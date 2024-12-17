НОВОСТИПроисшествия

Еще один танкер подал сигнал бедствия у порта Кавказ

Герметичность корпуса не нарушена, экипаж в безопасности

17 декабря 2024, 20:15, ИА Амител

Танкер / Фото: unsplash.com / lewis pratt
Танкер / Фото: unsplash.com / lewis pratt

Танкер "Волгонефть 109" подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ в Черном море, сообщают оперативные службы. Об этом сообщает ТАСС.

"Передан сигнал бедствия с танкера. Информация уточняется", – рассказали агентству.

По информации Морспасслужбы, судно находилось на стоянке, когда у него был поврежден грузовой танк, однако корпус остался герметичным, и утечки в море нет. Экипаж не пострадал.

Для обеспечения безопасности судно было переведено в более защищенное место на якорной стоянке, где его сопровождало спасательное судно "Меркурий".

Происшествия Россия

Комментарии 8

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Гость

20:57:16 17-12-2024

Почему танкера выводят в штормовую погоду. Они что прогноз не знали? Это преступление.

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ВВП

06:30:55 18-12-2024

Гость (20:57:16 17-12-2024) Почему танкера выводят в штормовую погоду. Они что прогноз н... Миром правять менеджеры, для которых нет ни чего святого кроме бабла.

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Гость

21:03:30 17-12-2024

О-как! Уже находясь на стоянке выходят из строя. А первые два в шторм пытались идти.

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Гость

22:38:26 17-12-2024

Куда летом ехать отдыхать?
Только в Горый Алтай , заваленый ступенями от байконурских стартов

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Сергей

07:58:40 18-12-2024

Гость (22:38:26 17-12-2024) Куда летом ехать отдыхать?Только в Горый Алтай , завален... Летом отдыхаю на Оби, нет никаких ступеней от ракет, нет мусора которым завален ваш горный Алтай , нет огромных пробок , чтобы добраться до места отдыха, не надо платить деньги за отдых!

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Гость

08:07:28 18-12-2024

Гость (22:38:26 17-12-2024) Куда летом ехать отдыхать?Только в Горый Алтай , завален... Иуда теперь только акционеров Сбербанка пускают и Германовских корешей

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Гость

09:10:51 18-12-2024

почему сми молчат об экологической катастрофе? неинтересная тема? важнее кто там гей на западе рассказывать и как мы всех ртом победили уже раз 100?

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Гость

11:15:14 18-12-2024

Когда прекратят речные (!) суда в море выпускать! Или решили, если железные, то можно и в моря гнать? а ничего, что им уже по 50 лет стукнуло, тем более. Собственников за шкирку не хотят взять за нарушения правил.

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