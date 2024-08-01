Еще один мурал появился на здании учебного заведения в Барнауле
Почти все вузы в городе теперь украшены муралами
01 августа 2024, 07:00, ИА Амител
На стене главного корпуса Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова появился новый яркий мурал, посвященный студенческим отрядам.
Идея его создания возникла в преддверии 60-летия движения студенческих отрядов Алтайского края. Именно в стенах АлтГТУ в 1964 году появились первые в регионе студенческие отряды, поэтому выбор места для нового арт-объекта был очевиден.
Эскиз разработала Дарья Иванова, а его реализация была доверена опытному художнику, наставнику Дарьи, Николаю Замятину. Изображение символизирует энергию, молодость и энтузиазм студенческих отрядов, а также их вклад в развитие края. Создание мурала стало возможным благодаря победе регионального штаба "Российские студенческие отряды" в отборочном этапе фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа "ФормART" в специальной номинации "Труд крут".
Напомним, в Барнауле муралы появились в прошлом году на зданиях общежития аграрного университета и педагогического университета. А в 2022-м – на здании АлтГУ, он посвящен Герману Титову.
07:32:44 01-08-2024
Машина студенту прям в причинное место заехала... Какая уж тут демография
07:33:03 01-08-2024
мурал появился -- чуть ли не марал, настенная роспись появилась
08:01:47 01-08-2024
Произведение из серии: " А на днях мне муж сказал, что у нас будет ребёнок "
08:23:03 01-08-2024
На педухе Иванову с Самолетовым нарисуйте. Великие деятели!
16:50:42 01-08-2024
Гость (08:23:03 01-08-2024) На педухе Иванову с Самолетовым нарисуйте. Великие деятели! ... Им памятник в ограде поставили.
09:01:06 01-08-2024
Мне очень нравится
11:04:49 01-08-2024
Гость (09:01:06 01-08-2024) Мне очень нравится... И мне нравится
09:12:34 01-08-2024
Какая-то страшненькая. Не могла чуть красиФше тёхонсу нарисовать?
09:29:06 01-08-2024
Гость (09:12:34 01-08-2024) Какая-то страшненькая. Не могла чуть красиФше тёхонсу нарисо... Не красивых женщин не бывает. Бывает мало водки.
11:09:10 01-08-2024
Гость (09:29:06 01-08-2024) Не красивых женщин не бывает. Бывает мало водки.... Студентам всегда мало
09:48:24 01-08-2024
Нормально.
10:12:22 01-08-2024
Какое убожество. Хватит портить облик города, он и так не ахти какой
11:12:08 01-08-2024
Во-первых, не главный корпус, а корпус "В".
Во-вторых, в Политехе никогда не кичились этим идиотским движением. Этим "грешили" всегда в педе и в АГУ. Политех единственный нормальный ВУЗ — есть чем гордиться и помимо студенческих пьянок на выезде.
И, в-3-их, картинка дикое убожество, вообще не отражает специфику Политеха...
11:38:33 01-08-2024
Гость (11:12:08 01-08-2024) Во-первых, не главный корпус, а корпус "В".Во-вторых, в ... И в 4х, ох и зануда же вы.
22:46:07 01-08-2024
Гость (11:12:08 01-08-2024) Во-первых, не главный корпус, а корпус "В".Во-вторых, в ... нифига !! студотряды в политехе с 1964 года, строили школы в Горном, ездили на рыбозаводы и пр. не знаешь - не надо тут так уверенно ляпать
13:16:52 01-08-2024
окно всё портит
15:23:01 01-08-2024
Почему волосы не собраны?! Куда охрана труда смотрит?
16:22:07 01-08-2024
простенько так.
в стиле социалистического производствыенного реализма
22:47:07 01-08-2024
очень круто, молодцы!!