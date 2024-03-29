Дорогу между двумя райцентрами в Алтайском крае перекрыли из-за подтопления

В регионе остаются закрытыми четыре участка дорог, еще по одной трассе организовано реверсивное движение

29 марта 2024, 17:45, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае перекрыли проезд по дороге между селами Родино и Завьялово, сообщили в Минтрансе региона.

"Вода с полей затопила участок с 16 по 22 километр на дороге Родино — Степной Кучук — Камышенка — Завьялово", — отметили в пресс-службе.

Хотя бы примерные сроки возобновления движения не уточняются.

Помимо этого, в крае остаются закрытыми еще три участка дорог:

Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка;

Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка - — Михайловское;

Алейск — Безголосово — а/д К-13.

Кроме того, на федеральной трассе А-321 организовали реверсивное движение на участках перед Кулундой.