Еще один танкер подал сигнал бедствия у порта Кавказ
Герметичность корпуса не нарушена, экипаж в безопасности
17 декабря 2024, 20:15, ИА Амител
Танкер / Фото: unsplash.com / lewis pratt
Танкер "Волгонефть 109" подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ в Черном море, сообщают оперативные службы. Об этом сообщает ТАСС.
"Передан сигнал бедствия с танкера. Информация уточняется", – рассказали агентству.
По информации Морспасслужбы, судно находилось на стоянке, когда у него был поврежден грузовой танк, однако корпус остался герметичным, и утечки в море нет. Экипаж не пострадал.
Для обеспечения безопасности судно было переведено в более защищенное место на якорной стоянке, где его сопровождало спасательное судно "Меркурий".
20:57:16 17-12-2024
Почему танкера выводят в штормовую погоду. Они что прогноз не знали? Это преступление.
06:30:55 18-12-2024
Гость (20:57:16 17-12-2024) Почему танкера выводят в штормовую погоду. Они что прогноз н... Миром правять менеджеры, для которых нет ни чего святого кроме бабла.
21:03:30 17-12-2024
О-как! Уже находясь на стоянке выходят из строя. А первые два в шторм пытались идти.
22:38:26 17-12-2024
Куда летом ехать отдыхать?
Только в Горый Алтай , заваленый ступенями от байконурских стартов
07:58:40 18-12-2024
Гость (22:38:26 17-12-2024) Куда летом ехать отдыхать?Только в Горый Алтай , завален... Летом отдыхаю на Оби, нет никаких ступеней от ракет, нет мусора которым завален ваш горный Алтай , нет огромных пробок , чтобы добраться до места отдыха, не надо платить деньги за отдых!
08:07:28 18-12-2024
Гость (22:38:26 17-12-2024) Куда летом ехать отдыхать?Только в Горый Алтай , завален... Иуда теперь только акционеров Сбербанка пускают и Германовских корешей
09:10:51 18-12-2024
почему сми молчат об экологической катастрофе? неинтересная тема? важнее кто там гей на западе рассказывать и как мы всех ртом победили уже раз 100?
11:15:14 18-12-2024
Когда прекратят речные (!) суда в море выпускать! Или решили, если железные, то можно и в моря гнать? а ничего, что им уже по 50 лет стукнуло, тем более. Собственников за шкирку не хотят взять за нарушения правил.