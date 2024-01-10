Уже скоро в Барнауле начнут убирать новогодние городки и районные елки

10 января 2024, 08:00, ИА Амител

Снежный городок на ул. Мало-Тобольской / Фото: amic.ru

Новогодние праздники в Барнауле, наконец, закончились, и уже скоро в городе разберут все снежные городки и уберут главные районные и городские елки. Amic.ru рассказывает, когда это произойдет.

В пресс-службе мэрии рассказали, что снежные городки в Барнауле будут сносить в следующие дни:

на площади Сахарова снежный городок начнут разбирать утром 14 января. Рабочие будут демонтировать елку и скульптуры. Полностью городок уберут до 16 января. До конца этого дня там уже откроют движение для автомобилей;

на ул. Мало-Тобольской демонтаж городка запланирован на конец января, точной даты сноса там пока нет;

снежный городок на ул. Германа Титова, 9, в Октябрьском районе начнут сносить с 10 января;

работы по демонтажу городка на площади Мира в Октябрьском районе начнутся с 16 января;

дату демонтажа новогоднего городка в Парке спорта в Индустриальном районе в мэрии не называли, однако, скорее всего, это должно произойти в середине января;

В поселке Южном снежный городок на площади перед ДК "Южный" уберут до 16 января. В этот день будет открыт проезд к площади;

"Зимний городок" возле ТРЦ "Галактика" пока работает, датой последнего мероприятия на сайте ТРЦ указано 10 февраля. Поэтому, скорее всего, ждать его закрытия в январе не стоит.

Напомним, 9 января в Барнауле временно закрыли парк "Центральный" для восстановления ледового покрытия. Причиной стало выпадение дождя и мокрого снега. После восстановления парк откроется снова. Городка в парке нет, зато есть горки и каток. Где залили и то и другое, можно посмотреть здесь и здесь.