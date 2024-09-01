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Еще один час. На Алтае официально купить алкоголь в магазине можно будет до 22 часов

Закон начал действовать с 1 сентября

01 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

Один из вечеров в Новосибирске / Фото: amic.ru
Один из вечеров в Новосибирске / Фото: amic.ru

В Алтайском крае официально начало действовать новое время продажи алкоголя в розничных магазинах. Теперь приобрести алкогольные напитки можно будет до 22 часов, а не до 9 вечера, как раньше. Соответствующий законопроект приняли в АКЗС еще июле, но вступил он в силу только с 1 сентября.

Кроме того, "наливайки", расположенные в многоквартирных домах, тоже будут торговать спиртным до 22 часов, а не до полуночи или вообще круглосуточно, как было раньше. Итак, продавать алкоголь после 22:00 с 1 сентября 2024 года теперь не смогут организации, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства, оказывающие услуги общепита и расположенные в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Речь идет о таких напитках, как пиво, сидр, пуаре, медовуха. Исключение – рестораны, бары, кафе и буфеты. Требования к ним установлены ГОСТом.

На данный момент в регионе действуют 4,4 тыс. лицензированных магазинов и 788 предприятий общепита (в том числе 106 ресторанов, 325 кафе, 407 баров, 40 буфетов).

Параллельно с продлением времен в крае ограничили торговлю в псевдобарах. Исключение сделали только для ресторанов, кафе и буфетов. При этом если в заведении есть несколько столов, то вы сможете продолжать покупать алкоголь до 23 часов.

Принять такой законопроект стало возможным благодаря решению федеральных властей о "наливайках". Теперь региональные власти смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, включая точки общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Кроме того, власти теперь имеют право ограничить время розничной продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, исключая рестораны в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

"Заведения со статусом ресторана и кафе продолжат работать в прежнем формате вплоть до круглосуточного. То есть те, у кого есть большие кухни, собственный ассортимент, горячие и холодные блюда, гардеробы, санузлы, официанты и так далее", – рассказывал аmic.ru глава комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму (а также один из авторов законопроекта) Владимир Семенов.

акзс алкоголь торговля

Комментарии 15

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Гость

08:26:55 01-09-2024

Говорим одно, а делаем другое. "Подонки!!!", как говорил Жириновский.

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Гость

13:41:01 01-09-2024

Гость (08:26:55 01-09-2024) Говорим одно, а делаем другое. "Подонки!!!", как говорил Жир... Сволочи, подлецы.

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Гость

11:03:42 01-09-2024

Алкашам радость.

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Джентельмен

11:44:09 01-09-2024

Приличные люди нормальной выпивки не могут купить вечером. А маргиналы как пили в наливайках так и продолжают пить. Так что все по делу.

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Гость

14:45:21 01-09-2024

Джентельмен (11:44:09 01-09-2024) Приличные люди нормальной выпивки не могут купить вечером. А... Именно так! Потому что подобные ограничения маргиналы обходят легко, а приличным людям не было возможности приобрести спиртное вместе с закупкой продуктов вечером, после работы.

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Гость

12:49:02 02-09-2024

Гость (14:45:21 01-09-2024) Именно так! Потому что подобные ограничения маргиналы обход... Приличные люди спиртное не употребляют. А если употребляют - то уже неприличные. Те же "маргиналы".

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Гость

13:06:17 02-09-2024

Гость (12:49:02 02-09-2024) Приличные люди спиртное не употребляют. А если употребляют -... Любитель запрещенных веществ?

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Гость

13:11:39 02-09-2024

Гость (12:49:02 02-09-2024) Приличные люди спиртное не употребляют. А если употребляют -... Кокаином закидываешься, приличный?

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Юс

12:50:24 01-09-2024

Вот теперь житуха начнётся!

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Гость

13:27:32 01-09-2024

зачем так сделали?

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Гость

14:35:08 01-09-2024

Бухай босота на радость толстосумам!!!

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Гость

14:46:00 01-09-2024

Опять подшитые заныли? Давайте еще сахар будем с дрожжами по часам продавать. Из них же тоже самогон можно сделать. Наиглупейший закон. Как и охрана чуйств верунов.

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гость

15:55:29 01-09-2024

В пятерочке Петрова 208 сегодня спиртное не продают. День знаний?

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Гость

16:11:57 01-09-2024

Вряд ли это изменит количество пьяных, а вот доходы магазинов несколько возрастут. Так что вопросов, кому это выгодно - не будет

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Гость

11:57:32 02-09-2024

Всё, чтобы больше обыдлить....

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