Около трех тысяч тонн мазута вытекло в Керченский пролив после крушения танкеров

Сейчас разлив вещества остановился

17 декабря 2024, 14:35, ИА Амител

Танкер / Фото: unsplash.com / lewis pratt

В результате крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченский пролив вылилось порядка трех тысяч тонн мазута. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на заведующего отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергея Станичного.

У обоих судов повредились танки, из которых вытекло по 1,5 тыс. тонн мазута. По данным спутникового мониторинга, разлив вещества в данный момент остановился.

Мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Вскоре над районом крушения танкеров совершат облет на вертолете.

Напомним, 15 декабря танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Керченском проливе. Они перевозили более девяти тысяч тонн мазута. Одно судно разломили штормовые волны на две части, а второе – выбросили на мель вблизи порта Тамань.