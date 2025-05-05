Еще одна ультракороткая неделя. Как мы будем отдыхать на День Победы в 2025 году
Поработать после первых майских праздников придется совсем немного
05 мая 2025, 16:10, ИА Амител
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В 2025 году производственный календарь в России сверстали таким образом, чтобы в мае жители страны получили настоящий отдых. Сразу две короткие рабочие недели следуют одна за другой. Одна уже прошла – наступила следующая.
О том, как мы отдыхаем на 9 Мая в 2025 году и когда выходим на работу, – в материале amic.ru.
1
Сколько выходных дней будет по случаю Дня Победы в 2025 году?
Как и в случае с Первомаем, на 9 Мая нас ждет четыре выходных дня подряд.
2
В какие дни мы отдыхаем в 2025 году?
На этой неделе у тех, кто трудится на пятидневке, будет всего лишь три рабочих дня. Уже с четверга начнутся длинные выходные. Отдыхать россияне будут 8, 9, 10 и 11 мая.
3
Когда выходим на работу после майских праздников в 2025 году?
К привычному рабочему ритму нужно будет возвращаться с понедельника, 12 мая.
4
Будет ли среда, 7 мая, сокращенным рабочим днем?
Нет. Напомним, в Трудовом кодексе сказано, что на час сокращается рабочий день, непосредственно предшествующий праздничному. В этом случае выходные начинаются не в День Победы, а 8 мая. Соответственно, среда будет полноценным рабочим днем.
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16:15:01 05-05-2025
Мы никак не будем. Мы без выходным пашем.
18:19:07 05-05-2025
Гость (16:15:01 05-05-2025) Мы никак не будем. Мы без выходным пашем. ... И МЫ