Дорогу между двумя райцентрами в Алтайском крае перекрыли из-за подтопления
В регионе остаются закрытыми четыре участка дорог, еще по одной трассе организовано реверсивное движение
29 марта 2024, 17:45, ИА Амител
Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае перекрыли проезд по дороге между селами Родино и Завьялово, сообщили в Минтрансе региона.
"Вода с полей затопила участок с 16 по 22 километр на дороге Родино — Степной Кучук — Камышенка — Завьялово", — отметили в пресс-службе.
Хотя бы примерные сроки возобновления движения не уточняются.
Помимо этого, в крае остаются закрытыми еще три участка дорог:
- Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка;
- Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка - — Михайловское;
- Алейск — Безголосово — а/д К-13.
Кроме того, на федеральной трассе А-321 организовали реверсивное движение на участках перед Кулундой.
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