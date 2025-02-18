Еще одно землетрясение произошло на Алтае

Пострадавших и погибших в результате сейсмособытия нет

18 февраля 2025, 14:10, ИА Амител

Информация о землетрясении / seishub.ru

В Кош-Агачском районе Республики Алтай снова произошло землетрясение. Об этом сообщили в МЧС Республики Алтай.

"18 февраля в 13:05 поступило сообщение о том, что в 4,3 км южнее села Бельтир зарегистрировано сейсмическое событие с магнитудой 3", – говорится в сообщении.

В пятидесятикилометровую зону попали девять сел:

Бельтир;

Кош-Агач;

Чаган-Узун;

Ортолык;

Курай;

Тобелер;

Теленгит-Сортогой;

Новый Бельтир;

Мухор-Тархата.

Толчки местное население не ощутило. Пострадавших и погибших в результате сейсмособытия нет.

Напомним, 15 февраля в 08:48 ученые зафиксировали землетрясение в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Эпицентр находился в 28 км к юго-западу от Кош-Агача, интенсивность толчков в эпицентре достигла 8,5 балла. Их ощутили по всему Горному Алтаю, а также в Алтайском крае, Кузбассе, Хакасии, Туве, Монголии и Китае.