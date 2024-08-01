Еще один мурал появился на здании учебного заведения в Барнауле

Почти все вузы в городе теперь украшены муралами

01 августа 2024, 07:00, ИА Амител

Мурал на корпусе АлтГТУ / Фото: amic.ru

На стене главного корпуса Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова появился новый яркий мурал, посвященный студенческим отрядам.

Идея его создания возникла в преддверии 60-летия движения студенческих отрядов Алтайского края. Именно в стенах АлтГТУ в 1964 году появились первые в регионе студенческие отряды, поэтому выбор места для нового арт-объекта был очевиден.

Эскиз разработала Дарья Иванова, а его реализация была доверена опытному художнику, наставнику Дарьи, Николаю Замятину. Изображение символизирует энергию, молодость и энтузиазм студенческих отрядов, а также их вклад в развитие края. Создание мурала стало возможным благодаря победе регионального штаба "Российские студенческие отряды" в отборочном этапе фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа "ФормART" в специальной номинации "Труд крут".



Напомним, в Барнауле муралы появились в прошлом году на зданиях общежития аграрного университета и педагогического университета. А в 2022-м – на здании АлтГУ, он посвящен Герману Титову.