Ещё четыре трамвая капитально отремонтируют в Барнауле

Полный ремонт одного вагона составляет около 8 миллионов рублей

21 апреля 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В 2023 году в барнаульском МУП "Горэлектротранс" проведут капитально-восстановительный ремонт ещё четырёх трамваев, сообщили в мэрии.

"Сейчас выполняется ремонт двух из них. Один находится на участке по проведению кузовных работ, другой в малярном цехе проходит подготовку для нанесения лакокрасочного покрытия", – рассказали на предприятии.

Отмечается, что впереди у бригады ещё большой объём работ по установке токоприёмников и колёсных тележек. Также заменят внутреннюю обшивку салона, пассажирские сиденья и электрооборудование, установят более новую транзисторную систему управления.

"В прошлом году после капитально-восстановительного ремонта на линию также вышли три обновлённых трамвая. Полный ремонт одного вагона составляет около 8 миллионов рублей, что в девять раз меньше, чем покупка аналогичного нового трамвая", – отмечают на предприятии.

Ранее сообщили, что до конца мая в Алтайский край поставят десять новых трамваев.