Еще один час. На Алтае официально купить алкоголь в магазине можно будет до 22 часов

Закон начал действовать с 1 сентября

01 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

Один из вечеров в Новосибирске / Фото: amic.ru

В Алтайском крае официально начало действовать новое время продажи алкоголя в розничных магазинах. Теперь приобрести алкогольные напитки можно будет до 22 часов, а не до 9 вечера, как раньше. Соответствующий законопроект приняли в АКЗС еще июле, но вступил он в силу только с 1 сентября.

Кроме того, "наливайки", расположенные в многоквартирных домах, тоже будут торговать спиртным до 22 часов, а не до полуночи или вообще круглосуточно, как было раньше. Итак, продавать алкоголь после 22:00 с 1 сентября 2024 года теперь не смогут организации, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства, оказывающие услуги общепита и расположенные в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Речь идет о таких напитках, как пиво, сидр, пуаре, медовуха. Исключение – рестораны, бары, кафе и буфеты. Требования к ним установлены ГОСТом.

На данный момент в регионе действуют 4,4 тыс. лицензированных магазинов и 788 предприятий общепита (в том числе 106 ресторанов, 325 кафе, 407 баров, 40 буфетов).

Параллельно с продлением времен в крае ограничили торговлю в псевдобарах. Исключение сделали только для ресторанов, кафе и буфетов. При этом если в заведении есть несколько столов, то вы сможете продолжать покупать алкоголь до 23 часов.

Принять такой законопроект стало возможным благодаря решению федеральных властей о "наливайках". Теперь региональные власти смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, включая точки общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Кроме того, власти теперь имеют право ограничить время розничной продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, исключая рестораны в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.