Еще один час. На Алтае официально купить алкоголь в магазине можно будет до 22 часов
Закон начал действовать с 1 сентября
01 сентября 2024, 08:00, ИА Амител
В Алтайском крае официально начало действовать новое время продажи алкоголя в розничных магазинах. Теперь приобрести алкогольные напитки можно будет до 22 часов, а не до 9 вечера, как раньше. Соответствующий законопроект приняли в АКЗС еще июле, но вступил он в силу только с 1 сентября.
Кроме того, "наливайки", расположенные в многоквартирных домах, тоже будут торговать спиртным до 22 часов, а не до полуночи или вообще круглосуточно, как было раньше. Итак, продавать алкоголь после 22:00 с 1 сентября 2024 года теперь не смогут организации, индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства, оказывающие услуги общепита и расположенные в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Речь идет о таких напитках, как пиво, сидр, пуаре, медовуха. Исключение – рестораны, бары, кафе и буфеты. Требования к ним установлены ГОСТом.
На данный момент в регионе действуют 4,4 тыс. лицензированных магазинов и 788 предприятий общепита (в том числе 106 ресторанов, 325 кафе, 407 баров, 40 буфетов).
Параллельно с продлением времен в крае ограничили торговлю в псевдобарах. Исключение сделали только для ресторанов, кафе и буфетов. При этом если в заведении есть несколько столов, то вы сможете продолжать покупать алкоголь до 23 часов.
Принять такой законопроект стало возможным благодаря решению федеральных властей о "наливайках". Теперь региональные власти смогут вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, включая точки общепита в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Кроме того, власти теперь имеют право ограничить время розничной продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, исключая рестораны в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
"Заведения со статусом ресторана и кафе продолжат работать в прежнем формате вплоть до круглосуточного. То есть те, у кого есть большие кухни, собственный ассортимент, горячие и холодные блюда, гардеробы, санузлы, официанты и так далее", – рассказывал аmic.ru глава комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму (а также один из авторов законопроекта) Владимир Семенов.
08:26:55 01-09-2024
Говорим одно, а делаем другое. "Подонки!!!", как говорил Жириновский.
13:41:01 01-09-2024
Гость (08:26:55 01-09-2024) Говорим одно, а делаем другое. "Подонки!!!", как говорил Жир... Сволочи, подлецы.
11:03:42 01-09-2024
Алкашам радость.
11:44:09 01-09-2024
Приличные люди нормальной выпивки не могут купить вечером. А маргиналы как пили в наливайках так и продолжают пить. Так что все по делу.
14:45:21 01-09-2024
Джентельмен (11:44:09 01-09-2024) Приличные люди нормальной выпивки не могут купить вечером. А... Именно так! Потому что подобные ограничения маргиналы обходят легко, а приличным людям не было возможности приобрести спиртное вместе с закупкой продуктов вечером, после работы.
12:49:02 02-09-2024
Гость (14:45:21 01-09-2024) Именно так! Потому что подобные ограничения маргиналы обход... Приличные люди спиртное не употребляют. А если употребляют - то уже неприличные. Те же "маргиналы".
13:06:17 02-09-2024
Гость (12:49:02 02-09-2024) Приличные люди спиртное не употребляют. А если употребляют -... Любитель запрещенных веществ?
13:11:39 02-09-2024
Гость (12:49:02 02-09-2024) Приличные люди спиртное не употребляют. А если употребляют -... Кокаином закидываешься, приличный?
12:50:24 01-09-2024
Вот теперь житуха начнётся!
13:27:32 01-09-2024
зачем так сделали?
14:35:08 01-09-2024
Бухай босота на радость толстосумам!!!
14:46:00 01-09-2024
Опять подшитые заныли? Давайте еще сахар будем с дрожжами по часам продавать. Из них же тоже самогон можно сделать. Наиглупейший закон. Как и охрана чуйств верунов.
15:55:29 01-09-2024
В пятерочке Петрова 208 сегодня спиртное не продают. День знаний?
16:11:57 01-09-2024
Вряд ли это изменит количество пьяных, а вот доходы магазинов несколько возрастут. Так что вопросов, кому это выгодно - не будет
11:57:32 02-09-2024
Всё, чтобы больше обыдлить....