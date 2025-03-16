Еще один очаг бешенства обнаружили в Барнауле

Опасную болезнь выявили в Ленинском районе

16 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: Marek Studzinski / unsplash.com

Еще один случай бешенства выявили в Барнауле. Указ губернатора Алтайского края о введении карантина опубликовали на портале правовой информации.

Новый очаг расположен в Ленинском районе вдали от застроенной части городского округа на территории между реками Середчиха и Ляпиха.

Теперь в радиусе трех километров от очага действует карантин. Его отменят спустя 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заражении животного, уничтожения его трупа и других мероприятий.

Ранее в марте бешенство также обнаружили в барнаульском поселке Бельмесево на улице Походной.

Кроме того, 15 марта в райцентре Мамонтовского района проводили принудительную вакцинацию животных из-за выявления этой болезни.

До этого в 2025 году случаи бешенства также фиксировали в четырех селах Алтайского края: Новиково Бийского района, Золотуха и Новенькое Локтевского района, Корболиха Третьяковского района.