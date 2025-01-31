Еще один российский фигурист оказался среди погибших в авиакатастрофе в США
На борту разбившегося в Вашингтоне самолета был фигурист Александр Кирсанов
31 января 2025, 08:30, ИА Амител
В авиакатастрофе в Вашингтоне 30 января погиб бывший российский фигурист Александр Кирсанов. Об этом сообщает РИА Новости.
На момент гибели Кирсанову было 46 лет. Он выступал в танцах на льду за РФ, Азербайджан и США. Фигурист также выигрывал чемпионат Азербайджана и становился вторым на юниорской серии Гран-при, выступая за Россию.
"Я потеряла все: мужа, своих учеников, друзей. Мне нужно вернуть мужа, нужно вернуть его тело", – сообщила Наталья Гудина, жена Александра Кирсанова.
Напомним, 30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана. На борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а в вертолете – три человека. Выживших в авиакатастрофе нет.
Этим рейсом летели российские чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская. Информацию о гибели спортсменов официально подтвердил Дуг Зегибе, директор спортивного клуба в Бостоне.
08:51:45 31-01-2025
Он выступал в танцах на льду за РФ, Азербайджан и США.
Шустрый был
09:24:41 31-01-2025
Еще одна крыса, сбежавшая из страны, пофиг ...
11:04:18 31-01-2025
Гость (09:24:41 31-01-2025) Еще одна крыса, сбежавшая из страны, пофиг ...... Что же это за страна такая из которой бегут?
11:11:50 31-01-2025
Гость (11:04:18 31-01-2025) Что же это за страна такая из которой бегут?... Крысы всегда бегут при малейших трудностях, ты то это знаешь по собственному опытe, да, ублажатель заокеанского дяди ? :-)
11:55:45 31-01-2025
Гость (11:11:50 31-01-2025) Крысы всегда бегут при малейших трудностях, ты то это знаешь... Вы про себя или про Машу Бутину?
12:27:25 31-01-2025
Гость (11:11:50 31-01-2025) Крысы всегда бегут при малейших трудностях, ты то это знаешь... не смейте так говорить о нашем правительстве и их детях!!! перчаткою вам по мордасам...
12:53:23 31-01-2025
Гость (11:11:50 31-01-2025) Крысы всегда бегут при малейших трудностях, ты то это знаешь... Заокеанского дядю ублажают как раз детки так называемой российской элиты, которая с...т тебе в уши про дядь и тёть. Как же повезло нынешним ворам жить сегодня в РФ.
09:41:47 31-01-2025
А что он там делал в США? Патриот?
10:04:51 31-01-2025
В сети пишут про БУМЕРАНГ: «США планомерно калечила десятки судеб российских спортсменов, практически детей. Лишая их карьеры, возможности развиваться, заниматься любимым делом. Судьба забрала лучших молодых фигуристов у них. Вот это и есть бумеранг». «Нашу Камиллу Валиеву они раскатали и уничтожили. В чем была виновата девушка, только в том, что была лучшей». «Почему американские фигуристы не объявили бойкот в поддержку русским, когда им все дороги стали перекрывать. Не радовались ли они, что главных и самых сильных нет на соревнованиях? Радовались».
10:23:19 31-01-2025
Зачем подчеркивать, что они когда-то родились в нашей стране? Они уже 30 лет не россияне, выбрали другую страну для проживания и зарабатывания денег. Вот только по 8 фигуристам скорбь вселенская, а остальные 59 вроде и недолюди.
10:28:22 31-01-2025
Почитаешь комментарии и диву даёшься, в кого превратились люди, да вас и людьми то назвать язык не поворачивается 😎😡
10:50:33 31-01-2025
Сергей (10:28:22 31-01-2025) Почитаешь комментарии и диву даёшься, в кого превратились лю... А начинается это все с животных. Это одни и те же... скажем так, особи.
11:04:51 31-01-2025
Гость (10:50:33 31-01-2025) А начинается это все с животных. Это одни и те же... скажем ... Зоошизы подтягиваются. Американцев жаль. Так вот откуда ваша собачья повестка разводить на улицах диких собак-людоедов - из США!
11:24:27 31-01-2025
Гость (11:04:51 31-01-2025) Зоошизы подтягиваются. Американцев жаль. Так вот откуда ваша... А вот автору этого комента по моему без вариантов, срочно к доктору.
11:33:35 31-01-2025
Сибиряк. (11:24:27 31-01-2025) А вот автору этого комента по моему без вариантов, срочно к ... Так ты, чувствуется, от докторов не вылазишь, но диагноз тебе не снимают)))
10:51:46 31-01-2025
Сергей (10:28:22 31-01-2025) Почитаешь комментарии и диву даёшься, в кого превратились лю... Люди всегда были такими: или ударили по лицу, подставляешь вторую щеку(твой вариант), или око за око. Третьего варианта нет.
11:06:15 31-01-2025
Гость (10:51:46 31-01-2025) Люди всегда были такими: или ударили по лицу, подставляешь в... Нет, до такого состояния докатываются не всегда. В последний раз такое было с немцами в 30-40 годах прошлого века.
11:17:27 31-01-2025
Гость (10:51:46 31-01-2025) Люди всегда были такими: или ударили по лицу, подставляешь в... Это кто вас бил по щекам и каким образом? Или погибшие в этой катастрофе оскорбили вас только тем, что захотели жить там и как им хочется? Определяющее значение не где жить, а как! Хотя, о чём я. Всем добра!
11:43:00 31-01-2025
Сибиряк. (11:17:27 31-01-2025) Это кто вас бил по щекам и каким образом? Или погибшие в это... Они жили там, как хотели. И умерли, как хотели. Значение где жить и как связано. Россия в своё время их подняла на пьедестал почета. Захотели жить в другой стране и тренировать американцев, соперников россиян, из-за денег. Это их выбор.
12:09:27 31-01-2025
Гость (11:43:00 31-01-2025) Они жили там, как хотели. И умерли, как хотели. Значение где... Ну не может нравственно здоровый человек в трезвом уме такое написать!
13:41:20 31-01-2025
Царствия небесного!
15:10:18 31-01-2025
У трагедии нет национальности! Погибли дети. Очень жаль...
15:20:06 31-01-2025
непростая катастрофа. Смотрите сначала было обьявлено что олимпийские игры пройдут в Лос Анжелесе но места строить городок олимпийский там не оказалось. Идет поиск. Потом загораются все пригороды и горят раионы где удобнее всего городок построить. Затем гибнут все русские фигуристы чемпионы и лучшие тренеры фигуристы... Кто то расчищает путь спортсменам сша к олимпу а?
18:08:55 31-01-2025
В 90-х эти люди не нужны стали своей стране. Это сейчас спортсменов заваливают денежкой, а раньше закончил карьеру и забыли о тебе.
Им предложили работу, они согласились и уехали.
09:40:32 01-02-2025
гость (18:08:55 31-01-2025) В 90-х эти люди не нужны стали своей стране. Это сейчас спор... А ты в 90х кому был нужен? Сам барахтался и выплывал, так ведь? А некоторые спортсмены считали, что их должны всю жизнь носить на руках. Но не все такие. Сейчас не вспоминают, но давно было интервью Авербуха, он рассказывал, что в трудные времена приходилось таксовать; одевался так, чтобы не узнали , шапочку натягивал, и ночью возил пассажиров по Москве.
20:31:37 01-02-2025
Гость (09:40:32 01-02-2025) А ты в 90х кому был нужен? Сам барахтался и выплывал, так ве... Твой Авердух в 90-х переехал а США и там жил и тренировался много лет.
Может там он и таксовал)
09:54:50 01-02-2025
О, в сети много разных версий. Есть сообщения, что вертолетом управляла женщина-транс. Что днем ранее данная особь размесила пост, выразив несогласие с заявлением Трампа, что он уволит всех военных непонятного пола. Некоторые даже считают, что пилот совершил теракт. Ещё рассказывали о подобном финте вертолета за день до аварии. Так же помешал приземлиться гражданскому самолету, но тот смог уйти на второй круг и сел со второго захода.