18-11-2024

ну как отменил:
" 27 августа в ресторан «Шоша» на территории комплекса отдыха «Завидово», в котором находился музыкант, прибыли сотрудники правоохранительных органов и вручили ему предписание о необходимости соблюдения законодательства об антиковидных мерах. Музыкантам запретили выступать на фестивале и предупредили их об административной и уголовной ответственности в случае нарушения законодательства"

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