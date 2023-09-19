Эрдоган: Россия не уйдет из Крыма
По его словам, его разговор с Путиным по поводу полуострова в 2014 году был безрезультативным
19 сентября 2023, 18:25, ИА Амител
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Россия не уйдет из Крыма.
В недавнем интервью он сказал, что еще в 2014 году у него были "определенные дискуссии" с Владимиром Путиным по поводу полуострова, но это "не дало результата".
"И я думаю, что в настоящее время это тоже не удастся", – цитирует его RT.
Ранее Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу, а также выразил мнение, что конфликт на Украине "будет длиться долго".
19:13:22 19-09-2023
Согласен с Реджепом Тайиповичем Эрдоганом.
21:42:36 19-09-2023
С какого перепуга России уходить из Крыма? Сколько уже раз за Крым сражались, давно отстояли своё право на этот полуостров.
11:19:50 20-09-2023
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