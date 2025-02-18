Еще одно землетрясение произошло на Алтае
Пострадавших и погибших в результате сейсмособытия нет
18 февраля 2025, 14:10, ИА Амител
В Кош-Агачском районе Республики Алтай снова произошло землетрясение. Об этом сообщили в МЧС Республики Алтай.
"18 февраля в 13:05 поступило сообщение о том, что в 4,3 км южнее села Бельтир зарегистрировано сейсмическое событие с магнитудой 3", – говорится в сообщении.
В пятидесятикилометровую зону попали девять сел:
- Бельтир;
- Кош-Агач;
- Чаган-Узун;
- Ортолык;
- Курай;
- Тобелер;
- Теленгит-Сортогой;
- Новый Бельтир;
- Мухор-Тархата.
Толчки местное население не ощутило. Пострадавших и погибших в результате сейсмособытия нет.
Напомним, 15 февраля в 08:48 ученые зафиксировали землетрясение в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Эпицентр находился в 28 км к юго-западу от Кош-Агача, интенсивность толчков в эпицентре достигла 8,5 балла. Их ощутили по всему Горному Алтаю, а также в Алтайском крае, Кузбассе, Хакасии, Туве, Монголии и Китае.
14:33:03 18-02-2025
Чувствовала сегодня ночью с 1.26 до 1.28, что немного качает. Показалось наверное.
17:35:48 18-02-2025
Гостья (14:33:03 18-02-2025) Чувствовала сегодня ночью с 1.26 до 1.28, что немного качает... пить меньше нужно, в горном не почувствовали, а тебя качнуло🤦♂️
17:55:33 18-02-2025
Меня днём сегодня качнуло!
Показалось что показалось...
Оказывается нет, правда качнуло.