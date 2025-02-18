Когда на Алтае может произойти новое землетрясение и будет ли оно разрушительным?
Ученые не исключают, что это может произойти. Только когда?
18 февраля 2025, 08:00, ИА Амител
Утром 15 февраля в Республике Алтай произошло землетрясение. По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда составила 6,4. В последний раз мощное землетрясение произошло в 2003 году, оно было сильнейшим в России за 150 лет. Эпицентр находился в шести километрах от села Бельтир Кош-Агачского района Республики Алтай. Магнитуда землетрясения достигала 7,2. Ученые не исключают, что в ближайшем будущем подобные природные катаклизмы могут повторяться с регулярностью. Объясняем, почему и насколько мощными будут землетрясения.
Как часто на Алтае происходят землетрясения?
В год в Республике Алтай случается несколько десятков землетрясений. Практически все они магнитудой меньше четырех, поэтому человек их не может почувствовать. В мире каждый год происходит три миллиона землетрясений. Лишь единицы из них опасны. В основном они случаются в Турции, Японии, Средиземном море и на Алтае – в зоне высокой сейсмоопасности.
Есть ли вероятность, что сильное землетрясение произойдет в ближайшее время?
Известный российский геолог, профессор Алтайского государственного университета Геннадий Барышников в интервью amic.ru объяснял, что в ближайшие 130 лет не стоит ждать разрушительного землетрясения, как в 2003 году. До этого же времени незначительные толчки будут постоянными. Это неизбежно, но человек не будет их ощущать. Их чувствуют только некоторые насекомые и змеи. А вот потом ученый не исключал сильных толчков, которые могут привести к разрушениям.
Получается, что можно расслабиться и не переживать?
По крайне мере, так говорят математические расчеты. Впрочем, ученые ничего не исключают. Как утверждал Геннадий Барышников, никакие глобальные процессы в изменении ландшафта Алтая больше происходить не будут. Дело в том, что индийская плита "причленилась" к азиатской, на которой мы стоим, уже окончательно. Тектонические плиты завершили свое движение, и рельеф нашего края больше меняться не будет. Все это говорит о том, что землетрясения не могут быть частыми. Однако все равно Алтай будет трясти, просто не регулярно.
А если произойдет сильное землетрясение, то к каким последствиям это может привести?
Ученые не могут давать однозначный ответ, каким может быть землетрясение и вообще когда оно произойдет. Впрочем, власти Алтайского края заранее готовились к стихии. Сегодня все дома и социальные объекты, такие как школы и детские сады, строят с расчетом на землетрясения 7 баллов.
В чем была причина землетрясения 2003 года?
Из-за процесса горообразования. Энергия копилась на глубине 10 километров. Потом этой энергии нужно было куда-то выплеснуться. Это продолжительный по времени процесс. Алтай будет трясти. Такие "разрядки" на Алтае проходили регулярно – раз в 150 лет. Пусть и не всегда сильные.
14:51:50 18-02-2025
Давать прогнозы - дело неблагодарное. Может и завтра тряхнуть. Погуглите про Гоби-Алтайское землетрясение 1957 года, толчки чувствовались от Японии до Каспия, трещины и разрыв пород протянулись на сотни километров. Литосферная плита Индии продолжает вдавливаться в Евразийскую. С той стороны Тибета чаще трясет, но и до Алтая напряжения доходят. Как сильно и где копятся, когда сорвутся - не известно.