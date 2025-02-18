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Еще одно землетрясение произошло на Алтае

Пострадавших и погибших в результате сейсмособытия нет

18 февраля 2025, 14:10, ИА Амител

Информация о землетрясении / seishub.ru

В Кош-Агачском районе Республики Алтай снова произошло землетрясение. Об этом сообщили в МЧС Республики Алтай.

"18 февраля в 13:05 поступило сообщение о том, что в 4,3 км южнее села Бельтир зарегистрировано сейсмическое событие с магнитудой 3", – говорится в сообщении.

В пятидесятикилометровую зону попали девять сел:

  • Бельтир;
  • Кош-Агач; 
  • Чаган-Узун;
  • Ортолык;
  • Курай;
  • Тобелер; 
  • Теленгит-Сортогой;
  • Новый Бельтир;
  • Мухор-Тархата.

Толчки местное население не ощутило. Пострадавших и погибших в результате сейсмособытия нет.

Напомним, 15 февраля в 08:48 ученые зафиксировали землетрясение в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Эпицентр находился в 28 км к юго-западу от Кош-Агача, интенсивность толчков в эпицентре достигла 8,5 балла. Их ощутили по всему Горному Алтаю, а также в Алтайском крае, Кузбассе, Хакасии, Туве, Монголии и Китае.

Землетрясения Республика Алтай

Комментарии 3

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Гостья

14:33:03 18-02-2025

Чувствовала сегодня ночью с 1.26 до 1.28, что немного качает. Показалось наверное.

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гость

17:35:48 18-02-2025

Гостья (14:33:03 18-02-2025) Чувствовала сегодня ночью с 1.26 до 1.28, что немного качает... пить меньше нужно, в горном не почувствовали, а тебя качнуло🤦‍♂️

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Гость

17:55:33 18-02-2025

Меня днём сегодня качнуло!
Показалось что показалось...
Оказывается нет, правда качнуло.

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