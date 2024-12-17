НОВОСТИЭкология

Около трех тысяч тонн мазута вытекло в Керченский пролив после крушения танкеров

Сейчас разлив вещества остановился

17 декабря 2024, 14:35, ИА Амител

Танкер / Фото: unsplash.com / lewis pratt
Танкер / Фото: unsplash.com / lewis pratt

В результате крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченский пролив вылилось порядка трех тысяч тонн мазута. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на заведующего отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергея Станичного.

У обоих судов повредились танки, из которых вытекло по 1,5 тыс. тонн мазута. По данным спутникового мониторинга, разлив вещества в данный момент остановился.

Мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Вскоре над районом крушения танкеров совершат облет на вертолете.

Напомним, 15 декабря танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Керченском проливе. Они перевозили более девяти тысяч тонн мазута. Одно судно разломили штормовые волны на две части, а второе – выбросили на мель вблизи порта Тамань.

Танкер / Фото: unsplash.com / Giorgos Barazoglou

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По информации канала, экипаж эвакуировали с судна тремя заходами — по четыре-пять человек
НОВОСТИПроисшествия
Экология Россия

Комментарии 3

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Гость

15:53:57 17-12-2024

Конечно ни кто не виноват и ответственности не понесет. Почему не ликвидируют и не собирают мазут ?
Это же экологическая катастрофа. Всем похоже нет дела.

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Гость

18:37:23 17-12-2024

Вы бы видели сейчас пляжи Анапы. Все в мазуте ((((

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Светлана

19:27:45 17-12-2024

Вот это действительно катастрофа(((

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