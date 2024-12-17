Еще один танкер подал сигнал бедствия у порта Кавказ

Герметичность корпуса не нарушена, экипаж в безопасности

17 декабря 2024, 20:15, ИА Амител

Танкер / Фото: unsplash.com / lewis pratt

Танкер "Волгонефть 109" подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ в Черном море, сообщают оперативные службы. Об этом сообщает ТАСС.

"Передан сигнал бедствия с танкера. Информация уточняется", – рассказали агентству.

По информации Морспасслужбы, судно находилось на стоянке, когда у него был поврежден грузовой танк, однако корпус остался герметичным, и утечки в море нет. Экипаж не пострадал.

Для обеспечения безопасности судно было переведено в более защищенное место на якорной стоянке, где его сопровождало спасательное судно "Меркурий".