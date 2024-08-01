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Еще один мурал появился на здании учебного заведения в Барнауле

Почти все вузы в городе теперь украшены муралами

01 августа 2024, 07:00, ИА Амител

Мурал на корпусе АлтГТУ / Фото: amic.ru

На стене главного корпуса Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова появился новый яркий мурал, посвященный студенческим отрядам. 

Идея его создания возникла в преддверии 60-летия движения студенческих отрядов Алтайского края. Именно в стенах АлтГТУ в 1964 году появились первые в регионе студенческие отряды, поэтому выбор места для нового арт-объекта был очевиден.

Эскиз разработала Дарья Иванова, а его реализация была доверена опытному художнику, наставнику Дарьи, Николаю Замятину. Изображение символизирует энергию, молодость и энтузиазм студенческих отрядов, а также их вклад в развитие края. Создание мурала стало возможным благодаря победе регионального штаба "Российские студенческие отряды" в отборочном этапе фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа "ФормART" в специальной номинации "Труд крут".

Напомним, в Барнауле муралы появились в прошлом году на зданиях общежития аграрного университета и педагогического университета. А в 2022-м – на здании АлтГУ, он посвящен Герману Титову.

АлтГТУ студенты

Комментарии 19

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Гость

07:32:44 01-08-2024

Машина студенту прям в причинное место заехала... Какая уж тут демография

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Гость

07:33:03 01-08-2024

мурал появился -- чуть ли не марал, настенная роспись появилась

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Гость

08:01:47 01-08-2024

Произведение из серии: " А на днях мне муж сказал, что у нас будет ребёнок "

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Гость

08:23:03 01-08-2024

На педухе Иванову с Самолетовым нарисуйте. Великие деятели!

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Гость

16:50:42 01-08-2024

Гость (08:23:03 01-08-2024) На педухе Иванову с Самолетовым нарисуйте. Великие деятели! ... Им памятник в ограде поставили.

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Гость

09:01:06 01-08-2024

Мне очень нравится

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Гость

11:04:49 01-08-2024

Гость (09:01:06 01-08-2024) Мне очень нравится... И мне нравится

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Гость

09:12:34 01-08-2024

Какая-то страшненькая. Не могла чуть красиФше тёхонсу нарисовать?

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Гость

09:29:06 01-08-2024

Гость (09:12:34 01-08-2024) Какая-то страшненькая. Не могла чуть красиФше тёхонсу нарисо... Не красивых женщин не бывает. Бывает мало водки.

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Гость

11:09:10 01-08-2024

Гость (09:29:06 01-08-2024) Не красивых женщин не бывает. Бывает мало водки.... Студентам всегда мало

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Гость

09:48:24 01-08-2024

Нормально.

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Гость

10:12:22 01-08-2024

Какое убожество. Хватит портить облик города, он и так не ахти какой

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Гость

11:12:08 01-08-2024

Во-первых, не главный корпус, а корпус "В".
Во-вторых, в Политехе никогда не кичились этим идиотским движением. Этим "грешили" всегда в педе и в АГУ. Политех единственный нормальный ВУЗ — есть чем гордиться и помимо студенческих пьянок на выезде.
И, в-3-их, картинка дикое убожество, вообще не отражает специфику Политеха...

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Гость

11:38:33 01-08-2024

Гость (11:12:08 01-08-2024) Во-первых, не главный корпус, а корпус "В".Во-вторых, в ... И в 4х, ох и зануда же вы.

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Гость

22:46:07 01-08-2024

Гость (11:12:08 01-08-2024) Во-первых, не главный корпус, а корпус "В".Во-вторых, в ... нифига !! студотряды в политехе с 1964 года, строили школы в Горном, ездили на рыбозаводы и пр. не знаешь - не надо тут так уверенно ляпать

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111

13:16:52 01-08-2024

окно всё портит

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Гость

15:23:01 01-08-2024

Почему волосы не собраны?! Куда охрана труда смотрит?

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Мусик

16:22:07 01-08-2024

простенько так.
в стиле социалистического производствыенного реализма

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Гость

22:47:07 01-08-2024

очень круто, молодцы!!

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