Еще два человека утонули на Алтае в "сезон плохих вестей с водоемов"

Всего с 1 июня 2023 года в алтайских водоемах погибли 23 человека

01 августа 2023, 15:27, ИА Амител

Фото: t.me/ugochs22

В Алтайском крае с начала этой недели на разных водоемах утонули два человека – мужчина и женщина, сообщает в своем Telegram-канале УГОЧС И ПБ Алтайского края.

"Провожая еще один летний месяц, хочется напомнить, что лето – это не только радостная пора, а еще и период, когда чаще всего приходят плохие вести с водоемов. В последние дни трагическая статистика ухудшилась. Неделя только началась, а у нас уже двое погибших на водоемах", – рассказали в ведомстве.

Трагедии произошли в Каменском районе на реке Поперечной и озере Обском – погибли 58-летний мужчина и 36-летняя женщина.

Всего с 1 июня 2023 года в алтайских водоемах погибли 23 человека, четверо из них – дети.

Ранее в Алтайском крае утонул отец четверых детей, спасая двух чужих ребят.