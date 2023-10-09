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Еще один мужчина будет участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная – 2023"

За звание самой красивой женщины на планете поборются как минимум двое мужчин

09 октября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: кадр из видео / YouTube-канал El Universal
Фото: кадр из видео / YouTube-канал El Universal

"Мисс Португалия – 2023" стал 28-летний трансгендер Марина Мачете, который теперь будет представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная – 2023". Мероприятие состоится 18 ноября в Чили.

Как уточняет Life.ru, на протяжении нескольких лет все попытки Мачете поучаствовать в конкурсе заканчивались неудачно. И вот, как написал трансгендер в соцсетях, цель была достигнута.

Мачете пять лет работает стюардессой.

Напомним, главная красавица Португалии – не единственный мужчина, который будет представлять свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная – 2023".

Ранее титул "Мисс Нидерланды – 2023" получил 22-летний трансгендер Рикки Валери Колле.

Кстати, по мнению многих представителей общества, решение отправлять "мужчин" на женские конкурсы красоты дискредитирует саму суть конкурсов, поэтому трансгендеры должны соревноваться в отдельной категории. 

Фото: соцсети

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конкурсы Красота и мода

Комментарии 7

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Гость

14:18:57 09-10-2023

Амител!? куда вы котитесь!? вчера проктолог... сегодня вот это...!!?

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Гость

14:19:46 09-10-2023

Красивое)

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Гость

14:39:01 09-10-2023

тьфу

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Гость

15:10:42 09-10-2023

Все нынешние красавицы похожи между собой, как алюминиевые чушки в литейном цехе и так же сделаны по одному стандарту. А уж какая у кого сторона "рабочая"- кто разберёт, ко всем под юбку не заглянешь...

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Клоп

16:46:35 09-10-2023

кто садомитов на конкурс впустил? насмотрятся гейской порнушки и давай экспериментировать со своими свистульками.

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Гость

16:54:41 09-10-2023

В чем смысл? Ну надел мужик платье и сразу мисской стал?

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Андрей

18:35:46 10-10-2023

Вот если бы, трансов, гомиков и лезби организовали в свои гомо конкурсы, никто бы их и не притеснял. АН нет, лезут в гетеро!

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