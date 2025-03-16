Еще один очаг бешенства обнаружили в Барнауле
Опасную болезнь выявили в Ленинском районе
16 марта 2025, 08:00, ИА Амител
Еще один случай бешенства выявили в Барнауле. Указ губернатора Алтайского края о введении карантина опубликовали на портале правовой информации.
Новый очаг расположен в Ленинском районе вдали от застроенной части городского округа на территории между реками Середчиха и Ляпиха.
Теперь в радиусе трех километров от очага действует карантин. Его отменят спустя 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заражении животного, уничтожения его трупа и других мероприятий.
Ранее в марте бешенство также обнаружили в барнаульском поселке Бельмесево на улице Походной.
Кроме того, 15 марта в райцентре Мамонтовского района проводили принудительную вакцинацию животных из-за выявления этой болезни.
До этого в 2025 году случаи бешенства также фиксировали в четырех селах Алтайского края: Новиково Бийского района, Золотуха и Новенькое Локтевского района, Корболиха Третьяковского района.
09:35:53 16-03-2025
Это теперь все окрестные садоводства прочёсывать и либо усыплять, либо вакцинировать стаи. Там Гоньба, Казенка, Научный, Березовка и куча садов по Павловскому и Гоньбинскому. Спутник, Авиатор, Власиха. Да еще промзона, свалка и кладбища... Всё рядом. Там через поле одна стая может заразу за день разнести.
19:29:54 16-03-2025
Гость (09:35:53 16-03-2025) Это теперь все окрестные садоводства прочёсывать и либо усып... да отстреливать и не ждать, они перезаразят всех грызунов и пр.
10:41:20 16-03-2025
Бродячих собак так и продолжим холить и лелеять?
19:30:42 16-03-2025
Чучмек (10:41:20 16-03-2025) Бродячих собак так и продолжим холить и лелеять?... в Крае разрешена эвтаназия бродячих собак, это очень хорошо
13:49:17 16-03-2025
Когда же наконец наши народные избранники поймут, что нужно бродячих собак уничтожать, чтобы люди жили... Сколько случаев нападения на детей, взрослых... Причём с летальным исходом. Ничего не меняется, только видимость действий. Как будто чипирование решит уже назревшую проблему. Такое ощущение, что жизнь человека ничто по сравнению с жизнью бродячей Жучки. Пора бы уже этому бардаку и заигрыванию с любителям животных положить конец.
14:40:22 16-03-2025
Александр (13:49:17 16-03-2025) Когда же наконец наши народные избранники поймут, что нужно ... А потом к вам забежит бешеная лиса... На самом деле, проблема в том, что человеки не прививают своих домашних животных. Бешенства же нет, это все происки бигфармы, наживающейся на бедных людях. А потом упс, и в ЛПХ очаг. Были бы привиты домашние собаки, кошки и скот - проблемы бы не было. И да, уничтожив нынешнее поголовье бродяжек, проблему вы не решите - опять найдутся те, кто выкинет новое поголовье, оно наплодится - на колу мочало, начинай сначала.
16:36:40 16-03-2025
Гость (14:40:22 16-03-2025) А потом к вам забежит бешеная лиса... На самом деле, проблем... Или сами собачки наделают новых собачек. Давай, зоошиза, зачесывай дальше про брошенок.
19:31:36 16-03-2025
Александр (13:49:17 16-03-2025) Когда же наконец наши народные избранники поймут, что нужно ... есть закон который позволяет эвтаназию бездомных собак, его только исполнять нужно и контролировать
08:55:40 17-03-2025
Александр (13:49:17 16-03-2025) Когда же наконец наши народные избранники поймут, что нужно ... когда же до вас дойдет, что собаки и кошки становятся бездомными не от того, что они на улице родились (их там выживает очень и очень мало), а потому что люди их выкидывают на улицу, вы их заводите для своего ребенка, а потом, когда вашему ребенку надоест эта живая игрушка, вы ее выкидываете на улицу, в СНТ садоводы заведут на лето кошку или собаку, а осенью сами уезжают, а животные остаются, люди не стерилизуют своих животных, а приплод тоже на улицу. Вот вам постоянный источник поступления животных на улицу, и в этом виноваты безответственные люди. Странно, что вас пугают бездомные животные, которые и так всего сами боятся и хотят просто выжить, а не пьяные водители на машинах, которые людей сбивают как кегли на тротуарах, или садисты, которые сперва издеваются над животными, а потом переключаются на людей. Вас почему то это не беспокоит, хотя именно дети становятся жертвами таких водителей и садистов. Развитие общества определяется тем, как оно относится к слабым своим членам, а сюда входят дети, старики, инвалиды и животные. Ну судя по развитию нашего общества, мы живем в средневековье. А СМИ просто повестку от властей отрабатывают, манипулируя людьми, как это было с поднятием пенсионного возраста и т.д., а наши люди без критического мышления ведутся на это.
09:52:30 17-03-2025
Гость (08:55:40 17-03-2025) когда же до вас дойдет, что собаки и кошки становятся бездом...
А СМИ просто повестку от властей отрабатывают, манипулируя людьми, как это было с поднятием пенсионного возраста и т.д., а наши люди без критического мышления ведутся на это.
вот 100 %
10:42:22 17-03-2025
Гость (08:55:40 17-03-2025) когда же до вас дойдет, что собаки и кошки становятся бездом... Как раз родившиеся на улице и выживают, а выброшенные домашние гибнут от этих диких зверей, от неумения добывать пищу и вообще вести борьбу за существование. За последние 10-15 лет сформировались и множатся популяции рожденных на улице, не знающих хозяина, не считающих человека хозяином, но пищей.
11:43:10 17-03-2025
Гость (08:55:40 17-03-2025) когда же до вас дойдет, что собаки и кошки становятся бездом... Окей, ни я, ни моя семья не выбросили на улицу ни одного животного. Зато приютили у себя или пристроили - несколько десятков. Наши животные стерилизованы и привиты. Так почему мы должны нести ответственность за нерадивых хозяев? Почему мои дети должны подвергаться опасности быть укушенными бродячими животными?
19:32:33 16-03-2025
где там бабки-защитницы с шапками своими? путь туда идут, захватив всех своих внучеков, отлавливают и жалеют, ну. Где вы? когда вот, острая проблема!!
22:53:43 16-03-2025
Очаг бешенства - бабка вахтер 😂😂😂
00:40:15 17-03-2025
В свое время, лет 8 назад почти в центре города столкнулся ситуацией:
стая (особей 6-7) собак, иду мимо. Одна вдруг на меня зарычала (сучка?).
Тут же несколько собак (кобели?) залаяли и оскалились, подступаясь. Было страшновато.
Единственное, что вспомнил, надо или бросать что-то или длинный предмет взять в руки. Нашел какую-то ветку стал махать, они отступили, но продолжали скалиться. Не помню или развернулся или прошел мимо.
08:49:33 17-03-2025
Помимо бродячих собак в частном секторе полно домашних собак на свободном выгуле, без всяких ошейников и намордников. Одна такая псина на меня пыталась кинуться на получила камнем в бочину, тут же хозяин объявился, мол, что собаку бьешь, а то что она на людей кидается это нормально? Таких хозяев надо тыщ на 50 за раз штрафовать, чтобы они их у себя на привязи держали.