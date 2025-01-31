Еще один российский фигурист оказался среди погибших в авиакатастрофе в США

На борту разбившегося в Вашингтоне самолета был фигурист Александр Кирсанов

31 января 2025, 08:30, ИА Амител

Момент столкновения самолета и вертолета под Вашингтоном / Фото: скриншот из видео Baza

В авиакатастрофе в Вашингтоне 30 января погиб бывший российский фигурист Александр Кирсанов. Об этом сообщает РИА Новости.

На момент гибели Кирсанову было 46 лет. Он выступал в танцах на льду за РФ, Азербайджан и США. Фигурист также выигрывал чемпионат Азербайджана и становился вторым на юниорской серии Гран-при, выступая за Россию.

"Я потеряла все: мужа, своих учеников, друзей. Мне нужно вернуть мужа, нужно вернуть его тело", – сообщила Наталья Гудина, жена Александра Кирсанова.

Напомним, 30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана. На борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а в вертолете – три человека. Выживших в авиакатастрофе нет.

Этим рейсом летели российские чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская. Информацию о гибели спортсменов официально подтвердил Дуг Зегибе, директор спортивного клуба в Бостоне.