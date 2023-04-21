Ещё четыре трамвая капитально отремонтируют в Барнауле
Полный ремонт одного вагона составляет около 8 миллионов рублей
21 апреля 2023, 11:45, ИА Амител
В 2023 году в барнаульском МУП "Горэлектротранс" проведут капитально-восстановительный ремонт ещё четырёх трамваев, сообщили в мэрии.
"Сейчас выполняется ремонт двух из них. Один находится на участке по проведению кузовных работ, другой в малярном цехе проходит подготовку для нанесения лакокрасочного покрытия", – рассказали на предприятии.
Отмечается, что впереди у бригады ещё большой объём работ по установке токоприёмников и колёсных тележек. Также заменят внутреннюю обшивку салона, пассажирские сиденья и электрооборудование, установят более новую транзисторную систему управления.
"В прошлом году после капитально-восстановительного ремонта на линию также вышли три обновлённых трамвая. Полный ремонт одного вагона составляет около 8 миллионов рублей, что в девять раз меньше, чем покупка аналогичного нового трамвая", – отмечают на предприятии.
Ранее сообщили, что до конца мая в Алтайский край поставят десять новых трамваев.
12:50:55 21-04-2023
Делают то вроде ниче так, но трамваи конечно дико устаревшие. Низкопольные трамваи с широкими дверьми и просторными площадками внутри - это должно быть нормой, хоть и в 8 раз дороже и что? А на ретро трамваях на праздник только кататься...
13:17:35 21-04-2023
А где новые обещанные трамваи?
13:28:29 21-04-2023
Глсть (13:17:35 21-04-2023) А где новые обещанные трамваи? ... Собянин еще не подарил)))
14:25:29 21-04-2023
Ну вот на этих четырёх, видимо, и будем кататься!
15:33:50 21-04-2023
Молодцы, в Барнауле правда хороший опыт и возможности по восстановлению трамваев "Татра". Они нормальные, хоть и ретро. Пусть Собянин ещё шлёт.