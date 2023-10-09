Еще один мужчина будет участвовать в конкурсе "Мисс Вселенная – 2023"

За звание самой красивой женщины на планете поборются как минимум двое мужчин

09 октября 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: кадр из видео / YouTube-канал El Universal

"Мисс Португалия – 2023" стал 28-летний трансгендер Марина Мачете, который теперь будет представлять страну на конкурсе "Мисс Вселенная – 2023". Мероприятие состоится 18 ноября в Чили.

Как уточняет Life.ru, на протяжении нескольких лет все попытки Мачете поучаствовать в конкурсе заканчивались неудачно. И вот, как написал трансгендер в соцсетях, цель была достигнута.

Мачете пять лет работает стюардессой.

Напомним, главная красавица Португалии – не единственный мужчина, который будет представлять свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная – 2023".

Ранее титул "Мисс Нидерланды – 2023" получил 22-летний трансгендер Рикки Валери Колле.

Кстати, по мнению многих представителей общества, решение отправлять "мужчин" на женские конкурсы красоты дискредитирует саму суть конкурсов, поэтому трансгендеры должны соревноваться в отдельной категории.