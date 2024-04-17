ЕР объявила о старте летнего всероссийского марафона "Сила России" с 1 июня

Он продлится более двух месяцев

17 апреля 2024, 15:00, ИА Амител

"Сила России" / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Второй летний Всероссийский спортивный марафон "Сила России" стартует 1 июня 2024 года и продлится до 10 августа – Дня физкультурника. Начало подготовки марафона "Единой России" дали на ВКС с советами сторонников и региональными отделениями партии. Подробности сообщает сайт ER.ru.

"Мероприятия нашего марафона будут тематическими. Они пройдут в несколько летних праздников, среди которых День защиты детей, День России, День семьи любви и верности и, конечно, День физкультурника. Традиционно будем проводить спортивные фестивали для семей, зарядки с чемпионами, турниры по командным видам спорта", – отметила председатель Центрального совета сторонников "Единой России", депутат Госдумы Ольга Занко. Зарегистрироваться для участия в спортивных мероприятиях можно будет на сайте проекта.

Она добавила, что каждый регион может разнообразить мероприятия, сделать акцент на традиционных национальных спортивных играх.

При проведении зимнего марафона "Единая Россия", советы сторонников партии организовали почти пять тысяч тренировок. В них участвовали более 200 тысяч человек по всей стране.

"Участниками зимнего Всероссийского спортивного марафона "Сила России" стали дети и их родители, студенты, спортсмены, члены семей мобилизованных и военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Более трех тысяч НКО были вовлечены в организацию марафона", – уточнила Ольга Занко.

Мероприятия прошли в несколько этапов: лыжные выходные, неделя спорта на коньках, неделя женского здоровья, семейная спортивная Масленица. Наибольшее количество участников спортивных мероприятий собрали Московская область, Свердловская область, Нижегородская область, Республика Башкортостан и Санкт-Петербург.

"Спорт всегда есть и будет востребован. Мы помогаем сделать его доступным каждому. Считаю, что такой проект должен продолжаться. Ведь приобщая людей к спорту, пропагандируя здоровый образ жизни среди молодежи, мы укрепляем нашу страну", – подчеркнул председатель оргкомитета "Силы России", сенатор, Герой России Александр Карелин.

Активно и зимний, и летний марафоны проходят и в Алтайском крае.

"Вместе с партнерами мы провели больше 30 спортивных мероприятий. В городах и селах прошли соревнования и открытые тренировки по лыжных гонкам, хоккею, волейболу, футболу, скалолазанию, гиревому спорту, художественной гимнастике, дзюдо, фехтованию, смешанным единоборствам, военно-прикладным видам спорта, а также фестиваль ГТО", – рассказал о зимнем марафоне председатель регионального Совета сторонников "Единой России" в Алтайском крае Игорь Степаненко.

Участниками марафона стали больше тысячи жителей Алтайского края, в том числе семьи и трудовые коллективы. "Силу России" поддержала паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам, заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Татьяна Ильюченко.

"В рамках марафона "Сила России" она провела в Бийске соревнования "Гонка Легенды", посвященные памяти четырехкратного паралимпийского чемпиона Николая Ильюченко. В них приняли участие лыжники семи возрастных групп, в том числе дети с ОВЗ. Уверен, что этой зимой нам вновь удалось подарить людям спортивный праздник", – добавил Степаненко.