Поработать после первых майских праздников придется совсем немного

05 мая 2025, 16:10, ИА Амител

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В 2025 году производственный календарь в России сверстали таким образом, чтобы в мае жители страны получили настоящий отдых. Сразу две короткие рабочие недели следуют одна за другой. Одна уже прошла – наступила следующая.

О том, как мы отдыхаем на 9 Мая в 2025 году и когда выходим на работу, – в материале amic.ru.

1 Сколько выходных дней будет по случаю Дня Победы в 2025 году? Как и в случае с Первомаем, на 9 Мая нас ждет четыре выходных дня подряд.

2 В какие дни мы отдыхаем в 2025 году? На этой неделе у тех, кто трудится на пятидневке, будет всего лишь три рабочих дня. Уже с четверга начнутся длинные выходные. Отдыхать россияне будут 8, 9, 10 и 11 мая.

3 Когда выходим на работу после майских праздников в 2025 году? К привычному рабочему ритму нужно будет возвращаться с понедельника, 12 мая.